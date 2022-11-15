Обзор POWERMAN BRICK 800. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса

Приобрести его можно в среднем за 6200 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.
Комплект включает силовой кабель, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.
На верхней грани выведены шесть евророзеток с заземлением. Они разделены на две группы.
Левая группа из трех розеток выполняет только функцию защиты, это аналог сетевого фильтра. Правая группа дополнительно к этому дает резервное питание на время отключения питания.
В центральной части группа из светодиодных индикаторов, отображающих текущий рабочий статус, наличие перегрузки и работу от аккумулятора.
Дополнительно к световой индикации есть также звуковые предупреждения, выводимые при переходе на автономную работу, подачу питания и наличие перегрузки по подключенной нагрузке.
Рядом с панелью индикаторов у POWERMAN BRICK 800 механическая кнопка включения питания.
На правой грани два гнезда RJ-45, используемых для сквозного подключения сетевого кабеля от провайдера. Также в комплекте производитель предусмотрел патч-корд.
Силовой кабель съемный, гнездо его подключения на обратной стороне. Комплектный кабель длиной 1.1 метра.
На основании четыре пластиковые ножки, две из которых помимо горизонтального размещения позволят повесить ИБП на стене, используя дюбеля.
Здесь же скрывается крышка отсека с аккумулятором. Она закрывается с помощью пары винтов. В отличие от целого ряда моделей, рассмотренных ранее, тут для замены аккумулятора не потребуется полный разбор корпуса.
Коммутацию обеспечивают четыре реле Golden GH-1C-12L. Есть конденсаторы, отвечающие за защиту от высокочастотных помех. Отметим общую аккуратную пайку, отсутствие следов флюса.
Данная модель использует пассивный способ охлаждения. Вентилятора нет, вместо него массивный алюминиевый радиатор с оребрением.
POWERMAN BRICK 800 оснащается свинцово-кислотным аккумулятором 12В 9Ач.
Рассчитана эта модель на нагрузку до 480 Вт. Достаточно для подключения производительного офисного ПК с парой мониторов, и при этом будет необходимый запас. Помимо защиты от помех, короткого замыкания и перегрузки также выполняет функцию стабилизации напряжения. Согласно нашим замерам, выходной ток следующий:
При отсутствии питания в розетке автоматически переводит работу в автономный режим. Издается звуковой сигнал. Выдает аппроксимированную синусоиду. В зависимости от нагрузки дает следующее время автономной работы: