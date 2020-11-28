Обзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом

К концу 2020 года сложилась любопытная ситуация с игровыми устройствами, связанная с большим спросом на видеокарты последнего поколения и игровые консоли. При чем затронуло это и Xbox, продаваемый в России небольшими партиями. Также важно отметить, что это не локальная проблема нашего региона, а общая глобальная, затронувшая все страны. Проблемно прошел и старт Sony PlayStation 5, многие крупные сети задержали выполнение предзаказов, судя по отзывам и комментариям они будут наблюдаться еще и в декабре.

Комплектация

Сегодня в рамках «Лаборатории» мы детально изучим бездисковую версию. Ее рекомендуемая стоимость на момент завершения 2020 года составляет 37 990 рублей.Упакована в коробку с ручкой для транспортировки, оформленной в фирменных цветах Sony. Эко-френдли материалы, начиная от картонных стяжек для кабелей и палеты из переработанного картона.

Стартовый набор включает силовой кабель, USB Type-C кабель, геймпад, HDMI 2.1 кабель, подставку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид нового поколения консоли Sony вызвал много споров и вопросов. Вышла она в дисковой и бездисковой версия.

В сравнении с Sony PlayStation 4 Pro заметно выросли ее габариты. Также теперь нет возможности зафиксировать ее вертикально на стене.

Частично габариты скрывают боковые панели белого цвета. Внешние поверхности матовые. С внутренней стороны мелкотекстурный рисунок.

Боковые панели съемные. Под одной из них скрывается отсек с M.2 разъемов. Одно из будущих обновлений разблокирует возможность установки дополнительного SSD. Точнее информации по поддерживаемым накопителям пока нет.

В центральной части используется глянцевый черный пластик. Не самое практичное решение. Он быстро собирает следы пальцев и пыль.

У Sony PlayStation 5 Digital Edition отсутствует выступ с Bluray-приводом. На лицевой панели выведены USB-разъем, оптимизированный под проведение зарядки и USB Type-C. Здесь же кнопка подключения.

На панели разъемов выведены гнездо питания, HDMI 2.1, RJ-45 и два скоростных USB. Комплектный кабель для подключения телевизора или монитора поддерживает разрешение 4K со скоростью обновления 120 Гц.

В комплекте идет подставка. С помощью нее можно повысить надежность вертикальной установки или установить ее горизонтально.

Геймпад

Если внешний вид новой консоли мог вызывать споры, геймпад в Sony PlayStation 5 определенно лучшее, что выходило за последнее время. Компания задает новые тренды и повышает планку качества.

Внешне оформлен в стилистике самой консоли. Сочетание черного и белого. При общем сохранении привычной компоновке, его заметно улучшили в плане эргономике.

Усложнение техническое оснащение заметно отразилось на весе DualSense. Он тяжелее, чем Sony DUALSHOCK 4. Весит 284 граммов.

Курки теперь с динамической регулировкой сопротивления нажатию. В играх это должно дать новый опыт. На текущем этапе можно уже оценить в стартовой игре, доступной всем обладателям консоли.

Кнопка PS стилизована под сам логотип, а не является отдельной кнопкой. Рядом с ней кнопка микрофона. Здесь он встроен в геймпад.

Сохранен аудиоразъем для проводного подключения наушников. Используется актуальный USB Type-C.

Начинка

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 2-3 дня работы по 3-4 часа игры в день. Не рекордный показатель, но и с зарядкой проблем не возникает.В качестве платформы в Sony PlayStation 5 Digital Edition используется платформа AMD. Это восьмиядерный процессор AMD Zen 2. Работает он на частоте 3.5 ГГц. Графическое ядро – 2.23 ГГц. Заявленный уровень энергопотребления до 350 Вт. Тут применяется динамическая подстройка частоты в зависимости от текущей задачи.

Серьезное улучшение коснулось дисковой подсистемы. Теперь тут быстрый SSD. Объем его составляет 825 Гбайт. При старте пользователю доступно 667 Гбайт. Скорость работы с данными до 5,5 ГБ/с. В будущем память можно будет расширить установкой M.2.

Интерфейс

Для отвода тепла элементы были распределены по площади печатной платы. Используется трехсекционный радиатор с четырьмя медными тепловыми трубками. При продолжительных сеансах игр уровень шума его равномерный.Еще до выхода Sony PlayStation 5 Digital Edition в интерфейсе Sony PS4/Slim/Pro появилась утилита удаленного доступа к новой консоли. Предлагается инструмент упрощающий перенос данных игр, профиля и сохранений.

Мы столкнулись с проблемой выделения памяти под выбранные для переноса игры. Рекомендуем переносить только профили и сохранения, а игры загрузить уже самостоятельно из каталога.

Стартовый экран изменился. Новое расположение элементов, акцент на играх и ключевых элементах.

При выборе игры выводится тематические изображения, информация по игре и фоновая музыки.

Системное меню с детальными ручными настройками.

Вкладка со стриминговыми сервисами. На старте не поддерживается Кинопоиск, который есть в PS4. К плюсам отнесем отсутствие вкладок с неиспользуемыми сервисами, которые ранее отключить или изменить очередь расположения было невозможно.

Из ограничений отсутствует браузер, хотя настройки под него сохранены. Возможно будет возвращен позже.

Визуально качество картинки улучшилось уже начиная с интерфейса и общих пунктов меню. Четче. Работает все шустро.

По играм эксклюзивов и игр, которые не работают на раннее вышедших версиях пока мало. Большую часть игр можно запускать и тут. Часть из них получит платные или бесплатные обновления с графикой.

Понравилась игра ASTRO's Playroom, в ней можно оценить управление и особенности нового геймпада.

Приложение для смартфона

В подписке Plus владельцы получают сразу 20 игр. Хороший старт для тех, кто ранее не пользовался консолями и не был активным участником подписки Plus.Для смартфона доступно приложение PS App. С помощью него можно просмотреть актуальные приложения.

Новости и данные по играм.

Запускать удаленно загрузку игр в память консоли.

Итоги по Sony PlayStation 5 Digital Edition

Sony PlayStation 5 Digital Edition – станет хорошим выбором для тех, кто не обзавелся ранее коллекцией дисков и не ставит приоритетом возможность перепродажи дисков после прохождения. Отсутствие привода положительно отразилось на внешнем виде консоли, дав ей симметрию. В целом же стоимость консоли на фоне видеокарт NVIDIA и AMD последнего поколения, смотрится довольно привлекательно, открывая возможность наслаждаться высоким качеством картинки с новым продвинутым геймпадом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".