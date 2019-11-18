Обзор карты памяти Silicon Power Superior V30 A1 microSD 512GB (SP512GBSTXDV3V20SP)

Не так давно компания Silicon Power представила новую линейкукарт памяти формата microSD, включающую серии Superior Pro V90, Superior V30 A2, Superior V30 A1 и Elite V10 A1. Старшая серия рассчитана на устройства с поддержкой съемки в 8К-разрешении. Тестируемая нами сегодня Silicon Power Superior V30 A1 поддерживает скорость чтения 100 Мбайт/с, скорость записи 80 Мбайт/с.
Silicon Power Superior V30 A1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Изучать будем на примере старшего решения объемом 512 Гбайт.
КомплектацияПоставляется накопитель в традиционном блистере. Комплект включает переходник на SD-формат. Предоставляется пятилетняя гарантия.
Внешний видКарты памяти этой серии рассчитаны на съемку видео в разрешении 4К. Она поддерживает все актуальные модели экшн-камер, включая флагманские решения, которые только еще должны выйти в конце года.
Помимо этого, её можно рассматривать для установки в планшеты и смартфоны, обеспечив высокую скорость работы с данными.
В серии доступны накопители объемом 64 Гбайт, 128 Гбайт, 256 Гбайт и 512 Гбайт. Большой объем данных позволит обеспечить длительную съемку или запас для хранения медиа данных.
Окрашен накопитель в светло-розовый цвет. Формат исполнения классический. Она соответствует стандарту V30 A1. Карты рассчитаны как минимум на 10 000 циклов установки/извлечения. Средняя наработка на отказ превышает 1 млн часов.
Она защищена от пыли, воды, рентгеновских лучей и может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне.
Тесты Silicon Power Superior V30 A1Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.
Crystal Disk Mark
AS SSD Bench
HD Tune
AJA
Anvil
Итоги по Silicon Power Superior V30 A1Карты памяти Silicon Power Superior V30 A1 станут правильным выбором в пару к разным типам устройств, среди которых экшн-камеры, видеорегистраторы, смартфоны и планшеты. Пятилетняя гарантия, высокие скорости работы с данными, функция автоматического кода исправления ошибок.
Silicon Power Superior V30 A1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".