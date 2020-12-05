Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021

Одним из официальных аксессуаров для Sony PlayStation 5 стала новая Sony HD-Камера, предлагающая возможность записи в Full HD со скоростью 60 кадров в секунду, оснащенная встроенной подставкой и поддерживающая инструменты для удаления фона. Получила два широкоугольных объектива.

Sony HD-Камера для PS5 обзор

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. В отличие от ряда других официальных аксессуаров и самой консоли проблем с ее доступностью не наблюдается. Рекомендованная стоимость составляет 5 000 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется упакованной в коробку из белоснежного картона. Приведены общие данные и изображение самой камеры. Как и в Sony PlayStation 5 Digital Edition тут используются материалы с возможностью дальнейшей переработки. Комплект включает инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в цвет консоли. Внешне выглядит привлекательно. В сравнении с камерами для PS4 она заметно меньше по длине.

Оснащена встроенной ножкой. Она раскладывается, обеспечивая оптимальный прижим к панели телевизора или монитора с разной толщиной корпуса. Внутренняя часть прорезинена для предотвращения появления царапин и соскальзывания.

Использовать можно и в собранном состоянии. Основание в таком положении широкое, стоит устойчиво на ровной поверхности.

Для подключения Sony HD-Камера для PS5 использует USB 3.0 разъем, в отличие от ранее вышедших моделей. Напомним, на самой консоли есть три таких разъема для подключения аксессуаров, накопителей и другой периферии.

Основная часть корпуса из черного глянца. Он быстро собирает следы пальцев и царапины. По краям нанесен логотип PS.

На сторону, обращенную к пользователю, выведены два широкоугольных объектива.

Софт и настройка

Определяется автоматически после подключения к свободному USB-разъему на консоли. В настройках можно будет провести процесс калибровки, заключающийся в фиксации трех положений.

Отдельные настройки предлагаются для корректировки вывода изображения при потоковой трансляции. Удаление фона с выбором степени обработки.

Автоматическое определение положения головы пользователя. Ручная корректировка яркости, контраста.

Фильтры для обработки лица. Хотя в обычных сценариях польза может быть только от монохромного варианта.

В данный момент камера не задействуется для входа в систему с использованием лица пользователя.

Тесты

Сразу отметим, что Sony HD-Камера для PS5 мы целенаправленно приобретали для игры в Just Dance 2021. В ней она в итоге не поддерживается и вероятнее всего не будет поддерживаться в будущем из-за особенностей технического оснащения. Служба поддержки Ubisoft подтвердила нам то, что основным способом управления так и останется смартфон.

Еще одно ограничение касается отсутствие возможности использования в паре со шлемом виртуальной реальности Sony. Сложилась ситуация, когда ранее вышедшие камеры подключить возможности нет из-за отсутствия соответствующего разъема на корпусе, а новая версия его не поддерживает технически.

Тест Full HD 30FPS камера Sony HD-Камера для PS5

Используется она для проведения стриминговых трансляций на Youtube и Twicth. Перед запуском предлагается задать название ролика, описание, теги и выбрать параметры доступа.

Тест Full HD 60FPS камера Sony HD-Камера для PS5

После старта трансляции задается несколько положений для отображения камеры на экране. Так стриминговая трансляция осуществляется без использования ПК и карты захвата.

Итоги по Sony HD-Камера для PS5

Качество изображения можно оценить как среднее.Sony HD-Камера для PS5 получилась довольно нишевым продуктом, рассчитанным на начинающих блогеров площадок Youtube и Twitch. При довольно скромным финансовых вложениях и наличия под рукой консоли PS5, она дает возможность запускать трансляции игр с выводом блока с изображением пользователя для взаимодействия с аудиторией. Для более продвинутых пользователей вариант с ПК/ноутбуком, картой захвата и веб-камерой даст более гибкие возможности оформления трансляций с более высоким качеством картинки. К минусам отнесем отсутствие дополнительных сценариев ее использования в играх.