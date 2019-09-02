Тестирования диска корпоративного класса Seagate Exos x16 объемом 16 ТБ (ST16000NM001G)

Конструкция и технологии

Информация – главная ценность современного общества, поэтому ее надлежащее хранение является очень важной задачей, особенно когда дело касается корпоративного сегмента. Накопители, использующиеся для подобных целей, должны обладать не только большой емкостью, высокими скоростями чтения/записи, но и должной надежностью и отказоустойчивостью при работе в режиме 24/7. Новинка Seagate Exos x16 объемом 16 ТБ как раз из таких.Текущий объем в 16 ТБ – максимум, что удалось «выжать» из технологии PRM, где данные размещаются на параллельных дорожках. Отказ от более лучшей в плане плотности записи, технологии SMR (черепичная запись) – сознательный, поскольку он хуже подходит для интенсивных нагрузок. Следующий шаг в развитии корпоративных жестких дисков – переход к новой технологии HAMR, при которой участки диска перед записью дополнительно нагреваются, повышая емкость.

Диск поставляется в пластиковом кейсе и специальной антистатик-пленке. Производитель сумел уместить в стандартный форм-фактор 3,5-дюймового диска 9 пластин с 18 головками. Что бы все их скомпоновать, Seagate пришлось даже уменьшить размеры печатной платы, освободив дополнительное пространство. Корпус выполнен из металла и полностью герметичный, ведь внутрь закачан гелий, уменьшающий трение между элементами конструкции. Чтобы диск не разгерметизировался, применен широкий сварной шов. Не смотря на добавленную пластину, вес диска сохранился неизменным – 670 г.

Стоит отметить наличие 6 монтажных отверстий по бокам, а значит, никаких проблем с установкой в корпус обычного ПК не возникнет. Внутри скрыты датчики температуры и вибрации, помогающие оптимизировать работу накопителей в стойках NAS. Скорость вращения шпинделя не изменилась, по сравнению с предыдущим поколением – все те же 7200 об/мин, но вот работать диск стал немного громче: характерные щелчки навивают атмосферу 2000-х. В тестируемой модели используется интерфейс передачи SATA III 6 ГБ/с, также доступен вариант с интерфейсом SAS и скоростью до 12 Гб/с.

Размер кэша здесь 256 МБ. Скорость копирования на диск составляет, в среднем, 150 МБ/с (для небольших файлов) и 110 МБ/с (для одного большого). Причем, наблюдается приятный эффект: если попытаться скопировать один и тот же набор файлов дважды, то во втором случае, скорость резко возрастает до 1,2-1,8 ГБ/с, и, хотя, она вскоре падает до 230-250 МБ/с, все-равно повторное копирование происходит в разы быстрее.

Пиковое энергопотребление во время старта носителя – 39,5 Вт, во время бездействия – 5 Вт, при копировании информации - 6,5 Вт, а на тестах случайного чтения – 14,5 Вт. Все значения получились чуть выше, чем у предыдущего поколения: все же 9-я пластина дает о себе знать. Впрочем, диск поддерживает технологию снижения энергопотребления, благодаря которой, при определенном времени бездействия, HDD переключается между четырьмя состояниями: - сниженное энергопотребление; - головки запаркованы, скорость шпинделя максимальна; - головки запаркованы, скорость шпинделя снижена; - головки запаркованы, шпиндель остановлен. При любом обращении к диску, последний переходит в активное состояние. За все время тестирования, температура накопителя не повысилась выше 38 градусов. На диск дается гарантия 5 лет, а расчетная ежегодная нагрузка составляет 550 ТБ, что в десять раз больше, чем у обычного накопителя. Время наработки на отказ – фантастические 2,5 миллионов часов. Доступны варианты с самошифрованием: обычным и FIPS.

Тесты

Поскольку, Seagate Exos x16 – топовый диск, то наличие различных «фишек» подразумевается по умолчанию. FastFormat обеспечивает быстрое переключение 500- байтных блоков на 4K-блоки. Технологии PowerBalance и PowerChoice обеспечивают экономию энергии при бесперебойной работе. Seagate RAID Rebuild вместе с поддержкой «горячего подключения», позволяет быстро заменить вышедший из строя диск в RAID-массиве не прерывая работу системы. А работать в режиме 24/7 помогает технология SuperParity.В тестах на производительность, испытуемый Exos X16 показал значения немного ниже, чем у Exos X14, однако скорость последовательной передачи все еще превышает заявленные и не сильно уступает SSD-дискам.

Anvil

WinRAR

Первичное и повторное копирование множества небольших файлов

Первичное и повторное копирование одного большого файла

Вывод

Seagate Exos X16 на 16 ТБ – вершина эволюции жестких дисков, выполненных по PRM-технологии. Накопитель с достоинством прошел все тесты. Немного увеличенные энергопотребление и уровень шума, по сравнению с предыдущим поколением, с лихвой компенсируется лишними 2 ТБ емкости, что более критично для серверного диска. К тому же на месте фирменная надежность, превосходящая обычные жесткие диски на порядок. Exos X16 прекрасно подойдет как для использования в корпоративном сегменте, так и в домашних NAS или системах видеонаблюдения. Правда, в последнем случаи может возникнуть препятствие в виде высокой стоимости устройства.Автор: Артем Костенко