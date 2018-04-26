Мощный гироскутер Solowheel Hovertrax С3. Обзор и тесты

Готовь сани летом, а гироскутер весной. Это утверждение верно для большинства представленных моделей. Связано оно с ограничениями по типу поверхности на котором можно комфортно перемещаться на этом типе транспорте. Но есть и исключения, тестируемый сегодня внедорожный гироскутер Solowheel Hovertrax С3, может эксплуатироваться круглый год. Думаете, что подарить ребенку, подростку или мужчине? Это отличный подарок!

Solowheel Hovertrax С3 обзор

Благодарим компанию Соловил.РФ http://www.solowheel.su/ за предоставленное на тест устройство, кстати Соловил.РФ дарят всем нашим подписчикам 5% СКИДКИ!!!!

Комплектация

Внешний вид

В комплекте с гироскутером идет зарядное устройство и руководство пользователя.Внедорожный характер Solowheel Hovertrax С3 четко прослеживается и в дизайне. Чего стоят только колеса с агрессивным протектором.

Пара колес с радиусом 8.5 дюймов обеспечивают увеличенный клиренс по сравнению с обычными моделями. Внутренняя часть диска колес выполнена из металла.

Обода также металлические. На внешний периметр нанесен логотип производителя. Зоны под ноги прорезинены, обеспечивая отсутствие скольжения при эксплуатации.

С фронтальной стороны выведена пара светодиодных фар с синей подсветкой. С помощью них можно позиционировать расположение гироскутера перед вождением, также они в вечернее время повышают безопасность при движении.

Корпус влагозащищенный.Конечно в глубокие лужи лучше на нем не лезть, но от попадания грязи и брызг, вполне защитит. Используемый в конструкции пластик устойчив к повреждениям.

На тыльной стороне скрывается разъем для подключения зарядного устройства и кнопка включения.

Сверху в центральной части Solowheel Hovertrax С3 расположен модуль с индикацией, отображающий уровень батареи и рабочий статус.

Софт

Тесты

Solowheel Hovertrax С3 оснащен модулем Bluetooth, позволяющем использовать гироскутер в качестве беспроводной колонки, прослушивая любимые композиции во время катания. Производитель обещает, что вскоре гироскутер сможет поддерживать приложение Solowheel APP, которое позволит синхронизироваться с устройствами работающими на базе операционных систем iOS и Android. С его помощью можно будет контролировать параметры работы гироскутера, вести запись маршрутов перемещения, смотреть результаты других пользователей. Выставлять скоростные ограничения, что будет полезно, если гироскутер приобретается для подростка. Так же в настройках будет доступен регулятор чувствительности. Более подробно о приложении Solowheel APP можно почитать в обзоре гироскутера Solowheel B2 Гироскутер Solowheel Hovertrax С3 выдерживает наездника весом до 120 килограмм. Два двигателя мощностью 400 Вт. За автономную работу отвечает качественный аккумулятор Samsung с емкостью 4.3 Ач. Полного заряда хватает примерно на 12-13 километров.

С момента начала его эксплуатации и до публикации прошло более двух месяцев. За это время мы смогли оценить внедорожные качества в зимний и весенний период. На разных типах поверхности он обеспечивает устойчивое движение без рывков. Увеличенный протектор и ширина колес дают хорошее сцепление и отсутствие пробуксовки.

Неровности, препятствия с небольшой высотой преодолеваются без падений. Заявленный максимальный угол подъема составляет 25 градусов. Перед крутым подъемом лучше заранее набрать скорость.

Сам процесс освоения не отнимает много времени. Уже через короткое время на нем можно будет свободно перемещаться не испытывая дискомфорта. Любопытный момент, быстрей и проще осваиваются с ним дети и подростки. Восторг непередаваемый.

Итоги по Solowheel Hovertrax С3

Solowheel Hovertrax С3 станет отличным вариантом при поиске гироскутера. Его внедорожные характеристики будут актуальными в российских погодных условиях. Подойдет эта модель для разновозрастной аудитории, позволив наслаждаться вождением и причастности к современным технологиям. Продукты этой компании успели себя хорошо зарекомендовать на рынке, именно они запатентовали гироскутер в 2013 году.