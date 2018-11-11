Обзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSB

2018-11-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB; [447]
Выходит, все больше смартфонов в которых производители отказываются от поддержки карт памяти. Можно по-разному к этому относиться, но являясь владельцем конкретной модели смартфона или планшета, пользователю уже не приходится выбирать, или есть или нет. Но, как и из любой ситуации есть выход, как пример, USB-флешки с поддержкой OTG. Тестируемая сегодня SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 будет интересна тем, кто владеет носимыми устройствами, оснащенными microUSB разъемов.

Изучать будем на примере версии объемом 64 Гбайт. Она находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактном блистере, зафиксированным в прозрачную подложку. Приведено описание принципов работы, доступный объем данных и скоростные характеристики.

Внешний вид

Выполнена SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 в компактном корпусе, немногим превышающим USB-коннектор.

Основной корпус накопителя обрамлен в прозрачный пластик с фиксатором. С одной из сторон полноразмерный USB, с другой microUSB.

С помощью фиксатора, можно смещать относительно центра корпус, открывая доступ к нужному разъему.

На боковой стороне доступна проушина, позволяющая зафиксировать на ремешке или брелоке с ключами.

Общие габариты составляют 25x30x12 мм. Спецификации соответствуют стандарту USB 3.0, со скоростью чтения до 150 МБ/с.

В этой серии доступны накопители объемом 16, 32, 64 и 128 Гбайт.

Софт

Возможность работы со смартфоном не ограничена только штатным файл-менеджером, пользователь SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 сможет скачать утилиту Memory Zone/ С помощью нее можно организовать резервное копирование данных: фото, музыка, видео, файлы и контакты. Отображается прогресс переноса данных. Есть удобная сортировка.

Тестирование SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB

Crystal Disk Mark

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil

Итоги по SanDisk Ultra Dual Drive m3.0

SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 полезный и необходимый аксессуар для владельцев смартфонов и планшетов, оснащенных microUSB разъемом. С помощью этого флеш-накопителя можно переносить данные с ПК на носимое устройство, проводить резервное копирование данных и хранить мультимедиа контент с удобным просмотром в последующем.

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