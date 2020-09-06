Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тремя розетками C13

Скачок напряжения в сети или короткое замыкание в розетке, часто приводит к выходу из строя дорогостоящего оборудования. Обычно этот вопрос пытаются решить покупкой сетевого фильтра, но, к сожалению, большинство из них реальную защиту не обеспечивает. Тестируемый сегодня SVEN UP-B1000 помимо встроенного стабилизации напряжения, обеспечивает защиту от перегрузок и короткого замыкания. Помимо этого, это линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, позволяющий обеспечить завершение работы и сохранение документы при обрыве питания в сети.

SVEN UP-B1000

Он находится в широком доступе в российских магазинах. Сопровождается двухлетней гарантией производителя.

Комплектация

Комплект включает руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

SVEN UP-B1000

Внешний вид

Классический источник бесперебойного питания, выполненный в корпусе продолговатой формы. Черный матовый пластик.

SVEN UP-B1000

По краям расположены вентиляционные решетки для отвода тепла. Сборка проведена качественно. Общие габариты составляют 280×100×140 мм, масса около 5 килограммов.

SVEN UP-B1000

На фронтальной панели расположена механическая кнопка, отвечающая за включение и выключение. Рядом три светодиодных индикатор активности с соответствующей маркировкой.

SVEN UP-B1000

Для подключения сетевых фильтров или устройств доступны три розетки типоразмера IEC C13. Как пример, можно использовать в паре с SVEN EX-I5.

SVEN UP-B1000

На обратной стороне несъемный кабель питания и механический активатор предохранителя. При срабатывании защиты его нужно будет использовать для перезапуска. Нанесена наклейка с техническими данными.

SVEN UP-B1000

Кабель питания с евровилкой и заземлением. Длина 60 сантиметров. На основании четыре пластиковые ножки с небольшой высотой.

SVEN UP-B1000

Тесты

Рассчитан SVEN UP-B1000 на суммарную мощность до 510 Вт. Такой уровень позволяет подключать системный блок с монитором с актуальным процессором и видеокартой среднего уровня. Диапазон входящего напряжения от 175 Вт до 290 Вт. При выходе за пределы диапазона срабатывает автоматическая защита. При обрыве питания или снижения входящего напряжения ниже 175 Вт переводится на работу аккумулятора. Издается звуковой сигнал и последующие прерывистые звуковые уведомления при превышении нагрузки или истощении заряда аккумулятора.

SVEN UP-B1000

Внутри корпуса расположена печатная плата с распаянными элементами. Пайка аккуратная. Можно обратить внимание на предохранители 40А. Металлический радиатор для пассивного отвода тепла. Вентилятор в конструкции не задействуется.

SVEN UP-B1000

Аккумулятор съемный, но для доступа к нему потребуется разбор корпуса. При необходимости его в последующем можно будет заменить. Это свинцовый аккумулятор SVEN NP9-12 (9Ah). На длительное время автономной работы подключаемого ПК рассчитывать не стоит, эта емкость позволит завершить работу приложений и сохранить все документы, в среднем примерно в районе 5-7 минут. На восстановление последующее емкости уходит около 12 часов. Переход между питанием и переходом на аккумулятор проходит очень быстро.

SVEN UP-B1000

Отдельно повторим, подключить напрямую евровилку к нему нельзя. Используются разъемы IEC C13. Они позволяют задействовать все три розетки без перекрытия при задействовании одной из них. Для блоков питания и мониторов найти такой кабель не составит проблем.

Итоги по SVEN UP-B1000

SVEN UP-B1000 – недорогой источник бесперебойного питания, выполняющий функцию защиту подключаемых устройств от скачков напряжения, помех. Устройство выравнивает входящее напряжение удерживая на всем рабочем диапазоне выходное напряжение на уровне 230В. Три розетки IEC C13, звуковая и световая индикация, компактные габариты.
Комментарии и отзывы SVEN UP-B1000
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