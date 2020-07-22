Обзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизацией

2019 год для SJCAM был не самым удачным, если оценивать основную флагманскую линейку. Мы изучали ее на примере SJCAM SJ9 Strike. В 2020 году они провели работу над ошибками, предложив систему стабилизации SUPERSMOOTH, водозащищенный корпус, съемный фильтр, трансляцию в социальные сети и съемку в разрешении 4К со скоростью 60 кадров.

SJCAM SJ10 Pro

В России у дистрибьютера SJCAM.ru доступна за 17 990 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

SJCAM SJ10 Pro обзор

Комплектация

Укомплектована в коробку из белого картона. На обратной стороне приведены основные технические особенности, а также изображение списка комплектующих. Вместе с камерой покупатель получает пластиковую рамку, две площадки, ленты с двухсторонним скотчем, USB-кабель, крепежное основание с винтов, тряпочку для протирки, наклейки с логотипом и руководство пользователя.

SJCAM SJ10 Pro

Внешний вид

Корпус выполнен с сочетанием пластика. Окрашен в темный цвет. По качеству сборки и используемым материалам не уступает топовым решениям конкурентов.

SJCAM SJ10 Pro

Теперь для подводной съемки на глубине до 5 метров пропала необходимость использования защитного бокса.

SJCAM SJ10 Pro

Обе откидные крышки с прорезиненными уплотнителями. Это отсек под съемный аккумулятор на нижней грани.

SJCAM SJ10 Pro

Под второй крышкой разъем USB Type-C и слот для карты памяти microSD. Помимо проведения зарядки, разъем будет полезен для подключения внешнего микрофона.

SJCAM SJ10 Pro

Для него в комплектной рамке есть дополнительный вырез, обеспечивающий доступ к нему и после установки в крепеж.

SJCAM SJ10 Pro

Внешний блок над линзой теперь сделан у SJCAM SJ10 Pro в виде съемного фильтра. В дальнейшем можно будет использовать эту особенность для его замены на сторонние варианты. Основная линза остается защищенной от внешних воздействий.

SJCAM SJ10 Pro

На корпусе выведена единственная механическая кнопка на верхней грани. С помощью нее можно включить систему и запустить съемку. Кнопка достаточно тугая.

SJCAM SJ10 Pro

Основное взаимодействие с интерфейсом идет с помощью сенсора. На нажатия реагирует точно.

SJCAM SJ10 Pro

Установлен цветной дисплей 2.33 дюйма. Изображение с него хорошо читается. От дополнительного экрана отказались.

Интерфейс

В меню предлагается несколько режимов фото и видеосъемки. Выполнен интерфейс в виде плиток. Оптимально для управления пальцами.

SJCAM SJ10 Pro

Несколько вариантов разрешения съемки и частоты кадров. Эта часть по логике выбора режимов похожа на GoPro.

SJCAM SJ10 Pro

Есть ряд дополнительных параметров. Можно изменить ISO, провести поворот, изменить цветовой баланс и активировать внешний микрофон.

SJCAM SJ10 Pro

Интерфейс локализован под русскоязычных пользователей. Разобраться будет несложно.

Софт

SJCAM SJ10 Pro оснащена модулем Wi-Fi. Работает не только в 2.4 ГГц, но и 5 ГГц. Для смартфонов на базе iOS и Android доступно одноименное приложение.

После успешного соединения. Добавились опции по проведению потоковых трансляций. Поддерживаются Facebook и Youtube.

Его же можно использовать для переноса отснятых файлов на смартфон. Полезно для создания резервной копии или последующего редактирования.

Поддерживается дистанционный просмотр изображения, запуск режимов и опции по настройкам.

Автономность

Используется аккумулятор с емкостью 1300 мАч. Он заменяемый. При съемке 4К 60FPS хватает примерно на 1.5 часа съемок. В Full HD 60FPS время увеличивается до 2 часов при работающей стабилизации. Зарядка проводится через USB Type-C.

Тесты

SJCAM SJ10 Pro поддерживает стабилизацию SUPERSMOOTH. Но ее активация ограничивает максимальную частоту кадров. Для 4К – 30 кадров, Full HD – 60 кадров. Запись с ней ведется только с кодеком H.264.

SUPERSMOOTH в SJCAM SJ10 Pro

За обработку изображения с матрицы Sony IMX377 отвечает топовый процессор Ambarella H22. Предлагаются следующие варианты разрешения:
  • 4K (3840x2160; 24, 25, 30, 50, 60fps);
  • 4K Ultra (3840x2160; 24, 30fps);
  • 2.7K (2720x1520; 24, 25, 30, 50, 60fps);
  • 1440 (2560x1440; 24, 25, 30, 50, 60fps);
  • 1080 (1920х1080; 24, 25, 30, 50, 60, 120fps);
  • 1080 Ultra (1080x1080; 30, 60fps);
  • 720 (1280x720; 240fps).

4K 60 FPS день SJCAM SJ10 Pro

С учетом защиты от влаги понижена чувствительность микрофона. Он работает, но для идеальной звуковой дорожки рекомендуем обратить внимание на внешний микрофон. Это касается большинства экшен-камер.

Тест микрофона SJCAM SJ10 Pro

В завершение для оценки предлагаем просмотреть ночную съемку.

4K 60 FPS ночь SJCAM SJ10 Pro

В ближайшем будущем, если будет интерес со стороны читателей, мы можем провести сравнительное тестирование с DJI Osmo Action и GoPRO Hero 8 Black.

Итоги по SJCAM SJ10 Pro

Работу над ошибками производитель провел успешно. SJCAM SJ10 Pro исправила «болячки», характерные для семейства SJ9, предложив хорошее качество съемки, стабилизацию, хорошую автономность, защищенный от воды корпус, съемный оптический фильтр, винтовое крепление на корпусе. Из минусов отметим отсутствие дополнительного дисплея и ограничения по частоте кадров при активной SUPERSMOOTH. Для блогов рекомендуем сразу продумать вопрос покупки внешнего микрофона. В качестве альтернативы можно обратить внимание на SJCAM SJ8 Pro с той же аппаратной начинкой, без ряда фишек, но с дополнительным экраном и более доступным ценником.
Комментарии и отзывы SJCAM SJ10 Pro
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Обзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизациейОбзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизацией
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Обзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизацией

2019 год для SJCAM был не самым удачным, если оценивать основную флагманскую линейку. Мы изучали ее на пр...
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