Обзор Patriot Burst 960 ГБ (PBU960GS25SSDR). Лучший SSD для ноутбука и ПК?

2019-08-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Patriot Memory PBU960GS25SSDR; [99]
Твердотельные накопители в пересчете на стоимость 1 Гбайт становятся заметно доступнее. Тестируемый сегодня Patriot Burst 960 ГБ, как один из ярких примеров, позволяет рассматривать его как альтернативу традиционным жестким диском под хранение больших объемов данных. Это старшая модель в серии.

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

Накопитель находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Patriot Burst 960 ГБ обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с окошком, позволяющем оценить особенности оформления корпуса SSD. Здесь же приведены его основные особенности. Внутри зафиксирован на подложке, предотвращающей получение повреждения при транспортировке.

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

Комплект включает техническую документацию. На него предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

Внешний вид

Толщина корпуса Patriot Burst 960 ГБ не превышает 7 мм. Его можно рассматривать для установки не только в настольные системы, но и ультрабуки.

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

Выполнен он из черного пластика. На крышку нанесена наклейка с названием модели и данными по объему.

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

С обратной стороны собрана вся техническая информация. Подключается при помощи традиционного интерфейса SATA 6 Гбит/с.

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

Сердцем этого твердотельного накопителя стал контроллер Phison PS3111-S11. Есть DRAM кеш 32MB SDR. Используются MLC NAND чипы памяти.

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

Patriot Memory PBU960GS25SSDR



CrystalDiskMark:

Patriot Memory PBU960GS25SSDR



AS SSD Benchmark:

Patriot Memory PBU960GS25SSDR



Тест скорости работы с данными:

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

AJA

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

Anvil

Patriot Memory PBU960GS25SSDR

Итоги по Patriot Burst 960 ГБ

Золото. Выбор редакции MegaObzorPatriot Burst 960 ГБ по соотношению стоимости и уровня быстродействия станет отличным выбором при проведении апгрейда ноутбука или установки в настольную систему. Этот накопитель подойдет как для рабочих систем, рассчитанных на работу с большими объемами данных и медиаконтентом, так и для игровых систем.
Patriot Burst 960 ГБ получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Patriot Memory PBU960GS25SSDR
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