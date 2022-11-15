Обзор POWERMAN BRICK 800. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса

Изучаемый сегодня источник бесперебойного питания POWERMAN BRICK 800 рассчитан как на домашнее, так и коммерческое применение. Он выполняет ряд важных задач, среди которых защита от скачков и электрических помех техники, обеспечение резервного питания на время отключения сети, а также защита сетевого оборудования, такого как роутеры.

POWERMAN BRICK 800

Приобрести его можно в среднем за 6200 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, внутри которой дополнительно зафиксирован в пенопласт, дополнительно защищающий ИБП при перевозке.

POWERMAN BRICK 800

Комплект включает силовой кабель, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.

POWERMAN BRICK 800

POWERMAN BRICK 800 обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе горизонтальной формы, все розетки у него выведены на верхней грани. Основу составляет пластик черного цвета.

POWERMAN BRICK 800

На верхней грани выведены шесть евророзеток с заземлением. Они разделены на две группы.

POWERMAN BRICK 800

Левая группа из трех розеток выполняет только функцию защиты, это аналог сетевого фильтра. Правая группа дополнительно к этому дает резервное питание на время отключения питания.

POWERMAN BRICK 800

В центральной части группа из светодиодных индикаторов, отображающих текущий рабочий статус, наличие перегрузки и работу от аккумулятора.

POWERMAN BRICK 800

Дополнительно к световой индикации есть также звуковые предупреждения, выводимые при переходе на автономную работу, подачу питания и наличие перегрузки по подключенной нагрузке.

POWERMAN BRICK 800

Рядом с панелью индикаторов у POWERMAN BRICK 800 механическая кнопка включения питания.

POWERMAN BRICK 800

На правой грани два гнезда RJ-45, используемых для сквозного подключения сетевого кабеля от провайдера. Также в комплекте производитель предусмотрел патч-корд.

POWERMAN BRICK 800

Силовой кабель съемный, гнездо его подключения на обратной стороне. Комплектный кабель длиной 1.1 метра.

POWERMAN BRICK 800

На основании четыре пластиковые ножки, две из которых помимо горизонтального размещения позволят повесить ИБП на стене, используя дюбеля.

POWERMAN BRICK 800

Здесь же скрывается крышка отсека с аккумулятором. Она закрывается с помощью пары винтов. В отличие от целого ряда моделей, рассмотренных ранее, тут для замены аккумулятора не потребуется полный разбор корпуса.

Оснащение

Основные управляющие и контролирующие компоненты расположены на отдельной плате. Используются два плавких предохранителя по 40А. Трансформатором.

POWERMAN BRICK 800

Коммутацию обеспечивают четыре реле Golden GH-1C-12L. Есть конденсаторы, отвечающие за защиту от высокочастотных помех. Отметим общую аккуратную пайку, отсутствие следов флюса.

POWERMAN BRICK 800

Данная модель использует пассивный способ охлаждения. Вентилятора нет, вместо него массивный алюминиевый радиатор с оребрением.

POWERMAN BRICK 800

POWERMAN BRICK 800 оснащается свинцово-кислотным аккумулятором 12В 9Ач.

POWERMAN BRICK 800

Тесты

POWERMAN BRICK 800

Рассчитана эта модель на нагрузку до 480 Вт. Достаточно для подключения производительного офисного ПК с парой мониторов, и при этом будет необходимый запас. Помимо защиты от помех, короткого замыкания и перегрузки также выполняет функцию стабилизации напряжения. Согласно нашим замерам, выходной ток следующий:
  • 190 Вт – 209 Вт
  • 210 Вт – 225 Вт
  • 220 Вт – 230 Вт
  • 240 Вт – 218 Вт

POWERMAN BRICK 800

При отсутствии питания в розетке автоматически переводит работу в автономный режим. Издается звуковой сигнал. Выдает аппроксимированную синусоиду. В зависимости от нагрузки дает следующее время автономной работы:
  • 100 Вт – 29 минут
  • 200 Вт – 10 минут
  • 300 Вт – 4 минуты
  • 400 Вт – 1.5 минуты
  • 480 Вт – 1 минута.
Помимо защиты и обеспечения потребителей с евророзеткой, с его помощью идет защита локальной сети, включая сетевые карты, роутеры и модемы. На пропускную способность не влияет.

POWERMAN BRICK 800

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPOWERMAN BRICK 800 – линейно-интерактивный ИБП, позволяющий обслуживать ПК средней мощности, сетевое оборудование и другие нагрузки. Высокое качество исполнения, простой доступ к отсеку с аккумулятором, шесть евророзеток с заземлением, съемный кабель питания, сквозной RJ-45 c защитой, бесшумная работа, световая и звуковая индикация, возможность фиксации на стене.
POWERMAN BRICK 800 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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