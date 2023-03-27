Обзор SVEN SF-03L. Недорогой сетевой фильтр с защитой от импульсных помех

Сетевой фильтр один из самых распространённых и доступных способов защиты электроники от повреждений и поломок, вызванных помехами и перенапряжением в сети. Изучаемый сегодня SVEN SF-03L позволит подключить до трех приборов с евровилками. Относится к недорогому ценовому сегменту и представлен в трех версиях с длиной кабеля 1.8, 3 и 5 метров.

Комплектация

Покупатель получает фильтр упакованным в коробку из плотного картона с традиционным оформлением.

Внешний вид

Выполнен сетевой фильтр в корпусе из черного огнестойкого пластика. Габариты компактные.

В зависимости от выбранной версии меняется длина кабеля. Объединяет их широкое сечение и вилка с заземлением.

На внутренней стороне корпуса пара отверстий, позволяющих зафиксировать SVEN SF-03L на стене или под столешницей.

На верхней грани три розетки CEE7/4 (EU) с заземлением и фиксацией вилок. Относительно центральной оси они повернуты на 45 градусов для исключения перекрытия соседних при подключении габаритных блоков питания.

Тесты

Кнопка включения/выключения с подсветкой. Есть автоматический предохранитель от короткого замыкания и перегрузок.Мы используем несколько SVEN SF-03L в сеттинге из системного блока и двух мониторов. К сетевому фильтру можно подключать различную технику включая холодильники, телевизоры и консоли.

Итоги

Корпус сетевого фильтра разобрали. Пайка внутри аккуратная, сборка качественная. В схемотехнике есть элемент, отвечающий за варисторную защиту. Есть автоматический предохранитель защиты от перегрузок и короткого замыкания, расположенный к клавише выключателя.SVEN SF-03L – недорогой сетевой фильтр с тремя евро розетками с фиксацией вилок, автоматическим предохранителем, варисторной защитой от импульсных помех, защиты от перегрузок и короткого замыкания, а также возможность фиксации на стене.