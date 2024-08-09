Линейно-интерактивный ИБП для игрового и рабочего ПК. Обзор и тесты SVEN Pro 1500 LCD

Поставляется в коробке из картона с традиционной для производителя схемой оформления. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.
Экран с подсветкой синего цвета. На него выводятся данные по уровню заряда аккумулятора, нагрузке, текущему режиму работы, выходному напряжению. Символы на нем белые, хорошо читаемы под разными углами наклона.
Расположенная ниже по середине кнопка включает и выключает ИБП. В случае отключения электропитания ИБП автоматически переводит питание на аккумулятор, издается звуковой сигнал.
На задней стенке расположены три выходные розетки SCHUKO с защитными шторками, пара разъемов RJ-45 для сквозного подключения коммуникационных линий с защитой от импульсных помех, разъем USB-B для соединения с компьютером, а также автоматический входной предохранитель.
В SVEN Pro 1500 LCD используется пассивное охлаждение, обеспечивая бесшумный режим работы. Кабель питания несъемный, длина 1.3 метра.
На основании четыре пластиковые ножки. По устойчивости размещения на ровной поверхности претензий нет.
Данные также можно просматривать в виде наглядных графиков с мониторингом за интервал времени.
Информация по устройству с версией программного обеспечения и вольтажу батареи.
Расписание с днями недели и временем запуска – отключение, запуск и самодиагностика.
Детальные настройки с возможностью выбора группы и количества аккумуляторов. Дополнительно задается время начала эксплуатации батареи.
Журнал событий.
Замена аккумулятора может быть проведена только при разборе корпуса. Здесь используются две свинцово-кислотные батареи NP9 12 12B 9.0 Ач. Внутри она дополнительно фиксируется пластиковыми зажимами.
Набор силовых транзисторов на алюминиевых радиаторах с ребрами. Группа предохранителей в цепи батареи. Есть защита от импульсных помех.
Отдельная плата, отвечающая за сквозную работу RJ-45 и интерфейсного подключения к ПК через USB.
|Нагрузка
|Время работы до отключения
|50 Вт
|1 час 9 минут
|100 Вт
|52 минуты
|200 Вт
|19 минута
|400 Вт
|6 минут
|600 Вт
|45 секунд
|Входное напряжение, В
|Выходное напряжение, В
|192
|228
|234
|234
|263
|238
|281
|Отключение