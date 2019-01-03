Обзор Samsung 960 EVO (MZ-V6E250BW). NVMe-накопитель, все еще молодцом

2019-01-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Samsung MZ-V6E250BW; [249]
С моменты выхода Samsung 960 EVO в форм-факторе М.2 прошло уже более двух лет, тем не менее по сочетанию стоимости и производительности, это решение все еще остается актуальным. Да, и с выходом новых поколений, эти накопители стали еще доступней. За это время появилось большое количество решений NVMe. Изучать эту линейку будем на примере версии с объемом 250 Гбайт.

Samsung 960 EVO

Накопитель находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид и начинка

В Samsung 960 EVO используется контроллер Polaris, работающий в паре с TLC 3D-NAND памятью третьего поколения.

Samsung 960 EVO

Эта память продемонстрировала высокую выносливость и скорость. Пропускная способность PCI ex 3.0 x4 задействуется практически полностью. Используется классическая восьмиканальная съема.

Samsung 960 EVO

Здесь есть SLC-кеширование, дополнительно увеличивающее скорость работы с данными. Соответствует он форм-фактору M.2 2280. Есть накопители объемом 250, 500 и 1000 Гбайт. Младшую версию отличает меньший размер кристаллов, сохраняя степень параллелизма памяти.

Samsung 960 EVO

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

Samsung 960 EVO

Samsung 960 EVO

Samsung 960 EVO

Samsung 960 EVO

Samsung 960 EVO



CrystalDiskMark:

Samsung 960 EVO



AS SSD Benchmark:

Samsung 960 EVO



Тест скорости работы с данными:

Samsung 960 EVO

Итоги по Samsung 960 EVO

Samsung 960 EVO хороший вариант под установку системы в настольном компьютере, а также для апгрейда ультрабуков и ноутбуков. Уступая PRO серии, демонстрируются высокие скорости работы с данными.

Комментарии:
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