Обзор Just Dance 2021. 40 новых треков и улучшение отслеживания движений

В начале ноября UBISOFT, уже традиционно, выпустила обновленную игру Just Dance 2021. В свое время именно эта игра стала одной из ключевых при принятии решения о покупке игровой консоли вместе с камерой. И уже в последующем обновились с версии 2019 года на 2020. Тогда это было необходимо для доступа к сервису Unlimited. Новую часть уже приобретали по инерции и уже дальнейшего перехода на Sony PlayStation 5. Играли мы в нее с 12 ноября и сегодня готовы поделиться первыми впечатлениями.

Тестирование проводилось на консоли Sony PlayStation 4 Pro с камерой первого поколения, Move и смартфоном. Опробованы были все три варианта. Стоит понимать что первые два из них потребуют покупки этих дополнительных аксессуаров, а смартфон в свою очередь это некое универсальное решение с минусом в виде риска его уронить во время оживленных танцев.

Как уверяет производитель должна повыситься точность определения правильности движения во всех трех возможных вариантах взаимодействия. По ощущениям, это действительно заметно. С камерой Sony уменьшилось частота потери пользователя во время танцев. Играть может одновременно до 6 человек. Из минусов по-прежнему плохо определяются дети ростом до 120-130 сантиметров. Детям оптимальным вариантом выступают Move. Возможность с некстген консолями все измениться, мы добавим эту информацию позднее.

Помимо этого, как и ранее был обновлен основной плейлист. Включает он 40 новых треков. Среди них есть UNO – LITTLE BIG, Dance Monkey – Tones And I, Rain On Me - Lady Gaga & Ariana Grande и другие. Для примера приведем официальный ролик Ubisoft.

Если в целом оценивать новый плейлист можно отметить заметное смещение акцента в латиноамериканскую и корейскую музыку. Для удобства треки сортируются по сложности. В последующем по ним будет учитываться максимальная оценка и общее количество запусков. Выполняя задания и получая высокие оценки будут открываться обновленные варианты песен.

Полученные баллы при прокачке можно тратить на получение дополнительных кастомизаций. На игровой процесс они явно не влияют. Покупку «сундуков» тут внедрять не стали, это скорее приятный босс, получаемый в ходе прохождения.

Есть отдельный раздел с детскими песнями и режимом, в котором не идет прокачка аккаунта. В нем упрощается поиск тематический композиций. Хотя по опыту прошлых частей, детям это быстро надоедает, и они переходят на взрослые песни, тем более самая идея с получением рейтинга, влияющего на уровень, тоже вносит свою роль.

Сам геймплей в Just Dance 2021 не претерпел изменений. Для тех, кто знакомиться с игровой впервые, суть его заключается в повторении движений за персонажами на экране. Правильное повторение сопровождается получением оценок. Серия правильных повторений дает дополнительные очки. После завершения дается общая оценка. Если игроков было несколько отмечается лучший результат.

Следуя общим трендам со здоровым образом жизни доступен отдельный режим SWEAT. Его суть заключается в учете потраченных во время игры калориям. Весной 2020 года в условиях ограничений по выходам на улице, вполне помогал не набирать лишний вес.

Стартовые 40 песен можно расширить с помощью подписки Unlimited. Первый пробный месяц дается каждому владельцу игры. После этого продолжение подписки обойдется примерно в 1800 рублей за год. Включает сервис более 400 песен. Это треки из прошлых частей, а также отдельные добавляемые в течение года песни. Вариант для тех, кому приелись стартовые песни, а также если есть треки из прошлых частей, которые особенно понравились.

В завершении отметим наличие мультиплеера. Можно посоревноваться с другими игроками в мире.

Just Dance 2021 – это скорее плановое продолжение популярной серии. Одну из частей этой серии можно смело отнести к рекомендованным для общей коллекции игр. Она позволяет приятно провести время с друзьями или детьми, повторяя движения за персонажами и получая награды. Для соло прохождения хорошая альтернатива для повышения суточной активности без выхода из дома и затрат на фитнес клубы. Из минусов может выделить смещение акцента в этой части на попсовую музыку и в целом отсутствие явных улучшений/дополнений в геймплее. Также стоит учитывать, что стартовых 40 песен вероятнее всего не хватит и нужно будет потратиться еще и на подписку Unlimited.
Комментарии и отзывы Just Dance 2021
Обзоры:
Обзор Unrailed! Вечная железная дорогаОбзор Unrailed! Вечная железная дорога
Обзор Chicken Police. Детектив в неповторимом стилеОбзор Chicken Police. Детектив в неповторимом стиле
Обзор Just Dance 2021. 40 новых треков и улучшение отслеживания движенийОбзор Just Dance 2021. 40 новых треков и улучшение отслеживания движений
Новости:
Во что поиграть на PlayStation 5? Топ 5 стоящих игр

До выхода PlayStation 5 остаются считанные дни, а значит самое время поднять вопрос о том во что в ней мо...
Обзор SpellForce 3: Fallen God. Давайте спасать троллей

Прежде всего стоит отметить, что хотя Fallen God и выступает дополнением для игры SpellForce 3, но это с...
Обзор Pikmin 3 Deluxe для Nintendo Switch – милая игра с необычной механикой

Обычно Nintendo ассоциируется с такими франшизами как The Legend of Zelda, Super Mario и им подобными, но...
Обзор Just Dance 2021. 40 новых треков и улучшение отслеживания движенийОбзор Just Dance 2021. 40 новых треков и улучшение отслеживания движений
Обзор Prestigio ReVolt A2. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкойОбзор Prestigio ReVolt A2. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкой
Обзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшетаОбзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшета
Лучшие выпрямители для волос. Philips BHS677 StraightCareЛучшие выпрямители для волос. Philips BHS677 StraightCare
Обзор ID-COOLING IS-50 MAX RGB. Низкопрофильное охлаждение для ITX и HTPCОбзор ID-COOLING IS-50 MAX RGB. Низкопрофильное охлаждение для ITX и HTPC
Корпус NZXT CRFT 07 H510i Mass Effect оц...
Корпус NZXT CRFT 07 H510i Mass Effect оцКомпания NZXT пополнила ассортимент корпусов серии CRFT моделью 07 H510i Mass Effect, посвященную одноиме...
Chieftec выпустила корпус Hunter с широк...
Chieftec выпустила корпус Hunter с широкChieftec выпустила корпус Hunter который предлагает уникальный дизайн с сетчатой передней панелью. ...
Обзор DiRT 5. Аркадный гоночный симулято...
Обзор DiRT 5. Аркадный гоночный симулятоСегодня стартовали продажи продолжения серий гоночных симуляторов DiRT. Мы в нее смогли поиграть на Sony ...
Как выбрать чехол для Huawei Nova 7 Pro...
Как выбрать чехол для Huawei Nova 7 ProДовольно часто пользователи покупают новые смартфоны, а потом спустя довольно короткий промежуток времени...
OPPO X1 2021 действительно интересен...
OPPO X1 2021 действительно интересенМы видели довольно много рендеров, концептуальных дизайнов, единичных моделей и даже прототипов, которые ...
ID-Cooling представила воздушный кулер S...
ID-Cooling представила воздушный кулер SID-Cooling представила воздушный кулер SE-225-XT Black с двумя вентиляторами. Кулер выполнен полностью в ...
Обновленный планшет Microsoft Surface Pr...
Обновленный планшет Microsoft Surface PrКомпания Microsoft представила обновленный планшетный ПК Surface Pro X, который получил довольно мало улу...
Для Star Wars: Squadrons выпущено новое ...
Для Star Wars: Squadrons выпущено новое Вышло новое обновление для Star Wars: Squadrons в котором представлены улучшения стабильности, добавлены ...
Лучший чехол для Xiaomi Mi MIX 4...
Лучший чехол для Xiaomi Mi MIX 4В последнее время крупные производители смартфонов напрочь забыли о том, что современные устройства должн...
Лучший монитор для учёбы. Xiaomi Mi Disp...
Лучший монитор для учёбы. Xiaomi Mi DispВыбор монитора для учебы — достаточно важный момент, так как пользователь не всегда может совладать с огр...
World of Warcraft: Shadowlands выйдет 26...
World of Warcraft: Shadowlands выйдет 26На игровом мероприятии состоялись презентации множества игр, которые должны выйти в скором времени, такие...
Creative Outlier Air Sports V2 представл...
Creative Outlier Air Sports V2 представлВ последнее время все больше пользователей стали обращать своё внимание на беспроводные наушники, так как...
Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300
Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамеройОбзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный дискОбзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный диск
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor