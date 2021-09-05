Обзор карты памяти Silicon Power Superior microSDXC UHS-1 C10 V30 A2 (SP064GBSTXDA2V20SP)

Ни одна даже самая передовая цифровая камера не может обойтись в работе без установленного накопителя. Наибольшее распространение сейчас получил типоразмер SD, а в случае экшен-камер и смартфонов microSD. Сохранения общий формат исполнения со временем шел рост объемов и скорости, как пример, тестируемая сегодня серия Silicon Power Superior microSDXC обеспечивает стабильную съемку в Ultra HD разрешении с высоким битрейтом.

Комплектация

В рамках этой линейки доступны карты памяти от 64 Гбайт до 1 Тбайт. Мы изучим самый простой вариант, и он чаще все используется в массовом сегменте. На момент выхода теста наилучшая цена на них в Ситилинк.Упакована в традиционный блистер с изображением логотипа и данными по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер SD и саму карту памяти. Упаковано все в прозрачный блистер.

Внешний вид

Независимо от скоростных характеристик карты памяти, они всегда имеют общий размер и форму, обеспечивая широкую совместимость как с ранее вышедшими устройствами, так и теми, что еще планируются к выходу.

В оформлении накопителя используются нейтральные цвета. На лицевую сторону нанесены название серия, данные по соответствию скоростным рейтингам и доступному объему.

Как и отмечали вначале, она рассчитана на съемку в высоком разрешении и битрейте. Silicon Power Superior удовлетворяет требованиям скоростных рейтингов Speed Class 1 (U3) иVideo Speed Class 30 (V30)

Заявленные скорости чтения и записи до до 100 и 80 мб/с. Мы за время теста использовали ее с цифровой камерой Panasonic Lumix GH5s и GoPro Hero 9 Black с выставленными максимальными настройками графики.

Тесты

AS SSD Benchmark:

В комплекте есть адаптер SD, он может быть полезен не только для расширения совместимости с типами устройств, но и для возможности переноса файлов на ноутбук, у них чаще всего установлен только один тип картридера.Тестирование велось с настольным ПК, для проведения нагрузочных и скоростных тестов использовался концентратор Silicon Power SU20, обзор которого выйдет на следующей неделе.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

Сочетание стоимости и полученные данные по реальным скоростям работы с данными делают серию карт памяти Silicon Power Superior microSDXC удачным выбором для экшен-камер, флагманских автомобильных видеорегистарторов, смартфонов и планшетов, квадракоптеров и цифровых камер.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".