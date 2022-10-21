Обзор Sharkoon Skiller SGS30. Удобное и надежное игровое кресло

Изучаемое сегодня кресло Sharkoon Skiller SGS30 относится к флагманскому сегменту. Из его особенностей отмечаются плотная экокожа, наполнитель в виде пены высокой плотности, газлифт 4 класса, механизм топ-ган, подлокотники с регулировкой в трех разных направлениях. В этой модели, как уверяет производитель, сочетается выверенный внешний вид и высокое качество элементной базы.

Комплектация и сборка

Перед эксплуатацией кресло необходимо самостоятельно собрать. Его составные части собраны и упакованы в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и логотипом бренда.

В комплектной инструкции описаны эта сборки. Есть все необходимые типы ключей, винты, а также перчатки.

Крестовина здесь выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. На внутренней стороне лучей есть ребра усиления.

Пять роликов диаметром 7.5 мм. Конструкция их исполнения предполагает возможность блокировки.

На внутренней стороне сиденья металлические ребра, используемые для крепления механизма топ-ган. Подлокотники были установлены изначально с завода. Ставим в центр крестовины газлифт. Для него в комплекте с Sharkoon Skiller SGS30 идет декоративный чехол.

На газлифт сверху ставится сиденье с установленным механизмом топ-ган.

Через металлические пластины справа и слева прижимается сиденье. Места монтажа закрываются декоративными накладками.

В комплекте с креслом идут подушки поясничного и шейного упоров. Положение их можно регулировать, под анатомические особенности пользователя.

Внешний вид

В оформлении кресла преобладает черный цвет. Немного разбавляет внешний вид только стежки нитками белого цвета.

Обтянуто Sharkoon Skiller SGS30 мягкой экокожей. Оно приятно тактильно и не подвержено растрескиванию.

Внутри металлический каркас с роботизированной сваркой. Для наполнения используется пена высокой плотности с памятью формы.

Высота спинки составляет 88 сантиметров, ширина 55. Есть выраженные боковые упоры. Общая же плоскость схожа с исполнением гоночных кресел.

Глубина посадки 50 см, ширина 54 сантиметра. У него отсутствуют углубления по краям. Проблем с загрязнением и очисткой возникнуть не должно.

Справа и слева у Sharkoon Skiller SGS30 подлокотники с регулировкой в трех направлениях. Для них меняется высота расположения, поворот относительно центра и вылет. Присутствует небольшой люфт.

Помимо этого, меняется высота расположения сиденья от пола в пределах от 50 до 59 сантиметров. Есть механизм качания с диапазоном в 14 градусов и блокировкой.

Тесты

Меняется наклон спинки от 90 до 165 градусов. Выбранное положение фиксируется, с полностью откинутой спинкой не опрокидывается.Металлический каркас и крестовина, а также газлифт 4-класса, позволяют использовать кресло людям весом до 130 килограммов. Посадка в него проходит без постороннего скрипа. Сделано все на совесть.

Высота спинки в свою очередь рассчитана на рост до 185 сантиметров. Подходит как взрослым, так и подросткам. Есть все необходимые регулировки.

Кресло эксплуатировалось активно в редакции в течение 3 недель. Владелец отметил удобство посадки, отсутствие излишнего давления на позвоночник. В нем комфортно проводить длительное время.

С помощью фиксаторов на роликах его можно зафиксировать на рабочем месте, предотвратив смещение при изменении положения посадки. Сами же ролики не царапают паркет и ламинат.

Sharkoon Skiller SGS30 обзор

Итоги

Sharkoon Skiller SGS30 – игровое кресло со строгим внешним видом и надежным исполнением. Подойдет для тех кто проводит длительное время за монитором, как играя, так и работая.