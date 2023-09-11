Стабилизаторы напряжения для дома и офиса. Обзор SVEN VR-F1000 и VR-F1500

Однофазные стабилизаторы можно назвать базовым устройством для подключения различной электронной техники, включая персональные компьютеры, мониторы, телевизоры и игровые консоли, выполняющим важную задачу защиты от выхода из строя из-за пониженного или повышенного напряжения. Сегодня у нас будет сразу два стабилизатора, это с SVEN VR-F1000 с нагрузкой до 320 Вт и SVEN VR-F1500 с нагрузкой до 500 Вт.

Комплектация

Поставляются они в коробке из плотного картона с пластиковой ручкой для переноски. Внутри дополнительно зафиксированы в палет из переработанного картона. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. Сопровождаются они 2-летней гарантией.

SVEN VR-F1500 обзор

Внешний вид

Выполнен корпус стабилизатора из негорючего пластика серебристого цвета. Габариты составляют 230×120×102 мм.

На верхней грани находятся четыре евророзетки с заземлением. Они разделяются на две группы с помощью нанесенной маркировкой.

Две розетки работают со стабилизацией напряжения, а две другие только с защитой от короткого замыкания, перегрузки и высоковольтных импульсов. Все с заземлением.

На верхней грани три светодиодных индикатора отображающих стабилизацию выходного тока, статус работы и наличие перегрузки

На обратной стороне корпуса механический тумблер питания с розеткой. Подключаются к сети при помощи кабеля с евровилкой. Длина 50 сантиметров.

Внутренняя часть

В основании пластиковые ножки, на каждой из которых есть ушки для фиксации на стене в двух ориентациях. По центру наклейка с техническими данными.

У SVEN VR-F1000 и SVEN VR-F1500 характерная схемотехника для стабилизатора напряжения релейного типа. Это трансформатор с обмоткой, провода с сечением 19 AWG и печатная плата с реле Guoke GK3FF-12VDC-S-C. За защиту от высоковольтных импульсов отвечает варистор 20D471.

Тесты

Входное напряжение, В Выходное напряжение, В 192 228 234 234 263 238 271 Отключение

Итоги

Работают в диапазон от 180 до 285 Вт выравнивая выходное напряжение в режиме «онлайн». При выходе за пределы происходит автоматическое отключение. Помимо этого они фильтруют от высоковольтных импульсов. Есть защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания.Ток срабатывания у них отличается. Для младшей модели SVEN VR-F1000 составляет 5А, для старшей модели SVEN VR-F1500 – 7А.Данные стабилизаторы подходят для подключения различного типа домашней бытовой техники, включая телевизор, холодильник, персональный компьютер, монитор и телевизор. Четырех розеток при этом хватит для типового набора техники, расположенной в одном месте.