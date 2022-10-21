Обзор Sharkoon Skiller SGS30. Удобное и надежное игровое кресло

Изучаемое сегодня кресло Sharkoon Skiller SGS30 относится к флагманскому сегменту. Из его особенностей отмечаются плотная экокожа, наполнитель в виде пены высокой плотности, газлифт 4 класса, механизм топ-ган, подлокотники с регулировкой в трех разных направлениях. В этой модели, как уверяет производитель, сочетается выверенный внешний вид и высокое качество элементной базы.

Sharkoon Skiller SGS30

Комплектация и сборка

Перед эксплуатацией кресло необходимо самостоятельно собрать. Его составные части собраны и упакованы в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и логотипом бренда.

Sharkoon Skiller SGS30

В комплектной инструкции описаны эта сборки. Есть все необходимые типы ключей, винты, а также перчатки.

Sharkoon Skiller SGS30

Крестовина здесь выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. На внутренней стороне лучей есть ребра усиления.

Sharkoon Skiller SGS30

Пять роликов диаметром 7.5 мм. Конструкция их исполнения предполагает возможность блокировки.

Sharkoon Skiller SGS30

На внутренней стороне сиденья металлические ребра, используемые для крепления механизма топ-ган. Подлокотники были установлены изначально с завода. Ставим в центр крестовины газлифт. Для него в комплекте с Sharkoon Skiller SGS30 идет декоративный чехол.

Sharkoon Skiller SGS30

На газлифт сверху ставится сиденье с установленным механизмом топ-ган.

Sharkoon Skiller SGS30

Через металлические пластины справа и слева прижимается сиденье. Места монтажа закрываются декоративными накладками.

Sharkoon Skiller SGS30

В комплекте с креслом идут подушки поясничного и шейного упоров. Положение их можно регулировать, под анатомические особенности пользователя.

Sharkoon Skiller SGS30

Внешний вид

В оформлении кресла преобладает черный цвет. Немного разбавляет внешний вид только стежки нитками белого цвета.

Sharkoon Skiller SGS30

Обтянуто Sharkoon Skiller SGS30 мягкой экокожей. Оно приятно тактильно и не подвержено растрескиванию.

Sharkoon Skiller SGS30

Внутри металлический каркас с роботизированной сваркой. Для наполнения используется пена высокой плотности с памятью формы.

Sharkoon Skiller SGS30

Высота спинки составляет 88 сантиметров, ширина 55. Есть выраженные боковые упоры. Общая же плоскость схожа с исполнением гоночных кресел.

Sharkoon Skiller SGS30

Глубина посадки 50 см, ширина 54 сантиметра. У него отсутствуют углубления по краям. Проблем с загрязнением и очисткой возникнуть не должно.

Sharkoon Skiller SGS30

Справа и слева у Sharkoon Skiller SGS30 подлокотники с регулировкой в трех направлениях. Для них меняется высота расположения, поворот относительно центра и вылет. Присутствует небольшой люфт.

Sharkoon Skiller SGS30

Помимо этого, меняется высота расположения сиденья от пола в пределах от 50 до 59 сантиметров. Есть механизм качания с диапазоном в 14 градусов и блокировкой.

Sharkoon Skiller SGS30

Меняется наклон спинки от 90 до 165 градусов. Выбранное положение фиксируется, с полностью откинутой спинкой не опрокидывается.

Тесты

Металлический каркас и крестовина, а также газлифт 4-класса, позволяют использовать кресло людям весом до 130 килограммов. Посадка в него проходит без постороннего скрипа. Сделано все на совесть.

Sharkoon Skiller SGS30

Высота спинки в свою очередь рассчитана на рост до 185 сантиметров. Подходит как взрослым, так и подросткам. Есть все необходимые регулировки.

Sharkoon Skiller SGS30

Кресло эксплуатировалось активно в редакции в течение 3 недель. Владелец отметил удобство посадки, отсутствие излишнего давления на позвоночник. В нем комфортно проводить длительное время.

Sharkoon Skiller SGS30

С помощью фиксаторов на роликах его можно зафиксировать на рабочем месте, предотвратив смещение при изменении положения посадки. Сами же ролики не царапают паркет и ламинат.

Sharkoon Skiller SGS30

Sharkoon Skiller SGS30 обзор

Итоги

Sharkoon Skiller SGS30 – игровое кресло со строгим внешним видом и надежным исполнением. Подойдет для тех кто проводит длительное время за монитором, как играя, так и работая.
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