Обзор ROADGID MINI 3 WI-FI GPS. Компактный видеорегистратор с GPS-информатором

Тестируемый сегодня видеорегистратор ROADGID MINI 3 WI-FI GPS сочетает сразу ряд преимуществ, среди которых компактные габариты, GPS-модуль, Wi-Fi с приложением для смартфона и быстросъемный магнитный крепеж. Эта модель поддерживает вывод уведомлений о камерах контроля.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

На официальном сайте он доступен за 5990 рублей.

Комплектация

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, картридер, крепление на лобовое стекло, внешний навигационный модуль, дополнительные пластины с 3М-скотчем, салфетку из микрофибры, USB-кабель, руководство пользователя.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Внешний вид

Корпус очень компактен. По габаритам он меньше, чем пластиковая карточка.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Это дает преимущество по выбору зоны размещения на лобовом стекле, например, можно спрятать за салонным зеркалом. Не привлекает к себе внимание со стороны улицы.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Видеорегистратор поддерживает режим парковки. При его активации будут записываться короткие ролики при срабатывании датчика удара.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Также за счет реализации сквозной подачи питания через ножку крепления и запаса по длине кабеля у комплектного адаптера с ним можно организовать аккуратную укладку под обшивкой.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Для фиксации на стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Она поддерживает поворот на 360 градусов и изменение угла наклона.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Быстросъемная магнитная фиксация. Снимать и ставить его можно на крепление без риска повреждения кронштейна. ROADGID MINI 3 WI-FI GPS комплектуется внешним GPS-модулем. Такая реализация решает возможные проблемы с качеством приема в автомобилях с подогревом лобового стекла.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Адаптер питания подключается к этому модулю и так он дает дополнительную длину. В него же интегрирован динамик, используемый для вывода звуковых и голосовых уведомлений.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Отметим наличие дополнительного USB-разъема на корпусе адаптера питания.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

За время длительных тестов продемонстрировал короткое время на холодный старт и точное определение скорости.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

На лицевую сторону корпуса направлен объектив с углом обзора 170 градусов. Оптическая группа собрана из стеклянных линз.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Управляется при помощи группы механических кнопок. Взаимодействие с интерфейсом реализовано интуитивно понятно.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Оснащен ROADGID MINI 3 WI-FI GPS цветным дисплеем с диагональю 1.54 дюйма. На нем также выводятся предупреждения по камерам и радарам со стационарным размещением.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Это различные типы фотокомплексов, систем определения скорости. Производитель поддерживает актуальное наполнение, выпуская регулярные обновления.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Запись устройство ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем объемом 64 Гбайт.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Настройки

Опции настроек разделены на две вкладки. Есть набор системных опций с выбором интервала для автоматического отключения. Ручная корректировка даты и времени, выбора языка интерфейса (по умолчанию установлен русский).

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Смена разрешения съемки. Длительность циклов. Экспозиция и WDR. Датчик движения и удара.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Софт

С помощью бесплатного приложения, доступного на iOS и Android, ведется дистанционное подключение к видеорегистратору со смартфона. Выводится потоковое изображение с камеры, кнопки запуска/остановки видео и создания фотоснимка.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Выводится список отснятых файлов. Их можно перенести в память смартфона или удалить.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Управление базовыми параметрами работы видеорегистратора.

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Тесты

Работает ROADGID MINI 3 WI-FI GPS на базе процессора Jieli 5601, обрабатывающего данные с матрицы Galaxy Core 2053 с разрешением 2 Мп. Съемку ведет в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду.

Дневная съемка ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Ночная съемка ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Итоги

ROADGID MINI 3 WI-FI GPS в компактных габаритах ведет съемку с высокой детализацией, поддерживает вывод уведомлений по камерам и радарам со стационарным размещением, позволяет переносить и управлять настройками с экрана смартфона, а также использует быстросъемное крепление. Если не нужен GPS-информатором можно сэкономить и рассмотреть ROADGID MINI 3 WIFI
Комментарии и отзывы ROADGID MINI 3 WI-FI GPS
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