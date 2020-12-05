Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. В отличие от ряда других официальных аксессуаров и самой консоли проблем с ее доступностью не наблюдается. Рекомендованная стоимость составляет 5 000 рублей.
Sony HD-Камера для PS5 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется упакованной в коробку из белоснежного картона. Приведены общие данные и изображение самой камеры. Как и в Sony PlayStation 5 Digital Edition тут используются материалы с возможностью дальнейшей переработки. Комплект включает инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видВыполнена в цвет консоли. Внешне выглядит привлекательно. В сравнении с камерами для PS4 она заметно меньше по длине.
Оснащена встроенной ножкой. Она раскладывается, обеспечивая оптимальный прижим к панели телевизора или монитора с разной толщиной корпуса. Внутренняя часть прорезинена для предотвращения появления царапин и соскальзывания.
Использовать можно и в собранном состоянии. Основание в таком положении широкое, стоит устойчиво на ровной поверхности.
Для подключения Sony HD-Камера для PS5 использует USB 3.0 разъем, в отличие от ранее вышедших моделей. Напомним, на самой консоли есть три таких разъема для подключения аксессуаров, накопителей и другой периферии.
Основная часть корпуса из черного глянца. Он быстро собирает следы пальцев и царапины. По краям нанесен логотип PS.
На сторону, обращенную к пользователю, выведены два широкоугольных объектива.
Софт и настройкаОпределяется автоматически после подключения к свободному USB-разъему на консоли. В настройках можно будет провести процесс калибровки, заключающийся в фиксации трех положений.
Отдельные настройки предлагаются для корректировки вывода изображения при потоковой трансляции. Удаление фона с выбором степени обработки.
Автоматическое определение положения головы пользователя. Ручная корректировка яркости, контраста.
Фильтры для обработки лица. Хотя в обычных сценариях польза может быть только от монохромного варианта.
В данный момент камера не задействуется для входа в систему с использованием лица пользователя.
ТестыСразу отметим, что Sony HD-Камера для PS5 мы целенаправленно приобретали для игры в Just Dance 2021. В ней она в итоге не поддерживается и вероятнее всего не будет поддерживаться в будущем из-за особенностей технического оснащения. Служба поддержки Ubisoft подтвердила нам то, что основным способом управления так и останется смартфон.
Еще одно ограничение касается отсутствие возможности использования в паре со шлемом виртуальной реальности Sony. Сложилась ситуация, когда ранее вышедшие камеры подключить возможности нет из-за отсутствия соответствующего разъема на корпусе, а новая версия его не поддерживает технически.
Используется она для проведения стриминговых трансляций на Youtube и Twicth. Перед запуском предлагается задать название ролика, описание, теги и выбрать параметры доступа.