Обзор PowerMan AVS 1000C. Стабилизатор напряжения с сетевым фильтром

Изучаемый сегодня стабилизатор напряжения PowerMan AVS 1000C рассчитан на подключение бытовых приборов и ПК для защиты от короткого замыкания и скачков напряжения. Заниженное или завышенное напряжение приводит к поломкам и сокращению срока службы дорогостоящей техники.

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона с логотипом бренда и данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

PowerMan AVS 1000C обзор

Внешний вид

Устройство выполнено в компактном корпусе серебристого цвета в виде кубика с закругленными боковыми гранями.

Разместить его можно на ровной поверхности, а также зафиксировать на дюбелях, воспользовавшись отверстиями под дюбеля на основании.

Две евророзетки с заземлением на верхней грани. Они повернуты относительно центральной оси на 45 градусов. Задействовать можно обе розетки, они не перекрываются.

Рядом механический тумблер питания с подсветкой. Три светодиодных индикатора, отображающих статус защиты, стабилизации и питания.

На боковых гранях PowerMan AVS 1000C вентиляционная решетка. В этом стабилизаторе напряжения используется пассивный отвод тепла.

Оснащение

На основании четыре пластиковые ножки с отмеченными выше отверстиями под дюбеля. Наклейка с техническими данными и серийным номером.Внутри достаточно свободного пространства. В верхней части корпуса зафиксирована плата, а внизу главный компонент – трансформатор с переключаемыми обмотками.

Для переключения между ступенями AVR используются механические реле с запасом по прочности.

Мощность его 500 Вт с максимальным входным током 8А. Есть автоматический выключатель при напряжении выше 245В или ниже 190В. После возвращения в рабочий диапазон автоматически включается.

Тесты

К двум розеткам подключили монитор и системный блок с процессором Intel Core i5-13600K и видеокартой GeForce RTX 3060. Также проверяли работу в связке с 65-дюймовым телевизором и консолью PlayStation 5.

Входное Выходное 187 В 0 В Отключение 190—210 В 224—227 В 210—240 В 210—240 В 245 В и выше Отключение

Итоги

Отдельно провели замеры выходного напряжения при изменении входного на стенде. Были получены следующие результаты.Устройство надежно срабатывало при выходе за пределы рабочего диапазона. При нагрузке корпус заметно не нагревался, работает бесшумно.PowerMan AVS 1000C – отличный выбор для защиты различного типа техники, включая игровые консоли и ПК. В тех сценариях, где отключение напряжения проходит редко и не требуется обеспечение резервного питания, стабилизатор напряжения будет оптимальным вариантом и позволит сэкономить в сравнении с ИБП. Компактные габариты, защита с автоматическим выключением, соответствие заявленным характеристикам, бесшумная работа и качественная элементная база.