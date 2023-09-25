Недорогой М.2 для ноутбука или дополнительного в систему. Обзор Reletech P400

Поставляется в коробке и плотного картона, на обратной стороне которой представлена техническая информация. Комплект включает металлический радиатор, две термопрокладки.
Установлены TLC чипы памяти SKHynix, они распределены по двум сторонам платы. Есть 2 Гбайт памяти DDR4.
Контроллер в зависимости от ревизии, как часто бывает с китайскими твердотельными дисками может меняться. При заявленном на сайте PHISON E12S, установлен Silicon Motion SM2262.
На сайте производителя присутствуют снимки, демонстрирующие установку в ноутбук. И для того чтобы не было проблем с совместимостью, комплектный радиатор будет ставиться самим пользователем.
Состоит он из двух частей и для двух сторон накопителя Reletech P400 предусмотрели термоинтерфейс. Собрать будет несложно. Высота собранного радиатора около 1 сантиметра.