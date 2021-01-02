Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток

Относится к недорогому ценовому сегменту.
КомплектацияУпакован в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. На обратной стороне описаны основные преимущества. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видЭто базовая версия исполнения. Помимо нее есть вариант с интегрированными двумя USB-разъемами. С учетом распространения носимых устройств рекомендуем обратить внимание именно на Sven SF-05LU. Освободив розетки от блоков питания.
Корпус выполнен из белого пластика. Внешние поверхности матовые. Сборка, несмотря на низкую стоимость, добротная.
Пять универсальных розеток с заземлением. Они повернуты на 45 градусов, для исключения перекрытия соседних розеток при подключении габаритных вилок или корпусов.
Выключатель совмещен с прерывателем-термопредохранителя. Срабатывает автоматически при превышении допустимой нагрузки. В рабочем состоянии подсвечивается.
На основании в центре блок с нанесенной технической информацией и логотипом производителя. Есть ушки под фиксацию на стене с помощью дюбелей.
Кабель подключения у SVEN SF-05 с двойной изоляцией. Рассчитан на нагрузку до 2200 Вт.
ТестыМы проверили разбор корпуса удлинителя. Контактные шины из латуни. Питающие провода с клепками и пайкой, закреплены надежно.
На входе защитный варистор, отвечающий за защиту от повышенного напряжения в сети. Отдельной фильтрации входящего тока нет.