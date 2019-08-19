Обзор Patriot Burst 960 ГБ (PBU960GS25SSDR). Лучший SSD для ноутбука и ПК?

Твердотельные накопители в пересчете на стоимость 1 Гбайт становятся заметно доступнее. Тестируемый сегодня Patriot Burst 960 ГБ, как один из ярких примеров, позволяет рассматривать его как альтернативу традиционным жестким диском под хранение больших объемов данных. Это старшая модель в серии.

Patriot Burst 960 ГБ обзор

Накопитель находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с окошком, позволяющем оценить особенности оформления корпуса SSD. Здесь же приведены его основные особенности. Внутри зафиксирован на подложке, предотвращающей получение повреждения при транспортировке.

Комплект включает техническую документацию. На него предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Толщина корпуса Patriot Burst 960 ГБ не превышает 7 мм. Его можно рассматривать для установки не только в настольные системы, но и ультрабуки.

Выполнен он из черного пластика. На крышку нанесена наклейка с названием модели и данными по объему.

С обратной стороны собрана вся техническая информация. Подключается при помощи традиционного интерфейса SATA 6 Гбит/с.

Сердцем этого твердотельного накопителя стал контроллер Phison PS3111-S11. Есть DRAM кеш 32MB SDR. Используются MLC NAND чипы памяти.

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по Patriot Burst 960 ГБ

Patriot Burst 960 ГБ по соотношению стоимости и уровня быстродействия станет отличным выбором при проведении апгрейда ноутбука или установки в настольную систему. Этот накопитель подойдет как для рабочих систем, рассчитанных на работу с большими объемами данных и медиаконтентом, так и для игровых систем.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".