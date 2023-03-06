Обзор PowerMan AVS 1000C. Стабилизатор напряжения с сетевым фильтром

Изучаемый сегодня стабилизатор напряжения PowerMan AVS 1000C рассчитан на подключение бытовых приборов и ПК для защиты от короткого замыкания и скачков напряжения. Заниженное или завышенное напряжение приводит к поломкам и сокращению срока службы дорогостоящей техники.

PowerMan AVS 1000C

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона с логотипом бренда и данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

PowerMan AVS 1000C

PowerMan AVS 1000C обзор

Внешний вид

Устройство выполнено в компактном корпусе серебристого цвета в виде кубика с закругленными боковыми гранями.

PowerMan AVS 1000C

Разместить его можно на ровной поверхности, а также зафиксировать на дюбелях, воспользовавшись отверстиями под дюбеля на основании.

PowerMan AVS 1000C

Две евророзетки с заземлением на верхней грани. Они повернуты относительно центральной оси на 45 градусов. Задействовать можно обе розетки, они не перекрываются.

PowerMan AVS 1000C

Рядом механический тумблер питания с подсветкой. Три светодиодных индикатора, отображающих статус защиты, стабилизации и питания.

PowerMan AVS 1000C

На боковых гранях PowerMan AVS 1000C вентиляционная решетка. В этом стабилизаторе напряжения используется пассивный отвод тепла.

PowerMan AVS 1000C

На основании четыре пластиковые ножки с отмеченными выше отверстиями под дюбеля. Наклейка с техническими данными и серийным номером.

Оснащение

Внутри достаточно свободного пространства. В верхней части корпуса зафиксирована плата, а внизу главный компонент – трансформатор с переключаемыми обмотками.

PowerMan AVS 1000C

Для переключения между ступенями AVR используются механические реле с запасом по прочности.

PowerMan AVS 1000C

Мощность его 500 Вт с максимальным входным током 8А. Есть автоматический выключатель при напряжении выше 245В или ниже 190В. После возвращения в рабочий диапазон автоматически включается.

PowerMan AVS 1000C

Тесты

К двум розеткам подключили монитор и системный блок с процессором Intel Core i5-13600K и видеокартой GeForce RTX 3060. Также проверяли работу в связке с 65-дюймовым телевизором и консолью PlayStation 5.

PowerMan AVS 1000C

Отдельно провели замеры выходного напряжения при изменении входного на стенде. Были получены следующие результаты.
ВходноеВыходное
187 В 0 ВОтключение
190—210 В 224—227 В
210—240 В 210—240 В
245 В и вышеОтключение
Устройство надежно срабатывало при выходе за пределы рабочего диапазона. При нагрузке корпус заметно не нагревался, работает бесшумно.

Итоги

PowerMan AVS 1000C – отличный выбор для защиты различного типа техники, включая игровые консоли и ПК. В тех сценариях, где отключение напряжения проходит редко и не требуется обеспечение резервного питания, стабилизатор напряжения будет оптимальным вариантом и позволит сэкономить в сравнении с ИБП. Компактные габариты, защита с автоматическим выключением, соответствие заявленным характеристикам, бесшумная работа и качественная элементная база.
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