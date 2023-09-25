Недорогой М.2 для ноутбука или дополнительного в систему. Обзор Reletech P400

Сегодня мы протестируем PCIe 3.0 накопитель Reletech P400 формата М.2 объемом 1 Тбайт, помимо него в серии представлены диски объемами от 256 Гбайт и до 2 Тбайт. Заявленные скорости чтения и записи для него составляют 3500 и 3000 Мб/с. Сопровождается 3-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в коробке и плотного картона, на обратной стороне которой представлена техническая информация. Комплект включает металлический радиатор, две термопрокладки.

Reletech P400 обзор

Внешний вид

Выполнен накопитель на печатной плате типоразмера 2280 с интерфейсом NVMe. На верхнюю сторону нанесена наклейка с логотипом бренда и информацией по объему.

Установлены TLC чипы памяти SKHynix, они распределены по двум сторонам платы. Есть 2 Гбайт памяти DDR4.

Контроллер в зависимости от ревизии, как часто бывает с китайскими твердотельными дисками может меняться. При заявленном на сайте PHISON E12S, установлен Silicon Motion SM2262.

На сайте производителя присутствуют снимки, демонстрирующие установку в ноутбук. И для того чтобы не было проблем с совместимостью, комплектный радиатор будет ставиться самим пользователем.

Тесты

CrystalDiskMark:

Состоит он из двух частей и для двух сторон накопителя Reletech P400 предусмотрели термоинтерфейс. Собрать будет несложно. Высота собранного радиатора около 1 сантиметра.

AS SSD Benchmark:

HD Tune Pro:

AJA

Итоги

Reletech P400 – недорогой М.2 накопитель с хорошими показателями работы с данными, DRAM-памятью, комплектным радиатором и 5-летней гарантией. Можно рассматривать для апгрейда ноутбука или в качестве дополнительного диска в систему.