Обзор SVEN VR-F600. Релейный стабилизатор напряжения

Рассмотрим сегодня стабилизатор напряжения релейного типа SVEN VR-F600, рассчитанный на нагрузку до 200 Вт с широким спектром входного напряжения. Поддерживает автоматическое отключение при высоком и низком напряжении сети, оснащен предохранителем в клавише включения, использует светодиодную индикацию работы.

Обзор SVEN VR-F600

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам на нескольких языках. Комплект включает дюбеля, шаблон-разметку для монтажа, руководство пользователя и гарантийный талон.

Обзор SVEN VR-F600

Внешний вид и особенности

Выполнен стабилизатор в форме компактного кубика с закругленными боковыми гранями. Основа из пластика белого цвета и рабочая зона из черного, устойчивого к появлению царапин.

Обзор SVEN VR-F600

Внешние поверхности матовые. В целом тут все практично как в вопросе внешнего исполнения, так и повседневной эксплуатации.

Обзор SVEN VR-F600

Верхняя грань ровная. Тут две розетки CEE7/4 с защитными шторками, предотвращая попадание посторонних предметов внутрь.

Обзор SVEN VR-F600

Три светодиодных индикатора: красным – защита, желтый – корректировка, зеленый – рабочий режим. Светодиоды отображают текущий рабочий статус, видны при разном размещении. А установить можно SVEN VR-F600 на любую ровную поверхность, или провести монтаж на стену. Для упрощения в комплекте идет шаблон.

Обзор SVEN VR-F600

Механический тумблер питания с встроенным автоматическим предохранителем. При подаче питания подсвечивается.

Обзор SVEN VR-F600

На основании четыре ножки с размещенными в них монтажными отверстиями. И вентиляционная решетка. Подключается при помощи кабеля длиной 1.2 метра, место выхода усилено.

Обзор SVEN VR-F600

Относится данная модель к стабилизаторам релейного типа, основная задача защита подключенной техники от скачков напряжения. Рабочий диапазон от 170 до 285 В, выходное 230 В. При превышении или понижении за пределы рабочего диапазона автоматически отключается. Возобновление подачи питания идет спустя 6 секунд.

Внутренняя часть

Обзор SVEN VR-F600

Внутри корпуса находится силовой трансформатор, надежно зафиксированный с помощью термоклея. На отдельной плате чип SOP-16, отвечающий за защиту, два реле на 12А, линейный стабилизатор, варистор, а также диоды и резисторы.

Обзор SVEN VR-F600

Выполнено все аккуратно, используемые компоненты с запасом соответствуют заявленным рабочим диапазонам для этого стилизатора.

Обзор SVEN VR-F600

Итоги

SVEN VR-F600 – компактно исполненный релейный стабилизатор напряжения для защиты бытовой техники от скачков и просадок напряжения, а также помех. Устройство рассчитано на типовую нагрузку, позволяет подключить монитор, ноутбук и другую нагрузку, не превышающую суммарно 200 Вт. Хотя на практике при тестовой нагрузке в 1000 Вт работало также корректно и заметно не нагревалось.
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