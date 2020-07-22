Обзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизацией

В России у дистрибьютера SJCAM.ru доступна за 17 990 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.
SJCAM SJ10 Pro обзор
КомплектацияУкомплектована в коробку из белого картона. На обратной стороне приведены основные технические особенности, а также изображение списка комплектующих. Вместе с камерой покупатель получает пластиковую рамку, две площадки, ленты с двухсторонним скотчем, USB-кабель, крепежное основание с винтов, тряпочку для протирки, наклейки с логотипом и руководство пользователя.
Внешний видКорпус выполнен с сочетанием пластика. Окрашен в темный цвет. По качеству сборки и используемым материалам не уступает топовым решениям конкурентов.
Теперь для подводной съемки на глубине до 5 метров пропала необходимость использования защитного бокса.
Обе откидные крышки с прорезиненными уплотнителями. Это отсек под съемный аккумулятор на нижней грани.
Под второй крышкой разъем USB Type-C и слот для карты памяти microSD. Помимо проведения зарядки, разъем будет полезен для подключения внешнего микрофона.
Для него в комплектной рамке есть дополнительный вырез, обеспечивающий доступ к нему и после установки в крепеж.
Внешний блок над линзой теперь сделан у SJCAM SJ10 Pro в виде съемного фильтра. В дальнейшем можно будет использовать эту особенность для его замены на сторонние варианты. Основная линза остается защищенной от внешних воздействий.
На корпусе выведена единственная механическая кнопка на верхней грани. С помощью нее можно включить систему и запустить съемку. Кнопка достаточно тугая.
Основное взаимодействие с интерфейсом идет с помощью сенсора. На нажатия реагирует точно.
Установлен цветной дисплей 2.33 дюйма. Изображение с него хорошо читается. От дополнительного экрана отказались.
ИнтерфейсВ меню предлагается несколько режимов фото и видеосъемки. Выполнен интерфейс в виде плиток. Оптимально для управления пальцами.
Несколько вариантов разрешения съемки и частоты кадров. Эта часть по логике выбора режимов похожа на GoPro.
Есть ряд дополнительных параметров. Можно изменить ISO, провести поворот, изменить цветовой баланс и активировать внешний микрофон.
Интерфейс локализован под русскоязычных пользователей. Разобраться будет несложно.
СофтSJCAM SJ10 Pro оснащена модулем Wi-Fi. Работает не только в 2.4 ГГц, но и 5 ГГц. Для смартфонов на базе iOS и Android доступно одноименное приложение.
После успешного соединения. Добавились опции по проведению потоковых трансляций. Поддерживаются Facebook и Youtube.
Его же можно использовать для переноса отснятых файлов на смартфон. Полезно для создания резервной копии или последующего редактирования.
Поддерживается дистанционный просмотр изображения, запуск режимов и опции по настройкам.
АвтономностьИспользуется аккумулятор с емкостью 1300 мАч. Он заменяемый. При съемке 4К 60FPS хватает примерно на 1.5 часа съемок. В Full HD 60FPS время увеличивается до 2 часов при работающей стабилизации. Зарядка проводится через USB Type-C.
ТестыSJCAM SJ10 Pro поддерживает стабилизацию SUPERSMOOTH. Но ее активация ограничивает максимальную частоту кадров. Для 4К – 30 кадров, Full HD – 60 кадров. Запись с ней ведется только с кодеком H.264.
SUPERSMOOTH в SJCAM SJ10 ProЗа обработку изображения с матрицы Sony IMX377 отвечает топовый процессор Ambarella H22. Предлагаются следующие варианты разрешения:
- 4K (3840x2160; 24, 25, 30, 50, 60fps);
- 4K Ultra (3840x2160; 24, 30fps);
- 2.7K (2720x1520; 24, 25, 30, 50, 60fps);
- 1440 (2560x1440; 24, 25, 30, 50, 60fps);
- 1080 (1920х1080; 24, 25, 30, 50, 60, 120fps);
- 1080 Ultra (1080x1080; 30, 60fps);
- 720 (1280x720; 240fps).