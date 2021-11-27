Обзор Redragon Quasar 2 GM200-1. Недорогой USB-микрофон

Тестируемый сегодня микрофон Redragon Quasar 2 GM200-1 использует для работы проводное подключение к USB-разъему. Эта модель поддерживает разные типы платформ и может использоваться для стриминговых трансляций, подкастов, записи дорожек, а также удаленной работы или учебы.
Средняя стоимость на 3150 рублей.
Комплектация
Упакован в компактную коробку с изображением примера сборки микрофона и данными по его характеристикам. Комплект включает сам микрофон с кабелем подключения, триногу, поп-фильтр, наклейку с логотипом и документацию.
Redragon Quasar 2 GM200-1 обзор
Внешний вид
Выполнен в корпусе из черного пластика с металлической сеткой. Направленность на геймеров выдают ярко-красные вставки и интересная геометрия боковых граней.
Он компактный. Подойдет в качестве мобильного варианта в поездке, размещая в боковой сумке ноутбука.
Кабель подключения несъемный, тканевая оплетка, позолоченный USB-коннектор и длина 1.35 метра.
В комплекте с Redragon Quasar 2 GM200-1 изначально идет настольная тринога, держатель и поп-фильтр.
Сборка проходит интуитивно. Комплектный держатель использует тот же тип винового соединения что идет и в микрофонных штангах, позволяя установить на более профессиональные решения.
На этом держателе зафиксирована гибкая штанга с фитингом для фиксации поп-фильтра. Выполнен он на рамке круглой формы. Положение и угол наклона можно менять.
В сборе выглядит аккуратно. Будет неплохо смотреться в кадре. Отдельных элементов управления на нем нет.
Тесты
Микрофон совместим разными платформами. Определяется сразу после подключения. Настройка и управления идет с помощью инструментов операционной системы. В целом же для большинства задач, достаточно базового усиления.
На столе с помощью комплектной триноги стоит устойчиво. При наборе текста и от мелкой вибрации не смещается. Занимает ограниченно пространство на столе.
Диаметр мембраны в нем 9.7 мм. Частотный диапазон от 50 до 16000 Гц. Сопротивлением 2.2 кОм. Оценить пример его работы можно ниже.
Тест микрофона Redragon Quasar 2 GM200-1
Итоги
Redragon Quasar 2 GM200-1 – незатратный способ, в сравнении со встроенным в ноутбук или наушники микрофоном, улучшить качество голоса при записи, проведении трансляций и участии в удаленных звонках при работе/учебе. Комплектная тринога с поп-фильтром, простая установка и тканевая оплетка микрофона.