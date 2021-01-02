Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток

К сожалению, даже в квартирах с актуально проведенным ремонтом не хватает розеток для подключения всех приборов и устройств. Да и продумать все возможные сценарии при проектировании разводки по периметру комнат розеток задача невыполнимая. Неудивительно, что удлинители и сетевые фильтры еще долго будут оставаться актуальными. Изучаемый сегодня SVEN SF-05 предлагает пять евророзеток с заземлением.

SVEN SF-05

Относится к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. На обратной стороне описаны основные преимущества. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN SF-05

Внешний вид

Это базовая версия исполнения. Помимо нее есть вариант с интегрированными двумя USB-разъемами. С учетом распространения носимых устройств рекомендуем обратить внимание именно на Sven SF-05LU. Освободив розетки от блоков питания.

SVEN SF-05

Корпус выполнен из белого пластика. Внешние поверхности матовые. Сборка, несмотря на низкую стоимость, добротная.

SVEN SF-05

Пять универсальных розеток с заземлением. Они повернуты на 45 градусов, для исключения перекрытия соседних розеток при подключении габаритных вилок или корпусов.

SVEN SF-05

Выключатель совмещен с прерывателем-термопредохранителя. Срабатывает автоматически при превышении допустимой нагрузки. В рабочем состоянии подсвечивается.

SVEN SF-05

На основании в центре блок с нанесенной технической информацией и логотипом производителя. Есть ушки под фиксацию на стене с помощью дюбелей.

SVEN SF-05

Кабель подключения у SVEN SF-05 с двойной изоляцией. Рассчитан на нагрузку до 2200 Вт.

SVEN SF-05

Тесты

Мы проверили разбор корпуса удлинителя. Контактные шины из латуни. Питающие провода с клепками и пайкой, закреплены надежно.

SVEN SF-05

На входе защитный варистор, отвечающий за защиту от повышенного напряжения в сети. Отдельной фильтрации входящего тока нет.

SVEN SF-05

Итоги по SVEN SF-05

Свою основную функцию с увеличением количества подключаемых приборов к одной розетке SVEN SF-05 выполняет на отлично, обеспечивая защиту от всплесков напряжения и повышения нагрузки. Проблем и сбоев замечено не было.
Комментарии и отзывы SVEN SF-05
Обзоры:
Обзор Canyon CNE-CPBP20. Внешний аккумулятор с цифровым дисплеемОбзор Canyon CNE-CPBP20. Внешний аккумулятор с цифровым дисплеем
Обзор Verbatim 49145. Видео кабель адаптер USB Type-C VGAОбзор Verbatim 49145. Видео кабель адаптер USB Type-C VGA
Обзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеровОбзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеров
Новости:
Gelid Solutions представила ARGB-контроллер AMBER5 с дистанционным управлением

Gelid AMBER5 это новейший продукт игровой линейки GELID Solutions GAMER. ...
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК

Чаще всего беспроводные наушники, колонки, мышки и клавиатуры рассматриваются для планшетов, ноутбуков и ...
NZXT выпустила USB-концентратор третьего поколения Internal USB Hub (GEN 3)

NZXT Internal USB Hub (GEN 3) - это внутренний USB-концентратор для подключения дополнительных устройств....
Обзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 ВтОбзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 Вт
Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройстваОбзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства
Обзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDKОбзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDK
Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Представлен корпус DeepCool Matrexx 40...
Представлен корпус DeepCool Matrexx 40Компания DeepCool представила компьютерный корпус Matrexx 40, который предназначен для создания игровой с...
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет дл...
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет длТестируемый сегодня 10-дюймовый планшет PRESTIGIO MUZE 4231 4G ориентирован на выполнение базовых задач и...
XPG Vento Pro 120 PWM выглядит ошеломите...
XPG Vento Pro 120 PWM выглядит ошеломитеОчень часто пользователи жалуются на то, что их вентиляторы в корпусе компьютера слишком большие, слишком...
Xiaomi выпустила новый робот-пылесос MIJ...
Xiaomi выпустила новый робот-пылесос MIJВ преддверии распродажи Double Eleven (11.11), в Китае, компания Xiaomi выпустила новый робот-пылесос MIJ...
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклон...
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонПоявление в свое время циклонных пылесосов не только решило вопрос удобства очистки собранных загрязнений...
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 подешевел ...
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 подешевел Компания Samsung в очередной раз снизила цену на топовый планшет Galaxy Tab S6, который дебютировал летом...
Huawei Mate 40 Pro получит круглый блок ...
Huawei Mate 40 Pro получит круглый блок Сетевые источники поделились характеристиками и качественными рендерами смартфона Huawei Mate 40 Pro, офи...
Hyundai купила Boston Dynamics за 1 милл...
Hyundai купила Boston Dynamics за 1 миллАвтопроизводитель Hyundai Motor Group объявил о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акц...
Смартфон Redmi K30S оценен в 374 доллара...
Смартфон Redmi K30S оценен в 374 доллараRedmi официально анонсировала флагманский смартфон Redmi K30S. Смартфон будет стоить около 374 долларов. ...
Представлен флагманский смартфон OnePlus...
Представлен флагманский смартфон OnePlusКак и ожидалось, компания OnePlus представила сегодня новый топовый смартфон OnePlus 8T. Итак, новинку ос...
MSI выпустил новый игровой монитор Optix...
MSI выпустил новый игровой монитор OptixOptix MAG274QRF-QD оснащен современной Rapid IPS панелью, с новейшей технологией, которая обеспечивает в ...
Топ 5 практичных подарков близким на Нов...
Топ 5 практичных подарков близким на НовКонец 2020 года — это тот момент, когда в кругу родных можно наконец выдохнуть и забыть о всех проблемах,...
Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонкаОбзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Обзор Beats Flex. Лучшие наушники для iPhone в бюджете до 4 990 рублейОбзор Beats Flex. Лучшие наушники для iPhone в бюджете до 4 990 рублей
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor