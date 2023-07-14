Обзор Starwind GT-43. Бензиновый триммер для дачи и частного дома

В рамках «Лаборатории» мы тестировали сразу несколько самоходных газонокосилок, но газон есть далеко не на каждом участке, не говоря о том, что чаще всего на дачном участке есть кочки, горки и сильно заросшие участки. Тестируемый сегодня бензиновый триммер Starwind GT-43 призван решать эти задачи, в его комплект входит не только катушка с леской, но и триммерный нож для жесткой растительности.

Комплектация

Поставляется сразу в двух коробках. Одна из них со всеми комплектующие и самой мотокосой, во второй неразборная штанга

Общий комплект включает также защитный щит, набор винтов и отверток, емкость для смешивания топлива, ручку, систему подвеса мотокосы, шпульку с автоподачей лески, нож с тремя стальными лезвиями.

Starwind GT-43 обзор

Внешний вид

Конструкция у бензинового триммера характерна для этого типа инструмента. Это верхнее расположение двигателя, рукоять, штанга и рабочий орган с защитным щитом.

В оформлении, как и у рассмотренной ранее бензиновой пилы Starwind SG-5218 , тут элементы окрашены преимущественно в оранжевый цвет.

Используется двухтактный двигатель мощностью 2.5 л.с. с рабочим объемом 43 см3. Такой тип двигателя сочетает в себе простоту эксплуатации, невысокую стоимость и высокую мощность относительно объема.

Моторный блок компактен. В собранном состоянии не перевешивает конструкцию и не создает повышенного напряжения в руках.

Емкость бака для топлива составляет 1.2 литра. В комплекте идет емкость для подготовки смеси, она помимо бензина включает также долю синтетического масла.

На боковой грани переключатель с двумя положениями: холодный и горячий старт. Ручка стартера двигателя.

Важным элементом, влияющим на удобство работы является рукоять. У Starwind GT-43 это эргономичная форма велосипедного типа.

На правой ручке сгруппированы элементы управления. Здесь кнопка отключения двигателя, ручка газа и фиксатор положения.

Штанга выполнена из металла. В ее основании фиксируется защитный щит, в комплекте есть вся необходимая фурнитура и типы ключей.

Установленная здесь головка позволяет использовать два типа насадок и обе они идут в комплекте. Это режущий нож и шпулька с леской.

Тесты

Есть крепежный ремень с несколькими пластинами, одна из них остается в районе бедра, защищая от ударов и натирания одежды о штангу, вторая на плече.

Перед началом эксплуатации необходимо будет самостоятельно собрать мотокосу. В комплектной инструкции подробно описан этот процесс. После сборки приступаем к готовке топливной смеси. Правильную пропорцию сделать поможет комплектная емкость для смешивания. После заливки масла и топлива, перемешиваем и заливаем в бак мотокосы. Инструмент готов к запуску и работе.

Управление и эксплуатация триммера просты. Запуск двигателя всегда проходил быстро. Элементы управления расположены удобно, подходит она под разный рост.

Как и отмечали выше, владелец Starwind GT-43 получает два типа насадок. Чаще всего будет использоваться шпулька с леской. С помощью нее можно косить мягкую траву, осоку. Она в отличие от ножа не боится твердых предметов, например камней.

Для жесткой растительности и густой травы, например зарослей оптимально ставить металлический триммерный нож с тремя лезвиями. С помощью них можно рубить даже мелкие ветки у кустарников. Хорошо борется с сорняками с толстыми стеблями. При работе с ним обязательно убедиться в том, что не будут встречаться ограды, железки и камни.

Изучение мотокосы вели в июле, в это время на придомовом участке выросло достаточно травы, требующей скашивания. С ней было удобно работать и в стесненных условиях, в отличие от самоходных газонокосилок без проблем скашивается трава вдоль заборов и в углах. Она полностью автономная, не привязана к розетке. Можно брать с собой в багажнике автомобиля.

После завершения кошения очищаем ее от загрязнений, включая пространство под защитным кожухом. Трава лучше удаляется до того, как успеет высохнуть. Хранится она должна в сухом месте.

Итоги

Starwind GT-43 – бензиновый триммер для бытового использования на дачном участке или в частном доме. Невысокий расход топлива, надежная и эргономичная конструкция, два вида рабочих насадок в комплекте.