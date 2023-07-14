Обзор Starwind GT-43. Бензиновый триммер для дачи и частного дома

Общий комплект включает также защитный щит, набор винтов и отверток, емкость для смешивания топлива, ручку, систему подвеса мотокосы, шпульку с автоподачей лески, нож с тремя стальными лезвиями.
В оформлении, как и у рассмотренной ранее бензиновой пилы Starwind SG-5218, тут элементы окрашены преимущественно в оранжевый цвет.
Используется двухтактный двигатель мощностью 2.5 л.с. с рабочим объемом 43 см3. Такой тип двигателя сочетает в себе простоту эксплуатации, невысокую стоимость и высокую мощность относительно объема.
Моторный блок компактен. В собранном состоянии не перевешивает конструкцию и не создает повышенного напряжения в руках.
Емкость бака для топлива составляет 1.2 литра. В комплекте идет емкость для подготовки смеси, она помимо бензина включает также долю синтетического масла.
На боковой грани переключатель с двумя положениями: холодный и горячий старт. Ручка стартера двигателя.
Важным элементом, влияющим на удобство работы является рукоять. У Starwind GT-43 это эргономичная форма велосипедного типа.
На правой ручке сгруппированы элементы управления. Здесь кнопка отключения двигателя, ручка газа и фиксатор положения.
Штанга выполнена из металла. В ее основании фиксируется защитный щит, в комплекте есть вся необходимая фурнитура и типы ключей.
Установленная здесь головка позволяет использовать два типа насадок и обе они идут в комплекте. Это режущий нож и шпулька с леской.
Есть крепежный ремень с несколькими пластинами, одна из них остается в районе бедра, защищая от ударов и натирания одежды о штангу, вторая на плече.
Перед началом эксплуатации необходимо будет самостоятельно собрать мотокосу. В комплектной инструкции подробно описан этот процесс. После сборки приступаем к готовке топливной смеси. Правильную пропорцию сделать поможет комплектная емкость для смешивания. После заливки масла и топлива, перемешиваем и заливаем в бак мотокосы. Инструмент готов к запуску и работе.
Управление и эксплуатация триммера просты. Запуск двигателя всегда проходил быстро. Элементы управления расположены удобно, подходит она под разный рост.
Как и отмечали выше, владелец Starwind GT-43 получает два типа насадок. Чаще всего будет использоваться шпулька с леской. С помощью нее можно косить мягкую траву, осоку. Она в отличие от ножа не боится твердых предметов, например камней.
Для жесткой растительности и густой травы, например зарослей оптимально ставить металлический триммерный нож с тремя лезвиями. С помощью них можно рубить даже мелкие ветки у кустарников. Хорошо борется с сорняками с толстыми стеблями. При работе с ним обязательно убедиться в том, что не будут встречаться ограды, железки и камни.
Изучение мотокосы вели в июле, в это время на придомовом участке выросло достаточно травы, требующей скашивания. С ней было удобно работать и в стесненных условиях, в отличие от самоходных газонокосилок без проблем скашивается трава вдоль заборов и в углах. Она полностью автономная, не привязана к розетке. Можно брать с собой в багажнике автомобиля.
После завершения кошения очищаем ее от загрязнений, включая пространство под защитным кожухом. Трава лучше удаляется до того, как успеет высохнуть. Хранится она должна в сухом месте.