Линейно-интерактивный ИБП для игрового и рабочего ПК. Обзор и тесты SVEN Pro 1500 LCD

Источники бесперебойного питания, как не было бы банально, предназначен для бесперебойной работы оборудования, в случае бытового сегмента это чаще всего персональные компьютеры, рабочие станции, сетевое оборудование. А также других типов электронной техники, помимо этого еще и чувствительного к качеству электропитания. Сегодня мы изучим линейно-интерактивный ИБП SVEN Pro 1500 LCD с LCD-экраном, тремя розетками и максимальной нагрузкой до 900 Вт.

SVEN Pro 1500 LCD

Комплектация

SVEN Pro 1500 LCD

Поставляется в коробке из картона с традиционной для производителя схемой оформления. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.

SVEN Pro 1500 LCD

Внешний вид

Корпус сделан из пластика черного цвета. Он достаточно компактен и занимает немного места. Утилитарный экстерьер и из общей строгости которого выделяется только ЖК-дисплей на лицевой панели.

SVEN Pro 1500 LCD

Экран с подсветкой синего цвета. На него выводятся данные по уровню заряда аккумулятора, нагрузке, текущему режиму работы, выходному напряжению. Символы на нем белые, хорошо читаемы под разными углами наклона.

SVEN Pro 1500 LCD

Расположенная ниже по середине кнопка включает и выключает ИБП. В случае отключения электропитания ИБП автоматически переводит питание на аккумулятор, издается звуковой сигнал.

SVEN Pro 1500 LCD

На задней стенке расположены три выходные розетки SCHUKO с защитными шторками, пара разъемов RJ-45 для сквозного подключения коммуникационных линий с защитой от импульсных помех, разъем USB-B для соединения с компьютером, а также автоматический входной предохранитель.

SVEN Pro 1500 LCD

В SVEN Pro 1500 LCD используется пассивное охлаждение, обеспечивая бесшумный режим работы. Кабель питания несъемный, длина 1.3 метра.

SVEN Pro 1500 LCD

На основании четыре пластиковые ножки. По устойчивости размещения на ровной поверхности претензий нет.

Софт

ИБП сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого с сайт производителя. Интерфейс на русском языке. Главное окно с текущей схемой работы, отображая входное и выходное напряжение и частоту. Время до разряда батареи и отсчет времени для отключения.

SVEN Pro 1500 LCD

Данные также можно просматривать в виде наглядных графиков с мониторингом за интервал времени.

SVEN Pro 1500 LCD

Информация по устройству с версией программного обеспечения и вольтажу батареи.

SVEN Pro 1500 LCD

Расписание с днями недели и временем запуска – отключение, запуск и самодиагностика.

SVEN Pro 1500 LCD

Детальные настройки с возможностью выбора группы и количества аккумуляторов. Дополнительно задается время начала эксплуатации батареи.

SVEN Pro 1500 LCD

Журнал событий.

SVEN Pro 1500 LCD

Внутренняя часть

SVEN Pro 1500 LCD

Замена аккумулятора может быть проведена только при разборе корпуса. Здесь используются две свинцово-кислотные батареи NP9 12 12B 9.0 Ач. Внутри она дополнительно фиксируется пластиковыми зажимами.

SVEN Pro 1500 LCD

Набор силовых транзисторов на алюминиевых радиаторах с ребрами. Группа предохранителей в цепи батареи. Есть защита от импульсных помех.

SVEN Pro 1500 LCD

Отдельная плата, отвечающая за сквозную работу RJ-45 и интерфейсного подключения к ПК через USB.

SVEN Pro 1500 LCD

Тесты

SVEN Pro 1500 LCD позволяет подключать нагрузку до 900 Вт. В этот лимит укладываются не только офисные компьютеры, но и игровые станции с топовой видеокартой. При этом розеток будет достаточно и для сеттинга с двумя мониторами.

При работе от батареи выходное напряжение – синусоида. Мы провели замеры с времени автономной работы с разными нагрузками. Заряд держит долго, этого времени будет достаточно для сохранения документов и прогресса в игре. Функция «авторстарт» запустит его восстановлении питания в сети.
НагрузкаВремя работы до отключения
50 Вт1 час 9 минут
100 Вт52 минуты
200 Вт19 минута
400 Вт6 минут
600 Вт45 секунд
Оснащен системой AVR, автоматически срабатывает при уменьшении и повышении входного напряжения. Приведем результаты, полученные в ходе тестов, полученные с подключенной нагрузкой 150 Вт.
Входное напряжение, ВВыходное напряжение, В
192228
234234
263238
281Отключение

Итоги

SVEN Pro 1500 LCD – линейно-интерактивный ИБП для высокопроизводительных рабочих станций и игровых ПК. Программное обеспечение с мониторингом и детальными настройками, три розетки SCHUKO, защита коммуникационной линии, информативный дисплей с подсветкой.
Линейно-интерактивный ИБП для игрового и рабочего ПК. Обзор …
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