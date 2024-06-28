Лучший видеорегистратор зеркало в 2024. Обзор Roadgid Blick 3 GPS

Регулярно проводя тестирование видеорегистраторов в личном автомобиле, уже долгое время отдаю предпочтение формату исполнения в виде накладки на салонное зеркало. У этого формата много преимуществ, среди которых свободное пространство лобового стекла, отсутствие проводов в видимой зоне и отсутствие необходимости снятия на время длительной парковки. Последние четыре года этим видеорегистратором был Roadgid Blick , который продолжал работать и до недавнего времени, а поводом для его снятия послужило появление нового поколения, которое было предложено изучить. Сегодня хочу поделиться опытом эксплуатации Roadgid Blick 3 GPS, который предложил сразу ряд улучшений.

Комплектация

Поставляется видеорегистратор в коробке из плотного картона вытянутой формы. На ее гранях приведены подробные данные по спецификациям и особенностям исполнения конструкции. Комплект включает четыре хомута крепления, блок GPS-приемника, внешнюю камеру с кабелем подключения, адаптер питания в прикуриватель, предохранители, площадки с двухсторонним скотчем и саморезами, кардридер, салфетку из микрофибры, руководство пользователя.

Внешний вид

Общий внешний вид не поменялся. Это качественно собранный корпус, выполненный в виде накладки на салонное зеркало, лицевую сторону которого занимает ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием.

Под зеркалом скрывается цветной 9.66-дюймовый дисплей. Он занимает практически всю площадь, обеспечивая хороший обзор выводимой информации. А это важно с учетом того, что на экран можно выводить изображение с внешней камеры, контролируя пространство позади автомобиля.

Также владелец сможет подключить кабель с красной оплеткой к питанию фонаря заднего хода. После этого во время включения задней передачи автоматически будет выводиться не только изображение, но и разметка, упрощающая ориентацию во время парковки.

Нововведением Roadgid Blick 3 GPS стало использование разъема USB-C, получившего широкое распространение в носимых устройствах, но пока редко встречаемого в видеорегистраторах. Плюсом этого типа разъема является простота и увеличенная надежность. При этом в качестве аксессуара можно отдельно приобрести монтажный комплект для подключения к бортовой цепи питания автомобиля.

Крепится устройство на штатное салонное зеркало. Для фиксации используются два резиновых хомута. Прижимается плотно и за счет наличия прорезиненного покрытия на внутренней стороне не смещается и не царапает поверхность зеркала. А за счет выдвижного блока объектива, обеспечивается совместимость с различными автомобилями.

Можно обратить внимание, что тут только одна механическая кнопка управления, отвечающая за включение и отключение. Все управление проводится с помощью сенсора, удобно и сам интерфейс хорошо адаптирован под интуитивное взаимодействие пальцами.

Помимо внешней камеры и подачи питания потребуется подключение комплектного GPS-приемника, выполненного в компактном корпуса с 3М-скотчем для фиксации. В отличие от встроенного в сам видеорегистратор, тут можно будет выбрать самостоятельно место размещения и исключить проблемы в автомобилях с подогревом.

Софт

Roadgid Blick 3 GPS оснащен модулем Wi-Fi, используемым для запуска точки доступа и подключения к ней смартфона с предустановленным бесплатным приложением (iOS и Android). Для начала провели обновление прошивки и базы стационарных камер, проходит процесс быстро и без снятия видеорегистратора с места установки.

С помощью приложения можно будет просмотреть изображение с двух камер. Это может быть полезно на этапе настройки и выбора места размещения на этапе укладки проводов и монтажа.

Настройка

В отдельной вкладке доступен список отснятых файлов, который сортирован по передней и задней камере, а также отдельно защищенные от перезаписи. Выбранные можно просмотреть и помимо изображения выводится маршрут на карте. Можно удалить или перенести в память смартфона или поделиться в приложении, например, опубликовать интересные кадры на Youtube.Управлять всеми функциями и особенностями работы Roadgid Blick 3 GPS через встроенное меню. Состоит оно из трех разделов с набором опций в виде плиток.

Тесты

Все интуитивно понятно, нужные пункты можно найти в 1-3 клика. Выставить автоматическое отключение экрана, настроить датчики движения и удара, задать разрешение съемки и поведение информатора.Данный видеорегистратор поддерживает вывод предупреждений по стационарным камерам. С учетом текущих тенденций это закрывает большинство используемых на дорогах комплексов, предотвращая получение штрафов. Это различные типы камер и систем, включая контроль средней скорости на участки, выделенные линии общественного транспорта, стоп полоса на перекрестках и другие. При приближении на экран выводится предупреждение, расстояние и скорость на участке контроля.

Основная камера Roadgid Blick 3 GPS

Вторая камера Roadgid Blick 3 GPS

Итоги

При использовании в двухканальном режиме съемки Roadgid Blick 3 GPS оба канала пишет в Full HD разрешении. Здесь используется связка из производительного процессора Novatek 96565 и матрицы SONY IMX 327. Снимает с высокой детализацией в дневное и ночное время, номерные знаки хорошо различимы.Roadgid Blick 3 GPS – двухканальный видеорегистратор зеркало с GPS и Wi-Fi с высоким качеством исполнения и надежностью. Скрытый монтаж, поддержка емких карт памяти, суперконденсатор, высокое качество съемки, ассистент парковки, приложение для смартфона, датчик удара и движения, поддержка емких карт памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".