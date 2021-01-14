Обзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информатором

Рекомендованная стоимость составляет 10 990 рублей. Продажи уже стартовали. Есть также версия с одной камерой, ее стоимость составляет 9 990 рублей.
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает основное устройство, крепление на лобовое стекло, крепление с двухсторонним скотчем, фиксаторы для кабеля, зарядное устройство в прикуриватель, магнитное крепление, кабель подключения дополнительной камеры, различную документацию.
Внешний видУстройство оснащается объективом, собранным из группы стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов. На него изначально зафиксирован съемный поляризационный фильтр CPL.
Изображение выводится на 3-дюймовый цветной дисплей. Поддерживается режим ассистента при парковке, включается автоматически при переключении приоритета на вторую камеру.
Эта разметка помогает подобрать оптимальное направление при боковой и параллельной парковках. В обычных сценариях зона позади бампера не видна в боковых зеркалах.
Также Roadgid CityGo 3 Wi-Fi поддерживает вывод информации по стационарным камерам и радарам. Она же сопровождается звуковым подтверждением.
Управляется при помощи механических кнопок. Распределены они парой по боковым граням. Зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 256 Гбайт.
Для крепления используется элемент с магнитным креплением. Выбрать можно между присоской и площадка с двухсторонним скотчем.
Оба поддерживают поворот вокруг оси, позволяя отснять происходящее как в салоне автомобиля, так и в районе бокового стекла.
На стекле занимает минимальное место, не отнимая полезной площади обзор. Съем и установка быстрые.
Комплектуется Roadgid CityGo 3 Wi-Fi выносной камерой. Фиксируется она на заднем стекле автомобиля. Длины кабеля для ее подключения достаточно для организации скрытого монтажа в салонах с разным типом кузова.
С учетом расположения всех разъемов в основании крепежа в видимой части салона остается ограниченная длина кабелей.
НастройкаВ настройках можно изменить общие параметры работы системы.
Разрешение и длительность роликов.
Функция WDR. Частота сети. Экспозиция. Яркость дисплея.
Включение Wi-FI. Задержка включения. Заставка. Штамп скорости. Автоматическое выключение экрана.
СофтДля устройств iOS и Android доступно приложение Roadgid. После установки можно будет подключиться через сеть Wi-Fi. Главный экран с набором разделов.
Просмотр изображения с двух камер.
Перенос файлов в память смартфона. Просмотр роликов. Удаление и защита от перезаписи.
Проведение настроек системы.
Обновление базы и прошивки.
ТестыRoadgid CityGo 3 Wi-Fi использует GPS не только для актуализации данных по времени и даты, а также фиксации скорости и маршрута, но и вывода информации по стационарным камерам и радарам.\
Наполнение базы хорошее. Выводятся данные по разным типам комплексов. Поведение информатора можно детально настроить.
Установлен флагманский процессор Novatek с матрицей Sony IMX 327. Без подключения второй камеры запись в разрешении 2К.