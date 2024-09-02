Недорогой ИБП для ПК до 400 Вт. Обзор SVEN UP-L800

Рассмотрим недорогой источник бесперебойного питания SVEN UP-L800, рассчитанный на подключение нагрузки с общей мощностью до 400 Вт. Относится он к линейно-интерактивному типу, подключается к компьютеру по USB, тепловая защита трансформатора и автоматическое самотестирование.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, USB-кабель.

Внешний вид

Выполнен из жаропрочного пластика. Внешние поверхности матовые, практично. Габариты у ИБП компактные, весит пять килограммов.

На основании четыре пластиковые ножки, размещены по краям. Есть пара ушек под дюбеля, позволяющие повесить ИБП на стенке.

Сверху три розетки Schuko с заземлением и защитными пластиковыми шторками. Они повернуты на 45 градусов, позволяя задействовать сразу все без перекрытия соседних. Все три поддерживают автономное питание, защиту и фильтрацию помех.

Слева от них механическая кнопка включения. Три светодиодных индикатора, отображающих текущий статус работы, заряда аккумулятора.

Внутренняя часть

На боковой грани USB, который используется для подключения и мониторинга с ПК. Длина сетевого кабеля длина 1.2 метра.В SVEN UP-L800 установлен свинцово-кислотный аккумулятор MNB MS7-12 12В 7Ач/20Ч. Аккумуляторы этого типа не требуют обслуживания и служат долго. В буферном режиме рассчитан на работу в течение 5 лет с 260 циклами при 100% разряде и 500 при 50%.

Софт

Отдельный доступ к нему не предусмотрен, для замены потребуется разбор корпуса. Печатная плата с алюминиевым радиатором. Трансформатор. Внутри достаточно места для отвода тепла.Подключив ИБП с помощью USB-кабеля к компьютеру и скачав утилиту управления с официального сайта производителя открывается возможность детального управления и мониторинга. В главном окне выводится схема работы и подробные данные по входящему и выходному напряжению.

Контроль в виде графика за интервал по ключевым рабочим параметрам. Отображение времени работы.

Ручной запуск теста батареи в течение 10 секунд, низковольтного теста, переключатель зуммера.

Журнал событий, данных и отладки. Его можно сохранить и распечатать.

Тесты

Общие параметры работы.В 400 Вт мощности укладывается игровая система с видеокартой среднего уровня быстродействия или рабочий ПК. Но всегда стоит рассчитывать ИБП с запасом. Диапазон входящего напряжения от 180 до 289В, в пределах этого диапазона идет стабилизация до 235В с отклонением от -14 до +10%. Помимо этого фильтруются помехи. На выходе выдает апроксимальную синусоиду.

50 Вт – 23 минуты,

150 Вт – 11 минут,

250 Вт – 5 минут,

350 Вт – 1 минута 20 секунд.

Итоги

Прерывание подачи питания через розетку автоматически переводит на работу от аккумулятора, помимо этого переход на автономное питание происходит при выходе за пределы рабочего диапазона напряжений. При этом выводится звуковое предупреждение. Поддерживается функция холодного старта. Время автономной работы в зависимости от нагрузки было следующим:SVEN UP-L800 – доступный ИБП для рабочего ПК или игровой сборки среднего уровня. Управление с помощью софта для ПК, стабилизация напряжения и автономное питание на всех трех розетках, холодный старт, автоматическое самотестирование.