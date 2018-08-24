Обзор Silicon Power Bolt B75 240GB (SP240GBPSDB75SCS). Портативный SSD-накопитель

2018-08-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Silicon Power SP240GBPSDB75SCS; [213]
Переносные жесткие диски уже давно перестали быть экзотикой, существуют решения с разными скоростными характеристиками, типоразмерами и объемами. В большинстве таких дисков внутри находится HDD-диск, как результат, в таких решениях даже с учетом появления нового поколения USB-интерфейса, скорость обмена данными будет ограничена возможностями используемого диска. Выйти за эти границы позволяет замена на твердотельный диск.

Silicon Power Bolt B75

Тестируемая сегодня новинка Silicon Power Bolt B75 240GB, является готовым решением с заявленной скоростью чтения до 440 Мбайт/с. У нас появилась возможность изучить ее в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами. К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Silicon Power Bolt B75 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке со светлым оформлением и прозрачным окошком на фронтальной стороне. Зафиксированы накопитель и комплектующие на прозрачной подложке, предотвращающей повреждения во время транспортировки. Вместе с основным блоком, покупатель получает USB-кабель и техническую документацию. Предоставляется трехлетняя гарантия.

Silicon Power Bolt B75

Внешний вид

Одним из преимуществ внешних SSD являются отсутствие вибрации во время работы и риска повреждения при тряске во время переноски. Такие накопители бесшумны.

Silicon Power Bolt B75

В Silicon Power Bolt B75 это еще дополнили металлическим корпусом, устойчивым к механическим повреждениям. Алюминий без лишних декоративных элементов.

Silicon Power Bolt B75

Выглядит стильно и премиально. В отличие от защищенных HDD-дисков, эта модель отличается компактными габаритами. Составляют тут они 124,4 × 82,0 × 12,2 мм, при весе в 68 граммов.

Silicon Power Bolt B75

На одной из сторон расположен светодиодный индикатор активности. Подключается при помощи интерфейса USB Type-C. Ответная часть с полноразмерным USB.

Silicon Power Bolt B75

В будущем использование распространённого интерфейса позволит изменить кабель, выбрав необходимую длину или прямое подключение к смартфону, планшету, MacBook.

Silicon Power Bolt B75

Этот внешний диск не требует дополнительного питания, которое в паре с высокими скоростями обмена данными, дает широкую совместимость с телевизорами, позволяя передавать мультимедийный контент в высоком битрейте.

Silicon Power Bolt B75

Из неофициальных конструктивных особенностей отметим, что корпус тут разборный. Все четыре винта фиксации идут без гарантийных пломб. Владелец сможет заменить SSD, увеличив объем накопителя в будущем. Тем более здесь сохранили подключение через SATA-интерфейс с платой управления.

Silicon Power Bolt B75

Используется SSD-накопитель с контроллером PHISON-PS3111-S11-13. Чипы с маркировкой TT18G23AIN.

Silicon Power Bolt B75

Включается Silicon Power Bolt B75 автоматически после подключения к ПК. Установки дополнительного программного обеспечения не требуется.

Silicon Power Bolt B75

Помимо версии с объемом 240 Гбайт, также вышли накопители объемом 120, 480 и 960 Гбайт.

Тесты

CrystalDiskMark

Silicon Power Bolt B75

ASSSD

Silicon Power Bolt B75

Silicon Power Bolt B75

Anvils

Silicon Power Bolt B75

AJA

Silicon Power Bolt B75

HDTune

Silicon Power Bolt B75

Silicon Power Bolt B75

Silicon Power Bolt B75

Silicon Power Bolt B75

Silicon Power Bolt B75

Итоги по Silicon Power Bolt B75

Золото. Выбор редакции MegaObzorSilicon Power Bolt B75 – современный и технологичный портативный накопитель. Он легкий и компактный, используемый тут алюминий дает необходимый уровень жесткости. Рекомендовать внешний SSD можно как под надежное хранение личных данных, так и в качестве быстрого накопителя под мультимедийный контент в высоком разрешении. К весомым плюсам в пользу его выбора отнесем трехлетнюю гарантию.
Silicon Power Bolt B75 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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