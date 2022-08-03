Обзор Silicon Power Elite microSDHC 32 ГБ (SP032GBSTHBU1V10-SP). Тесты карты памяти

Тестируемая сегодня карта памяти Silicon Power Elite microSDHC 32 ГБ может использоваться на различных типах устройствах в качестве накопителя для хранения данных, проведения резервных копий, а также беспрерывной записи роликов в разрешении Full HD.

Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

Приобрести ее можно за 750 рублей. Сопровождается 10-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в пластиковом блистере с информацией по ключевым особенностям, скоростным характеристикам и данными по производителю. Комплект помимо самой карты памяти включает также адаптер на SD-формат.

Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

Внешний вид

Выполнена в корпусе из пластика черного цвета. Оформление у нее минималистичное.

Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

На крышку нанесена информация по объему, производителю и поддерживаемым классам скорости.

Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

Корпус ее защищен от рентгеновского излучения, падений и попадания воды. Можно будет использовать в коптерах и экшен-камерах.

Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

Поддерживает класс скорости Class 10 и UHS-1. Заявленные скорости чтения и записи составляют 85 Мбайт/с и 15 Мбайт/с соответственно.

Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

Тесты Silicon Power Elite SP032GBSTHBU1V10-SP

Тестирование велось с картридер с поддержкой UHS-II, подключенного к разъему USB 3.2 gen.2.

CrystalDiskMark:

тесты Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

AS SSD Benchmark:

тесты Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

AJA

тесты Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

HD Tune Pro:

тесты Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

тесты Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

тесты Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

тесты Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

Anvils

тесты Silicon Power SP032GBSTHBU1V10-SP

Итоги

Silicon Power Elite microSDHC 32 ГБ в ходе серии синтетических тестов не только подтвердила, но и превзошла заявленные скорости работы с данными. Адаптер на SD-формат, 10-летняя гарантия, водостойкий и ударопрочный корпус.
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