Обзор Orico HPC-6A5U-BK. Сетевой фильтр с шестью розетками и пятью USB

2018-11-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Orico HPC-6A5U-BK; [128]
Сетевые фильтры можно смело отнести к одному из самых распространённых классу бытовых приборов. Очень редко когда в квартире есть достаточное количество розеток, тем более в нужном месте и со свободным доступом. Обойтись в таких ситуациях без сетевого фильтра бывает сложно. Тестируемый сегодня Orico HPC-6A5U-BK предлагает сразу шесть розеток и пять отдельных USB портов с током 2.4А.

Orico HPC-6A5U-BK

Средняя стоимость составляет 2990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, на момент публикации.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением сетевого фильтра и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает набор документации.

Orico HPC-6A5U-BK

Внешний вид

Выполнен Orico HPC-6A5U-BK из черного пластика с матовым покрытием. Визуально сетевой фильтр производит впечатление премиального продукта.

Orico HPC-6A5U-BK

Розетки не выступают за пределы основной плоскости. Расположены они группами по две в три ряда.

Orico HPC-6A5U-BK

Все они под углом в 45 градусов. Так уменьшается перекрытие соседних при подключении массивных штекеров.

Orico HPC-6A5U-BK

На боковой грани расположены пять USB-портов. Подключаются к ним кабеля туго, все держаться плотно.

Orico HPC-6A5U-BK

Наличие отдельных USB, позволит освободить розетки от блоков питания, а также обеспечить питание устройств, которые используют USB в своей схемотехнике.

Orico HPC-6A5U-BK

Есть светодиодный индикатор активности, расположенный рядом с механическим выключателем.

Orico HPC-6A5U-BK

Корпус у сетевого фильтра Orico HPC-6A5U-BK достаточно габаритен, связано это с количеством доступных розеток.

Orico HPC-6A5U-BK

Устанавливаться может только на ровную поверхность, на обратной стороне отсутствуют зацепы для фиксации на стене.

Orico HPC-6A5U-BK

Подключается при помощи провода с широким сечением. На конце евровилка с заземлением. Длина позволит разместить на удаление от розетки.

Тесты

Первоначально мы проверили соответствие заявленных характеристик для всех пяти USB-разъемов. Каждый из них выдает 5V с 2.4А. Ток стабилен. Это же было подтверждено и предварительно создав нагрузку на четыре из пяти портов. Задействовать можно будет все разъемы одновременно и быть уверенным в том, что каждое устройство получит необходимый ток.

В Orico HPC-6A5U-BK используется качественная элементная база. Есть защита от скачков напряжения. В ограниченном диапазоне корректируется входящее напряжение, но стоит понимать, что это не полноценный стабилизатор, а фильтр. Поддерживается защита от короткого замывания, перегрузки и перегрева.

Итоги по Orico HPC-6A5U

Orico HPC-6A5U станет хорошим выбором как для домашней эксплуатации, так и в офис. Один сетевой фильтр позволит подключить до шести устройств к розеткам 220V, а также пять через USB. Сбоев и проблем за время длительного теста выявлено не было.

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