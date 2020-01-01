Обзор Silicon Power P34A80 1Tb (SP001TBP34A80M28). Емкий и быстрый М.2 накопитель

2020-01-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Silicon Power SP001TBP34A80M28; [400]
Стоимость твердотельных накопителей в пересчете на 1 Гбайт становится доступней. Неудивительно, что накопители объемом 1 Тбайт сейчас стало возможным применять в пользовательских системах, заменяя или дополняя имеющуюся подсистему из жестких дисков. Сегодня мы проведем тестирование такого SSD из линейки Silicon Power P34A80.

Silicon Power P34A80

Накопитель находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Silicon Power P34A80

Поставляется в коробке с прозрачным окошком с логотипом производителя и названием модели. Здесь же можно обратить внимание на 3-летнее гарантийное обслуживание.

Silicon Power P34A80

Внешний вид

Выполнен накопитель Silicon Power P34A80 на печатной плате черного цвета. Дополнительное пассивное или активное охлаждение тут не используется.

Silicon Power P34A80

На контроллер и чипы памяти нанесена наклейка с серийным номером и техническими данными. Здесь же логотип производителя.

Silicon Power P34A80

Форм-фактор М.2 в типоразмере 2280. Интерфейс PCIex 3. Используется контроллер Marvell 88NV1160-BVT2.

Silicon Power P34A80

Задействована 64-слойная TLC-память от Micron. Поддерживается технология HBM, ускоряющая скорость работы с данными на фоне возможности снижения стоимости.

Silicon Power P34A80

Этот SSD может рассматриваться не только для установки в настольные системы, но и ультрабуки/ноутбуки. В последнем случае решается вопрос потери данных при обесточивании, связанной с отсутствием буфера.

Тесты Silicon Power P34A80

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

Silicon Power P34A80

Silicon Power P34A80

Silicon Power P34A80

Silicon Power P34A80



CrystalDiskMark:

Silicon Power P34A80



AS SSD Benchmark:

Silicon Power P34A80

AJA

Silicon Power P34A80

Anvil

Silicon Power P34A80

WinRAR

Silicon Power P34A80

Итоги по Silicon Power P34A80

Silicon Power P34A80 продемонстрировала высокие скорости обмена данными. Трехлетнее гарантийное обслуживание. Из минусов отметим нагрев при продолжительной нагрузке, рекомендуем продумать установку радиатора охлаждения.

Комментарии и отзывы Silicon Power SP001TBP34A80M28
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Обзор Silicon Power P34A80 1Tb (SP001TBP34A80M28). Емкий и быстрый М.2 накопительОбзор Silicon Power P34A80 1Tb (SP001TBP34A80M28). Емкий и быстрый М.2 накопитель
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