Обзор SJCAM SJ8 Plus. Экшн-камера для Youtube и повседневной съемки

На прошлой неделе мы проводили детальное тестирование экшн-камеры SJCAM SJ8 Pro с поддержкой съемки в разрешении 4К со скоростью 60 кадров без интерполяции. Построена она платформе Ambarella H22 S85 с матрицей Sony IMX377. Сегодня же героем обзора будет SJCAM SJ8 Plus, занимающая среднюю позицию в новой линейке. Она уже в свою очередь выступает конкурентом GoPro Hero 5 Black, тогда, когда старшая модель успешно конкурирует с GoPro Hero 6 Black и флагманами 2018 года.

SJCAM SJ8 Plus обзор

Сама компания сделала правильный шаг выпустив спектр решений под разные цели и уровни снимаемого контента. Доступна камера у официального дилера SJCAM в России - https://sjcam.ru

Комплектация

Как и в старшей модели, доступно две модификации в зависимости от комплектации: простая и полная. Рекомендуем доплатить и взять сразу полную, получив хороший стартовый набор крепежа и защитный чехол.

Внешний вид

По материалам и дизайну SJCAM SJ8 Plus напоминает флагманскую модель. Выглядит добротно с заделом на премиальный уровень.

Выполнена она в классическом форм-факторе. Основным материалом корпуса выступает пластик. К нам она пришла в черно-белом варианте исполнения.

Изображение выводится на 2.33-дйюмовый дисплей с сенсорным управлением. На нажатия реагирует точно без видимых задержек.

На верхней и правой грани размещено по одной механической кнопке. Обе со светодиодными индикаторами.

С фронтальной стороны сохранен дополнительный дисплей, как в SJCAM SJ8 Pro и SJCAM SJ6 Legend. Его можно будет использовать, отдельно от основного экрана, продляя время автономной работы.

На нижней грани SJCAM SJ8 Plus винтовое крепление под аксессуары и закрытая ниша со съемным аккумулятором, а также слотом под карту памяти формата microSD.

Установлена батарейка с емкостью 1200 мАч, которой хватает в среднем на 1.5-2 часа съемки в хорошем качестве.

Оснащение

Под защитной заглушкой расположен разъем USB Type-C с поддержкой подключения аксессуаров.SJCAM SJ8 Plus построена на платформе Novatek NT96683 с матрицей Sony IMX117. Объектив из 7 стеклянных линз с диафрагмой F/2.8. Поддерживается 3-осевая стабилизация при съемке Full HD.

Камера оснащена модулем Wi-Fi с частотой 2.4 и 5 ГГц. Поддерживается синхронизация со смартфоном. Установив утилиту SJCAM Zone, пользователь получит возможность выгрузки файлов в память телефона, просматривать изображение с камеры в реальном времени и проводить настройку.

Тесты

День 4K 30 FPS тест SJCAM SJ8 Plus

Настраивать можно также прямо с экрана самой экшн-камеры, выбирая разрешение съемки, активируя дополнительные режимы и выставляя общие параметры системы.Изучать работу SJCAM SJ8 Plus на примере максимального разрешения – 4К со скоростью 30 кадров в секунду. В примерах ролики записывались без использования дополнительного оборудования.

День Full HD 60 FPS тест SJCAM SJ8 Plus

Также одним из ключевых разрешений также предлагаем к детальному рассмотрению, наиболее популярное разрешение Full HD со скоростью 60 кадров. Камера также поддерживает съемку для этого разрешения со скоростью 120 кадров в секунду.

Ночь Full HD 60 FPS тест SJCAM SJ8 Plus

Из интересных нововведений отметим поддержку H.265. Его работу мы проверили во время съемки с разрешением 4К со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночь 4K 30 FPS тест SJCAM SJ8 Plus

3-осевая стабилизация тест SJCAM SJ8 Plus

В завершении оценим работу встроенного стабилизатора. Съемка велась в разрешении Full HD со скоростью 60 кадров в секунду.

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