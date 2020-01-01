Обзор Silicon Power P34A80 1Tb (SP001TBP34A80M28). Емкий и быстрый М.2 накопитель

Стоимость твердотельных накопителей в пересчете на 1 Гбайт становится доступней. Неудивительно, что накопители объемом 1 Тбайт сейчас стало возможным применять в пользовательских системах, заменяя или дополняя имеющуюся подсистему из жестких дисков. Сегодня мы проведем тестирование такого SSD из линейки Silicon Power P34A80.

Комплектация

Накопитель находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Поставляется в коробке с прозрачным окошком с логотипом производителя и названием модели. Здесь же можно обратить внимание на 3-летнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Выполнен накопитель Silicon Power P34A80 на печатной плате черного цвета. Дополнительное пассивное или активное охлаждение тут не используется.

На контроллер и чипы памяти нанесена наклейка с серийным номером и техническими данными. Здесь же логотип производителя.

Форм-фактор М.2 в типоразмере 2280. Интерфейс PCIex 3. Используется контроллер Marvell 88NV1160-BVT2.

Задействована 64-слойная TLC-память от Micron. Поддерживается технология HBM, ускоряющая скорость работы с данными на фоне возможности снижения стоимости.

Тесты Silicon Power P34A80

Этот SSD может рассматриваться не только для установки в настольные системы, но и ультрабуки/ноутбуки. В последнем случае решается вопрос потери данных при обесточивании, связанной с отсутствием буфера.Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

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Итоги по Silicon Power P34A80

Silicon Power P34A80 продемонстрировала высокие скорости обмена данными. Трехлетнее гарантийное обслуживание. Из минусов отметим нагрев при продолжительной нагрузке, рекомендуем продумать установку радиатора охлаждения.