Обзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSB

Выходит, все больше смартфонов в которых производители отказываются от поддержки карт памяти. Можно по-разному к этому относиться, но являясь владельцем конкретной модели смартфона или планшета, пользователю уже не приходится выбирать, или есть или нет. Но, как и из любой ситуации есть выход, как пример, USB-флешки с поддержкой OTG. Тестируемая сегодня SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 будет интересна тем, кто владеет носимыми устройствами, оснащенными microUSB разъемов.

Комплектация

Изучать будем на примере версии объемом 64 Гбайт. Она находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в компактном блистере, зафиксированным в прозрачную подложку. Приведено описание принципов работы, доступный объем данных и скоростные характеристики.

Внешний вид

Выполнена SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 в компактном корпусе, немногим превышающим USB-коннектор.

Основной корпус накопителя обрамлен в прозрачный пластик с фиксатором. С одной из сторон полноразмерный USB, с другой microUSB.

С помощью фиксатора, можно смещать относительно центра корпус, открывая доступ к нужному разъему.

На боковой стороне доступна проушина, позволяющая зафиксировать на ремешке или брелоке с ключами.

Общие габариты составляют 25x30x12 мм. Спецификации соответствуют стандарту USB 3.0, со скоростью чтения до 150 МБ/с.

В этой серии доступны накопители объемом 16, 32, 64 и 128 Гбайт.

Софт

Тестирование SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB

Crystal Disk Mark

Возможность работы со смартфоном не ограничена только штатным файл-менеджером, пользователь SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 сможет скачать утилиту Memory Zone/ С помощью нее можно организовать резервное копирование данных: фото, музыка, видео, файлы и контакты. Отображается прогресс переноса данных. Есть удобная сортировка.

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Итоги по SanDisk Ultra Dual Drive m3.0

SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 полезный и необходимый аксессуар для владельцев смартфонов и планшетов, оснащенных microUSB разъемом. С помощью этого флеш-накопителя можно переносить данные с ПК на носимое устройство, проводить резервное копирование данных и хранить мультимедиа контент с удобным просмотром в последующем.