Обзор Just Dance 2021. 40 новых треков и улучшение отслеживания движений

В начале ноября UBISOFT, уже традиционно, выпустила обновленную игру Just Dance 2021. В свое время именно эта игра стала одной из ключевых при принятии решения о покупке игровой консоли вместе с камерой. И уже в последующем обновились с версии 2019 года на 2020. Тогда это было необходимо для доступа к сервису Unlimited. Новую часть уже приобретали по инерции и уже дальнейшего перехода на Sony PlayStation 5. Играли мы в нее с 12 ноября и сегодня готовы поделиться первыми впечатлениями.

Тестирование проводилось на консоли Sony PlayStation 4 Pro с камерой первого поколения, Move и смартфоном. Опробованы были все три варианта. Стоит понимать что первые два из них потребуют покупки этих дополнительных аксессуаров, а смартфон в свою очередь это некое универсальное решение с минусом в виде риска его уронить во время оживленных танцев.

Как уверяет производитель должна повыситься точность определения правильности движения во всех трех возможных вариантах взаимодействия. По ощущениям, это действительно заметно. С камерой Sony уменьшилось частота потери пользователя во время танцев. Играть может одновременно до 6 человек. Из минусов по-прежнему плохо определяются дети ростом до 120-130 сантиметров. Детям оптимальным вариантом выступают Move. Возможность с некстген консолями все измениться, мы добавим эту информацию позднее.

Помимо этого, как и ранее был обновлен основной плейлист. Включает он 40 новых треков. Среди них есть UNO – LITTLE BIG, Dance Monkey – Tones And I, Rain On Me - Lady Gaga & Ariana Grande и другие. Для примера приведем официальный ролик Ubisoft.

Если в целом оценивать новый плейлист можно отметить заметное смещение акцента в латиноамериканскую и корейскую музыку. Для удобства треки сортируются по сложности. В последующем по ним будет учитываться максимальная оценка и общее количество запусков. Выполняя задания и получая высокие оценки будут открываться обновленные варианты песен.

Полученные баллы при прокачке можно тратить на получение дополнительных кастомизаций. На игровой процесс они явно не влияют. Покупку «сундуков» тут внедрять не стали, это скорее приятный босс, получаемый в ходе прохождения.

Есть отдельный раздел с детскими песнями и режимом, в котором не идет прокачка аккаунта. В нем упрощается поиск тематический композиций. Хотя по опыту прошлых частей, детям это быстро надоедает, и они переходят на взрослые песни, тем более самая идея с получением рейтинга, влияющего на уровень, тоже вносит свою роль.

Сам геймплей в Just Dance 2021 не претерпел изменений. Для тех, кто знакомиться с игровой впервые, суть его заключается в повторении движений за персонажами на экране. Правильное повторение сопровождается получением оценок. Серия правильных повторений дает дополнительные очки. После завершения дается общая оценка. Если игроков было несколько отмечается лучший результат.

Следуя общим трендам со здоровым образом жизни доступен отдельный режим SWEAT. Его суть заключается в учете потраченных во время игры калориям. Весной 2020 года в условиях ограничений по выходам на улице, вполне помогал не набирать лишний вес.

Стартовые 40 песен можно расширить с помощью подписки Unlimited. Первый пробный месяц дается каждому владельцу игры. После этого продолжение подписки обойдется примерно в 1800 рублей за год. Включает сервис более 400 песен. Это треки из прошлых частей, а также отдельные добавляемые в течение года песни. Вариант для тех, кому приелись стартовые песни, а также если есть треки из прошлых частей, которые особенно понравились.

В завершении отметим наличие мультиплеера. Можно посоревноваться с другими игроками в мире.

Just Dance 2021 – это скорее плановое продолжение популярной серии. Одну из частей этой серии можно смело отнести к рекомендованным для общей коллекции игр. Она позволяет приятно провести время с друзьями или детьми, повторяя движения за персонажами и получая награды. Для соло прохождения хорошая альтернатива для повышения суточной активности без выхода из дома и затрат на фитнес клубы. Из минусов может выделить смещение акцента в этой части на попсовую музыку и в целом отсутствие явных улучшений/дополнений в геймплее. Также стоит учитывать, что стартовых 40 песен вероятнее всего не хватит и нужно будет потратиться еще и на подписку Unlimited.