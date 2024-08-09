Линейно-интерактивный ИБП для игрового и рабочего ПК. Обзор и тесты SVEN Pro 1500 LCD

Источники бесперебойного питания, как не было бы банально, предназначен для бесперебойной работы оборудования, в случае бытового сегмента это чаще всего персональные компьютеры, рабочие станции, сетевое оборудование. А также других типов электронной техники, помимо этого еще и чувствительного к качеству электропитания. Сегодня мы изучим линейно-интерактивный ИБП SVEN Pro 1500 LCD с LCD-экраном, тремя розетками и максимальной нагрузкой до 900 Вт.

Комплектация

Поставляется в коробке из картона с традиционной для производителя схемой оформления. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус сделан из пластика черного цвета. Он достаточно компактен и занимает немного места. Утилитарный экстерьер и из общей строгости которого выделяется только ЖК-дисплей на лицевой панели.

Экран с подсветкой синего цвета. На него выводятся данные по уровню заряда аккумулятора, нагрузке, текущему режиму работы, выходному напряжению. Символы на нем белые, хорошо читаемы под разными углами наклона.

Расположенная ниже по середине кнопка включает и выключает ИБП. В случае отключения электропитания ИБП автоматически переводит питание на аккумулятор, издается звуковой сигнал.

На задней стенке расположены три выходные розетки SCHUKO с защитными шторками, пара разъемов RJ-45 для сквозного подключения коммуникационных линий с защитой от импульсных помех, разъем USB-B для соединения с компьютером, а также автоматический входной предохранитель.

В SVEN Pro 1500 LCD используется пассивное охлаждение, обеспечивая бесшумный режим работы. Кабель питания несъемный, длина 1.3 метра.

Софт

На основании четыре пластиковые ножки. По устойчивости размещения на ровной поверхности претензий нет.ИБП сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого с сайт производителя. Интерфейс на русском языке. Главное окно с текущей схемой работы, отображая входное и выходное напряжение и частоту. Время до разряда батареи и отсчет времени для отключения.

Данные также можно просматривать в виде наглядных графиков с мониторингом за интервал времени.

Информация по устройству с версией программного обеспечения и вольтажу батареи.

Расписание с днями недели и временем запуска – отключение, запуск и самодиагностика.

Детальные настройки с возможностью выбора группы и количества аккумуляторов. Дополнительно задается время начала эксплуатации батареи.

Журнал событий.

Внутренняя часть

Замена аккумулятора может быть проведена только при разборе корпуса. Здесь используются две свинцово-кислотные батареи NP9 12 12B 9.0 Ач. Внутри она дополнительно фиксируется пластиковыми зажимами.

Набор силовых транзисторов на алюминиевых радиаторах с ребрами. Группа предохранителей в цепи батареи. Есть защита от импульсных помех.

Отдельная плата, отвечающая за сквозную работу RJ-45 и интерфейсного подключения к ПК через USB.

Тесты

Нагрузка Время работы до отключения 50 Вт 1 час 9 минут 100 Вт 52 минуты 200 Вт 19 минута 400 Вт 6 минут 600 Вт 45 секунд

Входное напряжение, В Выходное напряжение, В 192 228 234 234 263 238 281 Отключение

Итоги

SVEN Pro 1500 LCD позволяет подключать нагрузку до 900 Вт. В этот лимит укладываются не только офисные компьютеры, но и игровые станции с топовой видеокартой. При этом розеток будет достаточно и для сеттинга с двумя мониторами.При работе от батареи выходное напряжение – синусоида. Мы провели замеры с времени автономной работы с разными нагрузками. Заряд держит долго, этого времени будет достаточно для сохранения документов и прогресса в игре. Функция «авторстарт» запустит его восстановлении питания в сети.Оснащен системой AVR, автоматически срабатывает при уменьшении и повышении входного напряжения. Приведем результаты, полученные в ходе тестов, полученные с подключенной нагрузкой 150 Вт.SVEN Pro 1500 LCD – линейно-интерактивный ИБП для высокопроизводительных рабочих станций и игровых ПК. Программное обеспечение с мониторингом и детальными настройками, три розетки SCHUKO, защита коммуникационной линии, информативный дисплей с подсветкой.