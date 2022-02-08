Обзор ROADGID MINI 3 WI-FI GPS. Компактный видеорегистратор с GPS-информатором

Тестируемый сегодня видеорегистратор ROADGID MINI 3 WI-FI GPS сочетает сразу ряд преимуществ, среди которых компактные габариты, GPS-модуль, Wi-Fi с приложением для смартфона и быстросъемный магнитный крепеж. Эта модель поддерживает вывод уведомлений о камерах контроля.

Комплектация

На официальном сайте он доступен за 5990 рублей.

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, картридер, крепление на лобовое стекло, внешний навигационный модуль, дополнительные пластины с 3М-скотчем, салфетку из микрофибры, USB-кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус очень компактен. По габаритам он меньше, чем пластиковая карточка.

Это дает преимущество по выбору зоны размещения на лобовом стекле, например, можно спрятать за салонным зеркалом. Не привлекает к себе внимание со стороны улицы.

Видеорегистратор поддерживает режим парковки. При его активации будут записываться короткие ролики при срабатывании датчика удара.

Также за счет реализации сквозной подачи питания через ножку крепления и запаса по длине кабеля у комплектного адаптера с ним можно организовать аккуратную укладку под обшивкой.

Для фиксации на стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Она поддерживает поворот на 360 градусов и изменение угла наклона.

Быстросъемная магнитная фиксация. Снимать и ставить его можно на крепление без риска повреждения кронштейна. ROADGID MINI 3 WI-FI GPS комплектуется внешним GPS-модулем. Такая реализация решает возможные проблемы с качеством приема в автомобилях с подогревом лобового стекла.

Адаптер питания подключается к этому модулю и так он дает дополнительную длину. В него же интегрирован динамик, используемый для вывода звуковых и голосовых уведомлений.

Отметим наличие дополнительного USB-разъема на корпусе адаптера питания.

За время длительных тестов продемонстрировал короткое время на холодный старт и точное определение скорости.

На лицевую сторону корпуса направлен объектив с углом обзора 170 градусов. Оптическая группа собрана из стеклянных линз.

Управляется при помощи группы механических кнопок. Взаимодействие с интерфейсом реализовано интуитивно понятно.

Оснащен ROADGID MINI 3 WI-FI GPS цветным дисплеем с диагональю 1.54 дюйма. На нем также выводятся предупреждения по камерам и радарам со стационарным размещением.

Это различные типы фотокомплексов, систем определения скорости. Производитель поддерживает актуальное наполнение, выпуская регулярные обновления.

Запись устройство ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем объемом 64 Гбайт.

Настройки

Опции настроек разделены на две вкладки. Есть набор системных опций с выбором интервала для автоматического отключения. Ручная корректировка даты и времени, выбора языка интерфейса (по умолчанию установлен русский).

Смена разрешения съемки. Длительность циклов. Экспозиция и WDR. Датчик движения и удара.

Софт

С помощью бесплатного приложения, доступного на iOS и Android, ведется дистанционное подключение к видеорегистратору со смартфона. Выводится потоковое изображение с камеры, кнопки запуска/остановки видео и создания фотоснимка.

Выводится список отснятых файлов. Их можно перенести в память смартфона или удалить.

Управление базовыми параметрами работы видеорегистратора.

Тесты

Дневная съемка ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Ночная съемка ROADGID MINI 3 WI-FI GPS

Итоги