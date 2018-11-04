Обзор Orico HPC-6A5U-BK. Сетевой фильтр с шестью розетками и пятью USB

Сетевые фильтры можно смело отнести к одному из самых распространённых классу бытовых приборов. Очень редко когда в квартире есть достаточное количество розеток, тем более в нужном месте и со свободным доступом. Обойтись в таких ситуациях без сетевого фильтра бывает сложно. Тестируемый сегодня Orico HPC-6A5U-BK предлагает сразу шесть розеток и пять отдельных USB портов с током 2.4А.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 2990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, на момент публикации.Поставляется в коробке из плотного картона с изображением сетевого фильтра и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает набор документации.

Внешний вид

Выполнен Orico HPC-6A5U-BK из черного пластика с матовым покрытием. Визуально сетевой фильтр производит впечатление премиального продукта.

Розетки не выступают за пределы основной плоскости. Расположены они группами по две в три ряда.

Все они под углом в 45 градусов. Так уменьшается перекрытие соседних при подключении массивных штекеров.

На боковой грани расположены пять USB-портов. Подключаются к ним кабеля туго, все держаться плотно.

Наличие отдельных USB, позволит освободить розетки от блоков питания, а также обеспечить питание устройств, которые используют USB в своей схемотехнике.

Есть светодиодный индикатор активности, расположенный рядом с механическим выключателем.

Корпус у сетевого фильтра Orico HPC-6A5U-BK достаточно габаритен, связано это с количеством доступных розеток.

Устанавливаться может только на ровную поверхность, на обратной стороне отсутствуют зацепы для фиксации на стене.

Тесты

Итоги по Orico HPC-6A5U

Подключается при помощи провода с широким сечением. На конце евровилка с заземлением. Длина позволит разместить на удаление от розетки.Первоначально мы проверили соответствие заявленных характеристик для всех пяти USB-разъемов. Каждый из них выдает 5V с 2.4А. Ток стабилен. Это же было подтверждено и предварительно создав нагрузку на четыре из пяти портов. Задействовать можно будет все разъемы одновременно и быть уверенным в том, что каждое устройство получит необходимый ток.В Orico HPC-6A5U-BK используется качественная элементная база. Есть защита от скачков напряжения. В ограниченном диапазоне корректируется входящее напряжение, но стоит понимать, что это не полноценный стабилизатор, а фильтр. Поддерживается защита от короткого замывания, перегрузки и перегрева.Orico HPC-6A5U станет хорошим выбором как для домашней эксплуатации, так и в офис. Один сетевой фильтр позволит подключить до шести устройств к розеткам 220V, а также пять через USB. Сбоев и проблем за время длительного теста выявлено не было.