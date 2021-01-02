Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток

К сожалению, даже в квартирах с актуально проведенным ремонтом не хватает розеток для подключения всех приборов и устройств. Да и продумать все возможные сценарии при проектировании разводки по периметру комнат розеток задача невыполнимая. Неудивительно, что удлинители и сетевые фильтры еще долго будут оставаться актуальными. Изучаемый сегодня SVEN SF-05 предлагает пять евророзеток с заземлением.

Комплектация

Относится к недорогому ценовому сегменту.Упакован в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. На обратной стороне описаны основные преимущества. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Это базовая версия исполнения. Помимо нее есть вариант с интегрированными двумя USB-разъемами. С учетом распространения носимых устройств рекомендуем обратить внимание именно на Sven SF-05LU. Освободив розетки от блоков питания.

Корпус выполнен из белого пластика. Внешние поверхности матовые. Сборка, несмотря на низкую стоимость, добротная.

Пять универсальных розеток с заземлением. Они повернуты на 45 градусов, для исключения перекрытия соседних розеток при подключении габаритных вилок или корпусов.

Выключатель совмещен с прерывателем-термопредохранителя. Срабатывает автоматически при превышении допустимой нагрузки. В рабочем состоянии подсвечивается.

На основании в центре блок с нанесенной технической информацией и логотипом производителя. Есть ушки под фиксацию на стене с помощью дюбелей.

Кабель подключения у SVEN SF-05 с двойной изоляцией. Рассчитан на нагрузку до 2200 Вт.

Тесты

Мы проверили разбор корпуса удлинителя. Контактные шины из латуни. Питающие провода с клепками и пайкой, закреплены надежно.

На входе защитный варистор, отвечающий за защиту от повышенного напряжения в сети. Отдельной фильтрации входящего тока нет.

Итоги по SVEN SF-05

Свою основную функцию с увеличением количества подключаемых приборов к одной розетке SVEN SF-05 выполняет на отлично, обеспечивая защиту от всплесков напряжения и повышения нагрузки. Проблем и сбоев замечено не было.