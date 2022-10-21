Обзор Sharkoon Skiller SGS30. Удобное и надежное игровое кресло

В комплектной инструкции описаны эта сборки. Есть все необходимые типы ключей, винты, а также перчатки.
Крестовина здесь выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. На внутренней стороне лучей есть ребра усиления.
Пять роликов диаметром 7.5 мм. Конструкция их исполнения предполагает возможность блокировки.
На внутренней стороне сиденья металлические ребра, используемые для крепления механизма топ-ган. Подлокотники были установлены изначально с завода. Ставим в центр крестовины газлифт. Для него в комплекте с Sharkoon Skiller SGS30 идет декоративный чехол.
На газлифт сверху ставится сиденье с установленным механизмом топ-ган.
Через металлические пластины справа и слева прижимается сиденье. Места монтажа закрываются декоративными накладками.
В комплекте с креслом идут подушки поясничного и шейного упоров. Положение их можно регулировать, под анатомические особенности пользователя.
Обтянуто Sharkoon Skiller SGS30 мягкой экокожей. Оно приятно тактильно и не подвержено растрескиванию.
Внутри металлический каркас с роботизированной сваркой. Для наполнения используется пена высокой плотности с памятью формы.
Высота спинки составляет 88 сантиметров, ширина 55. Есть выраженные боковые упоры. Общая же плоскость схожа с исполнением гоночных кресел.
Глубина посадки 50 см, ширина 54 сантиметра. У него отсутствуют углубления по краям. Проблем с загрязнением и очисткой возникнуть не должно.
Справа и слева у Sharkoon Skiller SGS30 подлокотники с регулировкой в трех направлениях. Для них меняется высота расположения, поворот относительно центра и вылет. Присутствует небольшой люфт.
Помимо этого, меняется высота расположения сиденья от пола в пределах от 50 до 59 сантиметров. Есть механизм качания с диапазоном в 14 градусов и блокировкой.
Меняется наклон спинки от 90 до 165 градусов. Выбранное положение фиксируется, с полностью откинутой спинкой не опрокидывается.
Высота спинки в свою очередь рассчитана на рост до 185 сантиметров. Подходит как взрослым, так и подросткам. Есть все необходимые регулировки.
Кресло эксплуатировалось активно в редакции в течение 3 недель. Владелец отметил удобство посадки, отсутствие излишнего давления на позвоночник. В нем комфортно проводить длительное время.
С помощью фиксаторов на роликах его можно зафиксировать на рабочем месте, предотвратив смещение при изменении положения посадки. Сами же ролики не царапают паркет и ламинат.