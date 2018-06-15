Обзор SJCAM SJ8 Plus. Экшн-камера для Youtube и повседневной съемки

На прошлой неделе мы проводили детальное тестирование экшн-камеры SJCAM SJ8 Pro с поддержкой съемки в разрешении 4К со скоростью 60 кадров без интерполяции. Построена она платформе Ambarella H22 S85 с матрицей Sony IMX377. Сегодня же героем обзора будет SJCAM SJ8 Plus, занимающая среднюю позицию в новой линейке. Она уже в свою очередь выступает конкурентом GoPro Hero 5 Black, тогда, когда старшая модель успешно конкурирует с GoPro Hero 6 Black и флагманами 2018 года.
SJCAM SJ8 Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Сама компания сделала правильный шаг выпустив спектр решений под разные цели и уровни снимаемого контента. Доступна камера у официального дилера SJCAM в России - https://sjcam.ru.
SJCAM SJ8 Plus обзор
КомплектацияКак и в старшей модели, доступно две модификации в зависимости от комплектации: простая и полная. Рекомендуем доплатить и взять сразу полную, получив хороший стартовый набор крепежа и защитный чехол.
Внешний видПо материалам и дизайну SJCAM SJ8 Plus напоминает флагманскую модель. Выглядит добротно с заделом на премиальный уровень.
Выполнена она в классическом форм-факторе. Основным материалом корпуса выступает пластик. К нам она пришла в черно-белом варианте исполнения.
Изображение выводится на 2.33-дйюмовый дисплей с сенсорным управлением. На нажатия реагирует точно без видимых задержек.
На верхней и правой грани размещено по одной механической кнопке. Обе со светодиодными индикаторами.
С фронтальной стороны сохранен дополнительный дисплей, как в SJCAM SJ8 Pro и SJCAM SJ6 Legend. Его можно будет использовать, отдельно от основного экрана, продляя время автономной работы.
На нижней грани SJCAM SJ8 Plus винтовое крепление под аксессуары и закрытая ниша со съемным аккумулятором, а также слотом под карту памяти формата microSD.
Установлена батарейка с емкостью 1200 мАч, которой хватает в среднем на 1.5-2 часа съемки в хорошем качестве.
Под защитной заглушкой расположен разъем USB Type-C с поддержкой подключения аксессуаров.
ОснащениеSJCAM SJ8 Plus построена на платформе Novatek NT96683 с матрицей Sony IMX117. Объектив из 7 стеклянных линз с диафрагмой F/2.8. Поддерживается 3-осевая стабилизация при съемке Full HD.
Камера оснащена модулем Wi-Fi с частотой 2.4 и 5 ГГц. Поддерживается синхронизация со смартфоном. Установив утилиту SJCAM Zone, пользователь получит возможность выгрузки файлов в память телефона, просматривать изображение с камеры в реальном времени и проводить настройку.
Настраивать можно также прямо с экрана самой экшн-камеры, выбирая разрешение съемки, активируя дополнительные режимы и выставляя общие параметры системы.
ТестыИзучать работу SJCAM SJ8 Plus на примере максимального разрешения – 4К со скоростью 30 кадров в секунду. В примерах ролики записывались без использования дополнительного оборудования.
День 4K 30 FPS тест SJCAM SJ8 PlusТакже одним из ключевых разрешений также предлагаем к детальному рассмотрению, наиболее популярное разрешение Full HD со скоростью 60 кадров. Камера также поддерживает съемку для этого разрешения со скоростью 120 кадров в секунду.
День Full HD 60 FPS тест SJCAM SJ8 PlusИз интересных нововведений отметим поддержку H.265. Его работу мы проверили во время съемки с разрешением 4К со скоростью 30 кадров в секунду.
Ночь Full HD 60 FPS тест SJCAM SJ8 Plus
Ночь 4K 30 FPS тест SJCAM SJ8 PlusВ завершении оценим работу встроенного стабилизатора. Съемка велась в разрешении Full HD со скоростью 60 кадров в секунду.
3-осевая стабилизация тест SJCAM SJ8 PlusКак и ранее мы всегда публикуем в открытом виде исходные файлы, позволяя читателям самостоятельно изучить нужные детали съемки. Доступны файлы на нашем OneDrive - https://1drv.ms/f/s!AtaaWBJ4otcEw3aJUi3rVBDIi7Ck.
Итоги по SJCAM SJ8 PlusSJCAM SJ8 Plus – «золотая середина» в обновленной линейке экшн-камеры. Она станет хорошим выбором для съемки плавных видео в разрешениях FULL HD и 2K. К её преймуществам отнесем дополнительный монохромный экран, сенсорное управление, USB Type-C, Wi-Fi с частотой 5 ГГц, стерео микрофон, программное обеспечение и детальные настройки.
SJCAM SJ8 Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".