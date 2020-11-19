Обзор Roadgid MINI 2 WIFI. Компактный видеорегистратор с дистанционным управлением

Какими бы функциями не дополнялись видеорегистраторы, основной всегда выступает беспрерывная фиксация всего что происходит на дороге. Все остальное только дополнения или улучшения, упрощающие процесс эксплуатации. Как пример, Roadgid MINI 2 WIFI позволяет переносить записанные файлы без необходимости снятия устройства с лобового стекла автомобиля. При этом он, как и изученный ранее Roadgid MINI, выполнен в очень компактном корпусе и относится к недорогому сегменту.

Roadgid MINI 2 WIFI

Рекомендованная его стоимость составляет 3 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Roadgid MINI 2 WIFI обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, ленту с двухсторонним скотчем, салфетку для экрана, руководство пользователя и гарантийный талон.

Roadgid MINI 2 WIFI

Внешний вид

Изменился способ крепления. Вместо вакуумной присоски с прижимной ножкой в первом поколении, используется площадка с двухсторонним скотчем.

Roadgid MINI 2 WIFI

Она меньше по высоте. Плюс в условиях смены уличной температуры в течение года в России оно обеспечивает надежное крепление и зимой, и летом.

Roadgid MINI 2 WIFI

Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение можно зафиксировать накатанной гайкой. Оно быстросъемное.

Roadgid MINI 2 WIFI

Корпус у Roadgid MINI 2 WIFI также претерпел обновление в лучшую сторону, сохранив преимущество в виде компактных габаритов.

Roadgid MINI 2 WIFI

По центру фронтальной стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

Roadgid MINI 2 WIFI

На верхнем торце кнопка включения и разъем miniUSB. Упрощена возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля. Большую часть длины кабеля можно будет спрятать под обшивкой.

Roadgid MINI 2 WIFI

Комплектный адаптер питания идет с дополнительным USB на корпусе, позволяя зарядить смартфон или запитать еще одно устройство.

Roadgid MINI 2 WIFI

Изображение выводится на 2-дюймовый дисплей. Изображение с него хорошо читается в дневное и ночное время.

Roadgid MINI 2 WIFI

Справа от дисплея четыре механических кнопки с нанесенной маркировкой. Управление интуитивно понятное. Зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

Roadgid MINI 2 WIFI

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Расположен слот на нижнем торце. Поддерживаются емкие накопители до 64 Гбайт.

Софт

Roadgid MINI 2 WIFI

Для устройств, работающих на базе Android и iOS, доступно приложение Roadgid. Устройство запускает точку доступа Wi-Fi 2.4 ГГц. После соединения с экрана появляется возможность просмотреть потоковое видео с камеры. Может быть полезно, когда устройство размещается в удаленной зоне.

Roadgid MINI 2 WIFI

Список файлов с карты памяти. Выбранные можно просмотреть или перенести в память смартфона. Нежелательные записи удаляются без извлечения карты памяти.

Roadgid MINI 2 WIFI

Отдельный раздел для изменения базовых настроек устройства.

Roadgid MINI 2 WIFI

Есть опция обновления прошивки.

Roadgid MINI 2 WIFI

Настройки

Опции настроек Roadgid MINI 2 WIFI распределены по двумя разделам. Интерфейс на русском языке. Меняются разрешение и длительность роликов. Корректировка дополнительных параметров.

Roadgid MINI 2 WIFI

Общие параметры системы и запуск беспроводной точки доступа.

Roadgid MINI 2 WIFI

Тесты

Установлена матрица GC2053, обеспечивающая высокую детализацию при плохом уровне освещения. Увеличивает чувствительность в ближнем инфракрасном диапазоне. Обрабатывает изображение высокопроизводительный процессор Novatek 96672.

Ночная съемка Roadgid MINI 2 WIFI

Разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Поддерживается WDR. Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Современный кодек H.265.

Дневная съемка Roadgid MINI 2 WIFI

Итоги по Roadgid MINI 2 WIFI

Roadgid MINI 2 WIFI – недорогой видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе и поддерживающий беспроводное управление с помощью приложения на смартфоне. Поворотное крепление, USB-разъем на адаптере питания, карты памяти до 64 Гбайт, запись с кодеком H.265, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля.
Комментарии и отзывы Roadgid MINI 2 WIFI
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