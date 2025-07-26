Обзор SVEN SF-10E-16. Сетевой фильтр с 10 розетками

Даже в квартирах с современной проектировкой бывает не всегда бывает возможно подключить сразу несколько электроприборов в одном месте. Вроде бы все продумали, но добавились новые устройства, поменялись планы или появилась необходимость организовать еще одно рабочее место. Поэтому сетевые фильтры и получили такое широкое распространение. Изучаемый сегодня SVEN SF-10E-16 удовлетворит даже самые масштабные планы, тут 10 розеток с максимальной нагрузкой до 3680 Вт. Доступен в трех вариантах с длиной кабеля 1.8, 3 и 5 метров.

Комплектация

Поставляется в коробке из картона, оформленной в традиционной цветовой схеме. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус сетевого фильтра выполнен из пластика черного вета с матовым покрытием. С учетом размещения сразу 10 розеток габариты у него сохранены достаточно компактными 270 на 92 мм.

Размещены розетки СЕЕ 7/4 в два ряда по пять в каждом. Они развернуты под 45 градусов относительно центральной оси, упрощая подключение и позволяя задействовать сразу все, без перекрытия соседних. Все идут с заземлением и защитными пластиковыми шторками, предотвращающими попадание предметов внутрь. Механический тумблер питания с подсветкой. Рядом нанесен логотип бренда и информация по максимальной нагрузке.

Сбоку автоматический восстанавливаемый термопредохранитель. Есть варисторная защита, справляющаяся с импульсными и высоковольтными помехами.

На внутренней стороне SVEN SF-10E-16 отверстия под дюбеля, позволяющие в двух направлениях корпуса зафиксировать сетевой фильтр на стене.

В зависимости от выбранной версии будет разная длина сетевого кабеля. Входная вилка СЕЕ 7/7.

Итоги

Внутри все организовано аккуратно. Применена точечная сварка. Надежно зафиксировано и сечение проводов соответствует заявленной нагрузке.SVEN SF-10E-16 – надежный и доступный сетевой фильтр с 10 евро розетками с заземлением. Автоматический предохранитель, варисторная защита от импульсных помех, возможность фиксации в вертикальном положении, защитные шторки.