Обзор ROADGID MINI 3 WI-FI GPS. Компактный видеорегистратор с GPS-информатором

На официальном сайте он доступен за 5990 рублей.
Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, картридер, крепление на лобовое стекло, внешний навигационный модуль, дополнительные пластины с 3М-скотчем, салфетку из микрофибры, USB-кабель, руководство пользователя.
Это дает преимущество по выбору зоны размещения на лобовом стекле, например, можно спрятать за салонным зеркалом. Не привлекает к себе внимание со стороны улицы.
Видеорегистратор поддерживает режим парковки. При его активации будут записываться короткие ролики при срабатывании датчика удара.
Также за счет реализации сквозной подачи питания через ножку крепления и запаса по длине кабеля у комплектного адаптера с ним можно организовать аккуратную укладку под обшивкой.
Для фиксации на стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Она поддерживает поворот на 360 градусов и изменение угла наклона.
Быстросъемная магнитная фиксация. Снимать и ставить его можно на крепление без риска повреждения кронштейна. ROADGID MINI 3 WI-FI GPS комплектуется внешним GPS-модулем. Такая реализация решает возможные проблемы с качеством приема в автомобилях с подогревом лобового стекла.
Адаптер питания подключается к этому модулю и так он дает дополнительную длину. В него же интегрирован динамик, используемый для вывода звуковых и голосовых уведомлений.
Отметим наличие дополнительного USB-разъема на корпусе адаптера питания.
За время длительных тестов продемонстрировал короткое время на холодный старт и точное определение скорости.
На лицевую сторону корпуса направлен объектив с углом обзора 170 градусов. Оптическая группа собрана из стеклянных линз.
Управляется при помощи группы механических кнопок. Взаимодействие с интерфейсом реализовано интуитивно понятно.
Оснащен ROADGID MINI 3 WI-FI GPS цветным дисплеем с диагональю 1.54 дюйма. На нем также выводятся предупреждения по камерам и радарам со стационарным размещением.
Это различные типы фотокомплексов, систем определения скорости. Производитель поддерживает актуальное наполнение, выпуская регулярные обновления.
Запись устройство ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем объемом 64 Гбайт.
Смена разрешения съемки. Длительность циклов. Экспозиция и WDR. Датчик движения и удара.
Выводится список отснятых файлов. Их можно перенести в память смартфона или удалить.
Управление базовыми параметрами работы видеорегистратора.