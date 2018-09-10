Обзор Seagate IronWolf 14 TB (ST14000VN0008). Лучший диск для NAS

В прошлом году мы проводили детальное тестирование диска Seagate IronWolf 12 TB, ориентированного на NAS. Для массового и корпоративного рынка такие накопители позволили заметно увеличить объем хранимых данных в пересчете на один диск. В случае NAS это особенно актуально с учетом ограниченного количества посадочных корзин под жесткие диски. Но даже объем в 12 ТB, как оказалось не предел, сегодня компания провела официальную презентацию Seagate IronWolf 14 TB и у нас появилась возможность в числе первых изучить его особенности и поделиться опытом эксплуатации с вами.
Seagate IronWolf 14 TB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Ориентирован этот накопитель под NAS устройства и системы хранения данных, работающие в режиме 24/7. На момент публикации это максимально доступный объем в этой линейке.
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Внешний видВ Seagate IronWolf 14 TB используется двухплоскостная балансировка и целый ряд оптимизаций для эксплуатации в режиме RAID-массива. Есть отдельные средства управления энергопотребления.
Для них заявлена трехлетняя ограниченная гарантия. Рабочая нагрузка 180 Тбайт в год. Загружать и скачивать данные с накопителя можно будет, не опасаясь за лимиты нагрузки.
Если же проблемы возникнут, компания предоставляет сервис Seagate Rescue Data Recovery Service. Данные будут восстановлены в случае потери при взломе, от действия вирусов и других непредвиденных ситуаций. Для линейки IronWolf этот сервис дополнительный, для IronWolf Pro входит в стандартный пакет.
Увеличился объем кеша, это должно отразиться на скорости обработки данных. Уровень производительности этого накопителя выше, чем у линеек конкурентов, ориентированных под NAS. Есть инструменты для детального мониторинга состояния диска средствами ПК или NAS. Компоненты и функции AgileArray:
- Error Recovery Control: предотвращает падение производительности RAID и ускоряет восстановление данных
- RAID Optimization Firmware: улучшает производительность системы в конфигурации RAID
- AccuTrack: обеспечивает устойчивость к вибрации в многодисковой среде
- Двухплоскостная балансировка: способствует снижению вибрации и уровня шума
- Датчики RV (в некоторых моделях): поддерживают стабильную производительность в многодисковой среде
- Streaming Support: улучшение обработки потокового видео
- NAS Power Management: снижение общего энергопотребления
Работает Seagate IronWolf 14 TB на скорости 7200 оборотов в минуту. Объем кэша - 256 Мбайт. Время наработки на отказ – 1 миллион часов.
Выполнен накопитель в металлическом корпусе. Внутри скрываются датчики температуры и вибрации.
Тесты Seagate IronWolf 14 TB
CrystalDiskMark
ASSSD
Anvils
HDTune
Итоги по Seagate IronWolf 14 TBSeagate IronWolf 14 TB – станет отличным выбором для настольных, файловых и северов печати, NAS, серверов резервного копирования, архивирования и виртуализации для тех сценариев когда требуется получить максимальный объем. Рекомендовать его можно и в качестве системного накопителя в высокопроизводительный настольный ПК. Сбоев и проблем зафиксировано не было.
Seagate IronWolf 14 TB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".