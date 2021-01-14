Обзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информатором

Два года назад мы проводили детальное тестирование видеорегистратора Roadgid CityGo 2 WiFi с поддержкой двухканальной съемки, оснащенный модулями Wi-Fi и GPS. Не так давно он был обновлен и уже стартовали продажи Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, получивший обновленный дизайн корпуса и высокочувствительный сенсор SONY IMX 327, функция вывода уведомлений по стационарным камерам и радарам, салфетку из микрофибры, а также дистанционная выгрузка файлов в память телефона.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Рекомендованная стоимость составляет 10 990 рублей. Продажи уже стартовали. Есть также версия с одной камерой, ее стоимость составляет 9 990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает основное устройство, крепление на лобовое стекло, крепление с двухсторонним скотчем, фиксаторы для кабеля, зарядное устройство в прикуриватель, магнитное крепление, кабель подключения дополнительной камеры, различную документацию.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Внешний вид

Устройство оснащается объективом, собранным из группы стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов. На него изначально зафиксирован съемный поляризационный фильтр CPL.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Изображение выводится на 3-дюймовый цветной дисплей. Поддерживается режим ассистента при парковке, включается автоматически при переключении приоритета на вторую камеру.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Эта разметка помогает подобрать оптимальное направление при боковой и параллельной парковках. В обычных сценариях зона позади бампера не видна в боковых зеркалах.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Также Roadgid CityGo 3 Wi-Fi поддерживает вывод информации по стационарным камерам и радарам. Она же сопровождается звуковым подтверждением.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Управляется при помощи механических кнопок. Распределены они парой по боковым граням. Зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 256 Гбайт.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Для крепления используется элемент с магнитным креплением. Выбрать можно между присоской и площадка с двухсторонним скотчем.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Оба поддерживают поворот вокруг оси, позволяя отснять происходящее как в салоне автомобиля, так и в районе бокового стекла.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

На стекле занимает минимальное место, не отнимая полезной площади обзор. Съем и установка быстрые.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Комплектуется Roadgid CityGo 3 Wi-Fi выносной камерой. Фиксируется она на заднем стекле автомобиля. Длины кабеля для ее подключения достаточно для организации скрытого монтажа в салонах с разным типом кузова.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

С учетом расположения всех разъемов в основании крепежа в видимой части салона остается ограниченная длина кабелей.

Настройка

В настройках можно изменить общие параметры работы системы.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Разрешение и длительность роликов.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Функция WDR. Частота сети. Экспозиция. Яркость дисплея.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Включение Wi-FI. Задержка включения. Заставка. Штамп скорости. Автоматическое выключение экрана.

Софт

Для устройств iOS и Android доступно приложение Roadgid. После установки можно будет подключиться через сеть Wi-Fi. Главный экран с набором разделов.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Просмотр изображения с двух камер.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Перенос файлов в память смартфона. Просмотр роликов. Удаление и защита от перезаписи.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Проведение настроек системы.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Обновление базы и прошивки.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Тесты

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi использует GPS не только для актуализации данных по времени и даты, а также фиксации скорости и маршрута, но и вывода информации по стационарным камерам и радарам.\

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Наполнение базы хорошее. Выводятся данные по разным типам комплексов. Поведение информатора можно детально настроить.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Установлен флагманский процессор Novatek с матрицей Sony IMX 327. Без подключения второй камеры запись в разрешении 2К.

Дневная съемка Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

В ночное время качество съемки и детализации сохраняется. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Поддерживается WDR.

Ночная съемка Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Со второй камеры разрешение Full HD для двух каналов. Четкость по второму каналу высокая.

Вторая камера Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Комплектный поляризационный фильтр эффективно убирает блики от фар, солнца и освещения на дороге.

Итоги по Roadgid CityGo 3 Wi-Fi

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi – двухканальный видеорегистратор с GPS и Wi-Fi. Помощь при парковке, высокое качество съемки на двух каналах, быстросъемное магнитное крепление с двумя вариантами фиксации, детальные настройки, приложение для смартфона с выгрузкой файлов и обновлением, актуальное наполнение базы стационарных точек. В условиях мегаполиса заменяет отдельный радар-детектор, позволяя избежать получение штрафов.
Комментарии и отзывы Roadgid CityGo 3 Wi-Fi
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