Лучший видеорегистратор зеркало в 2024. Обзор Roadgid Blick 3 GPS

Под зеркалом скрывается цветной 9.66-дюймовый дисплей. Он занимает практически всю площадь, обеспечивая хороший обзор выводимой информации. А это важно с учетом того, что на экран можно выводить изображение с внешней камеры, контролируя пространство позади автомобиля.
Также владелец сможет подключить кабель с красной оплеткой к питанию фонаря заднего хода. После этого во время включения задней передачи автоматически будет выводиться не только изображение, но и разметка, упрощающая ориентацию во время парковки.
Нововведением Roadgid Blick 3 GPS стало использование разъема USB-C, получившего широкое распространение в носимых устройствах, но пока редко встречаемого в видеорегистраторах. Плюсом этого типа разъема является простота и увеличенная надежность. При этом в качестве аксессуара можно отдельно приобрести монтажный комплект для подключения к бортовой цепи питания автомобиля.
Крепится устройство на штатное салонное зеркало. Для фиксации используются два резиновых хомута. Прижимается плотно и за счет наличия прорезиненного покрытия на внутренней стороне не смещается и не царапает поверхность зеркала. А за счет выдвижного блока объектива, обеспечивается совместимость с различными автомобилями.
Можно обратить внимание, что тут только одна механическая кнопка управления, отвечающая за включение и отключение. Все управление проводится с помощью сенсора, удобно и сам интерфейс хорошо адаптирован под интуитивное взаимодействие пальцами.
Помимо внешней камеры и подачи питания потребуется подключение комплектного GPS-приемника, выполненного в компактном корпуса с 3М-скотчем для фиксации. В отличие от встроенного в сам видеорегистратор, тут можно будет выбрать самостоятельно место размещения и исключить проблемы в автомобилях с подогревом.
С помощью приложения можно будет просмотреть изображение с двух камер. Это может быть полезно на этапе настройки и выбора места размещения на этапе укладки проводов и монтажа.
В отдельной вкладке доступен список отснятых файлов, который сортирован по передней и задней камере, а также отдельно защищенные от перезаписи. Выбранные можно просмотреть и помимо изображения выводится маршрут на карте. Можно удалить или перенести в память смартфона или поделиться в приложении, например, опубликовать интересные кадры на Youtube.
Все интуитивно понятно, нужные пункты можно найти в 1-3 клика. Выставить автоматическое отключение экрана, настроить датчики движения и удара, задать разрешение съемки и поведение информатора.
При использовании в двухканальном режиме съемки Roadgid Blick 3 GPS оба канала пишет в Full HD разрешении. Здесь используется связка из производительного процессора Novatek 96565 и матрицы SONY IMX 327. Снимает с высокой детализацией в дневное и ночное время, номерные знаки хорошо различимы.