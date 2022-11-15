Обзор POWERMAN BRICK 800. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса

Изучаемый сегодня источник бесперебойного питания POWERMAN BRICK 800 рассчитан как на домашнее, так и коммерческое применение. Он выполняет ряд важных задач, среди которых защита от скачков и электрических помех техники, обеспечение резервного питания на время отключения сети, а также защита сетевого оборудования, такого как роутеры.

Комплектация

Приобрести его можно в среднем за 6200 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.Упакован в коробку из плотного картона, внутри которой дополнительно зафиксирован в пенопласт, дополнительно защищающий ИБП при перевозке.

Комплект включает силовой кабель, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.

POWERMAN BRICK 800 обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе горизонтальной формы, все розетки у него выведены на верхней грани. Основу составляет пластик черного цвета.

На верхней грани выведены шесть евророзеток с заземлением. Они разделены на две группы.

Левая группа из трех розеток выполняет только функцию защиты, это аналог сетевого фильтра. Правая группа дополнительно к этому дает резервное питание на время отключения питания.

В центральной части группа из светодиодных индикаторов, отображающих текущий рабочий статус, наличие перегрузки и работу от аккумулятора.

Дополнительно к световой индикации есть также звуковые предупреждения, выводимые при переходе на автономную работу, подачу питания и наличие перегрузки по подключенной нагрузке.

Рядом с панелью индикаторов у POWERMAN BRICK 800 механическая кнопка включения питания.

На правой грани два гнезда RJ-45, используемых для сквозного подключения сетевого кабеля от провайдера. Также в комплекте производитель предусмотрел патч-корд.

Силовой кабель съемный, гнездо его подключения на обратной стороне. Комплектный кабель длиной 1.1 метра.

На основании четыре пластиковые ножки, две из которых помимо горизонтального размещения позволят повесить ИБП на стене, используя дюбеля.

Оснащение

Здесь же скрывается крышка отсека с аккумулятором. Она закрывается с помощью пары винтов. В отличие от целого ряда моделей, рассмотренных ранее, тут для замены аккумулятора не потребуется полный разбор корпуса.Основные управляющие и контролирующие компоненты расположены на отдельной плате. Используются два плавких предохранителя по 40А. Трансформатором.

Коммутацию обеспечивают четыре реле Golden GH-1C-12L. Есть конденсаторы, отвечающие за защиту от высокочастотных помех. Отметим общую аккуратную пайку, отсутствие следов флюса.

Данная модель использует пассивный способ охлаждения. Вентилятора нет, вместо него массивный алюминиевый радиатор с оребрением.

POWERMAN BRICK 800 оснащается свинцово-кислотным аккумулятором 12В 9Ач.

Тесты

190 Вт – 209 Вт

210 Вт – 225 Вт

220 Вт – 230 Вт

240 Вт – 218 Вт

Рассчитана эта модель на нагрузку до 480 Вт. Достаточно для подключения производительного офисного ПК с парой мониторов, и при этом будет необходимый запас. Помимо защиты от помех, короткого замыкания и перегрузки также выполняет функцию стабилизации напряжения. Согласно нашим замерам, выходной ток следующий:

100 Вт – 29 минут

200 Вт – 10 минут

300 Вт – 4 минуты

400 Вт – 1.5 минуты

480 Вт – 1 минута.

При отсутствии питания в розетке автоматически переводит работу в автономный режим. Издается звуковой сигнал. Выдает аппроксимированную синусоиду. В зависимости от нагрузки дает следующее время автономной работы:Помимо защиты и обеспечения потребителей с евророзеткой, с его помощью идет защита локальной сети, включая сетевые карты, роутеры и модемы. На пропускную способность не влияет.

Итоги

POWERMAN BRICK 800 – линейно-интерактивный ИБП, позволяющий обслуживать ПК средней мощности, сетевое оборудование и другие нагрузки. Высокое качество исполнения, простой доступ к отсеку с аккумулятором, шесть евророзеток с заземлением, съемный кабель питания, сквозной RJ-45 c защитой, бесшумная работа, световая и звуковая индикация, возможность фиксации на стене.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".