Обзор SanDisk iXpand Mini. Быстрая флешка для iPhone и iPad

Внутренней памяти в смартфонах никогда не бывает много, особенно с учетом общей тенденции по отказу от поддержки карт памяти. Мы уже тестировали накопители с microUSB и USB Type-C, изучаемая сегодня флешка SanDisk iXpand Mini, ориентирована на iOS устройства, оснащенные разъемом Lightning.

Комплектация

К моменту публикации она уже находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в традиционном блистере с прозрачным кейсом. Помимо описания сценариев использования, приведены объем и технические характеристики.

Внешний вид

SanDisk iXpand Mini является сертифицированный аксессуаром для iPhone и iPad. Изучаем на примере накопителя объемом 16 Гбайт, также есть флешки объемом 16, 64 и 128 Гбайт.

Выполнен в компактном и лаконичном корпусе. Конструкция монолитна. Используется сочетание из пластика и металла.

С одной из сторон полноразмерный USB, позволяющий подключать накопитель к настольному компьютеру или ноутбуку.

С обратной Lightning для подключения к смартфону или планшету. Коннектор защищен пластиковой заглушкой.

Софт

Накопитель соответствует стандарту USB 3.0 со скоростью загрузки до 90MB/s.Для iOS устройств доступно приложение iXpand DRIVE APP. С помощью него можно получить полный доступ к функциям флеш-накопителя.

Тестирование SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB

Crystal Disk Mark

Это продвинутый файловый менеджер. На главный экран выводятся данные по доступным объемам внутреннего и внешнего накопителей. Предлагаются инструменты по созданию резервных копий, переноса файлов для освобождения места, копирования данных с аккаунтов в социальных сетях.

HD Tune

AS SSD

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Итоги по SanDisk iXpand Mini

SanDisk iXpand Mini – полезный аксессуар для владельцев планшетов iPad и смартфонов iPhone. С помощью этого накопителя можно будет решить проблему нехватки свободной памяти. Помимо этого предлагаются продвинутые инструменты для бекапа файлов.