Обзор оперативной памяти Patriot PSD48G266681

Не так давно мы изучали материнские платы Intel для процессоров семейства Kaby Lake и могли убедиться в том, что связка из процессора с заблокированным множителем в паре с платой на младшем чипсете, демонстрируют хорошие результаты быстродействия не только в рабочих задачах, но и играх. Такие системы при ограниченном бюджете на сборку решают большинство задач. Одним из нововведений в 300 семействе таких плат, стало увеличение ограничения по максимальной частоте - 2666 МГц.

Patriot PSD48G266681 обзор

И сегодня мы протестируем оптимальный вариант при поиске оперативной памяти под такие системы - Patriot PSD48G266681. Это одна планка объемом 8 Гбайт с оптимальным сочетанием характеристик/стоимости относительно предложений конкурентов. В целом же данные с этого теста будут актуальны и для установки двух таких планок, они будут работать в двухканальном режиме. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

поставляется Patriot PSD48G266681 в прозрачном блистере с наклейкой, на которую нанесена техническая информация и серийный номер. На эту память предоставляется пожизненная гарантия.

Внешний вид

На этой планке отсутствуют декоративные радиаторы. Обеспечивается широкая совместимость с воздушными системами охлаждения процессора.

За время длительных тестов и нагрузок, заметного нагрева чипов памяти не наблюдалось. Можно будет не переживать за стабильность и долговечность работы.

Интересно смотрится окрашенный у Patriot PSD48G266681 в черный цвет текстолит. Распаяны чипы от SK-HYNIX, расположены они только с одной из сторон.

Работает память на частоте 2666 МГц с таймингами 19-19-19-43. Напряжение 1.2 В, количество ранков - 1.

Тесты

Тестирование Patriot PSD48G266681 мы проводили в паре с процессором Intel Core i7-7820X. Выбор в пользу него сделан с целью изучения потенциала для ручного повышения тактовых частот.

В ходе тестов именно эту оперативную использовали для изучения материнских плат Biostar H310MHD PRO и Biostar B360GT3S, проблем с запуском на заводской частоте не возникало.

AIDA64

Изучение быстродействия мы начнем с тактовой частоты 2666 МГц с таймингами 19-19-19-43.

WinRar

7Zip

CineBench

3DMark

TimeSpy

Разгон

AIDA64

Мы не стали ограничиваться заводскими частотами и провели изучение потенциала для ручного разгона. Patriot PSD48G266681 взяла частоту 2800 МГц с небольшим повышением таймингов. Приведем тот же набор тестов.

WinRar

7Zip

CineBench

3DMark

TimeSpy

AIDA64

Это дало прибавку в производительности, которую мы можем видеть ниже.

WinRar

7Zip

CineBench

TimeSpy

Итоги по Patriot PSD48G266681

Patriot PSD48G266681 - идеальный вариант для тех, кто находится в поиске оперативной памяти DDR4 с максимально поддерживаемой частотой в “народных” материнских платах. Рассматривать ее можно и под игровые сборки, обеспечив себе в дальнейшем возможность для увеличения объема установкой второй такой же планки. Здесь нет переплаты за декоративные радиаторы и подсветку, вместо этого предлагается широкая совместимость с компонентами и пожизненная гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".