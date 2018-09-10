Обзор Seagate IronWolf 14 TB (ST14000VN0008). Лучший диск для NAS

2018-09-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Seagate ST14000VN008; [390]
В прошлом году мы проводили детальное тестирование диска Seagate IronWolf 12 TB, ориентированного на NAS. Для массового и корпоративного рынка такие накопители позволили заметно увеличить объем хранимых данных в пересчете на один диск. В случае NAS это особенно актуально с учетом ограниченного количества посадочных корзин под жесткие диски. Но даже объем в 12 ТB, как оказалось не предел, сегодня компания провела официальную презентацию Seagate IronWolf 14 TB и у нас появилась возможность в числе первых изучить его особенности и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Seagate ST14000VN008

Ориентирован этот накопитель под NAS устройства и системы хранения данных, работающие в режиме 24/7. На момент публикации это максимально доступный объем в этой линейке.

Seagate ST14000VN008 обзор

Внешний вид

В Seagate IronWolf 14 TB используется двухплоскостная балансировка и целый ряд оптимизаций для эксплуатации в режиме RAID-массива. Есть отдельные средства управления энергопотребления.

Seagate ST14000VN008

Для них заявлена трехлетняя ограниченная гарантия. Рабочая нагрузка 180 Тбайт в год. Загружать и скачивать данные с накопителя можно будет, не опасаясь за лимиты нагрузки.

Seagate ST14000VN008

Если же проблемы возникнут, компания предоставляет сервис Seagate Rescue Data Recovery Service. Данные будут восстановлены в случае потери при взломе, от действия вирусов и других непредвиденных ситуаций. Для линейки IronWolf этот сервис дополнительный, для IronWolf Pro входит в стандартный пакет.

Seagate ST14000VN008

Увеличился объем кеша, это должно отразиться на скорости обработки данных. Уровень производительности этого накопителя выше, чем у линеек конкурентов, ориентированных под NAS. Есть инструменты для детального мониторинга состояния диска средствами ПК или NAS. Компоненты и функции AgileArray:
  • Error Recovery Control: предотвращает падение производительности RAID и ускоряет восстановление данных
  • RAID Optimization Firmware: улучшает производительность системы в конфигурации RAID
  • AccuTrack: обеспечивает устойчивость к вибрации в многодисковой среде
  • Двухплоскостная балансировка: способствует снижению вибрации и уровня шума
  • Датчики RV (в некоторых моделях): поддерживают стабильную производительность в многодисковой среде
  • Streaming Support: улучшение обработки потокового видео
  • NAS Power Management: снижение общего энергопотребления

Seagate ST14000VN008

Работает Seagate IronWolf 14 TB на скорости 7200 оборотов в минуту. Объем кэша - 256 Мбайт. Время наработки на отказ – 1 миллион часов.

Seagate ST14000VN008

Выполнен накопитель в металлическом корпусе. Внутри скрываются датчики температуры и вибрации.

Тесты Seagate IronWolf 14 TB

CrystalDiskMark

Seagate ST14000VN008

ASSSD

Seagate ST14000VN008

Seagate ST14000VN008

Anvils

Seagate ST14000VN008

HDTune

Seagate ST14000VN008

Seagate ST14000VN008

Seagate ST14000VN008

Seagate ST14000VN008

Seagate ST14000VN008

Итоги по Seagate IronWolf 14 TB

Золото. Выбор редакции MegaObzorSeagate IronWolf 14 TB – станет отличным выбором для настольных, файловых и северов печати, NAS, серверов резервного копирования, архивирования и виртуализации для тех сценариев когда требуется получить максимальный объем. Рекомендовать его можно и в качестве системного накопителя в высокопроизводительный настольный ПК. Сбоев и проблем зафиксировано не было.
Seagate IronWolf 14 TB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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