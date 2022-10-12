Обзор POWERMAN BACK PRO 650. Недорогой ИБП с модифицированной синусоидой

Наверняка каждый пользователь компьютера сталкивался с ситуацией, когда рабочий проект, документ или даже прогресс в игре терялся из-за внезапного отключения. Тестируемый сегодня источник бесперебойного питания POWERMAN BACK PRO 650 эффективно решает не только эту проблему, но и защищает дорогостоящую технику от скачков напряжения, а также высокочастотных и импульсных помех.

Комплектация

Приобрести его можно за 3800 рублей в российских магазинах и маркетплейсах.Коробка из плотного картона. Нанесено изображение устройства, логотип бренда и приведены данные по ключевым особенностям исполнения.

На обратной стороне таблица с подробными данными по техническим характеристикам на русском языке.

POWERMAN BACK PRO 650 обзор

Внешний вид

Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон международного образца. Модель сопровождается 2-летней гарантией производителя, рассчитан он на 10 лет эксплуатации.Корпус ИБП выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Общие габариты составляют 298мм х 101мм х 142мм, вес 4.2 килограмма.

На боковых гранях справа и слева вентиляционные отверстия, обеспечивающие пассивный отвод тепла. Активного вентилятора здесь нет, соответственно при работе будет обеспечено отсутствие шума, но стоит учитывать, что загромождать корпус нельзя, вокруг должно быть достаточно свободного места.

На лицевой панели кнопка включения и три светодиодных индикатора, отображающих ключевые режимы работы, наличие перегрузки. Ниже логотип производителя

На задней панели две евророзетки (CEE 7) с заземлением. Они повернуты относительно центральной оси на 45 градусов, позволяя задействовать одновременно обе розетки.

Вилка у самого POWERMAN BACK PRO 650 рассчитана на подключение к евророзетке с заземлением. Длина кабеля 1.2 метра. Есть многоразовый предохранитель.

На основании четыре пластиковые?? и наклейка с техническими данными.

Оснащение

Отдельного быстрого доступа к аккумулятору тут нет. Для его возможной замены потребуется разбор корпуса, здесь он проходит без нарушения гарантийных пломб. Напомним о рисках поражения током, которые несет эта процедура.

Сопровождается ИБП свинцовым аккумулятором 12В 7Ач. Герметичная и необслуживаемая батарея.

Радиатор, отвечающий за коррекцию выходного напряжения, смещен к задней стенке.

Тесты

Итоги

Все остальные компоненты на отдельной печатной плате. Отметим аккуратную пайку и отсутствие следов флюса.Рассчитан POWERMAN BACK PRO 650 на подключение техники с суммарной мощностью 360 Вт. В этот лимит укладывается рабочий ПК с монитором или игровой с видеокартой RTX 3050. Всегда рекомендуем рассчитывать и оставлять заметный запас по нагрузке, это позволит избежать перегрузки в пиковых нагрузках. А данная модель автоматически выводит предупреждение при превышении, сначала в виде звукового и светового сигнала, а уже после этого отключает. Для питания от розетки при 30%, а от аккумулятора – 10%.Основное время эксплуатации будет идти стабилизация напряжения. В среднем выходное напряжение, согласно замерам, составляло 230В. Фильтруются импульсные помехи. Так заметно повышается срок службы подключенной техники.При отключении питания в розетке ИБП автоматически переводит устройство на автономную работу. В это время издается сигнал и загорается индикатор на лицевой панели. При работе от батареи выдает модифицированную синусоиду.Рабочий ПК с процессором Intel Core i5 10 поколения и одним монитором, без видеокарты при переводе на автономное питание работал в течение 12 минут. Времени хватило для сохранения документов и проектов. В случае возобновления питания в розетке автоматически переходит на обычный режим работы.POWERMAN BACK PRO 650 – недорогой ИБП с модифицированной синусоидой, решающей задачу организации безопасного подключения ПК, телевизора, ноутбука, монитора и другой совместимой техники мощностью до 360 Вт, а также обеспечивающий автономную работу до 25 минут на время отключения питания в розетке.