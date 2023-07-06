Обзор Starwind SG-5218. Недорогая бензопила для дачных и повседневных работ

Проживая в частном секторе или проводя время на даче, особенно при наличии бани, сложно обойтись без пилы. Обработать сухие ветки, заготовить дрова, убрать старые деревья, построить беседку со всем этим справляется изучаемая сегодня бензиновая цепная пила Starwind SG-5218, относящаяся к бытовому классу.

Starwind SG-5218

Комплектация

Владелец получает ее упакованной в коробку треугольной формы с информацией по ключевым особенностям и характеристикам.

Starwind SG-5218

Комплект включает бензопилу, направляющую с чехлом, пильную цепь, тормоз цепи в сборе, емкость для топливной цепи, набор отверток, инструкцию на русском языке.

Starwind SG-5218

Starwind SG-5218 обзор

Внешний вид

Выполнена в традиционном формате инструмента, предназначенного для заготовки и распиловки дров, и других бытовых задач.

Starwind SG-5218

Выбрана характерная расцветка с оранжевым корпусом. Рабочие элементы и кнопки преимущественно черного цвета.

Starwind SG-5218

Массивная прорезиненная ручка c удобным хватом. Ручка стартера.

Starwind SG-5218

За регулировку оборотов и подачу газа отвечает рычаг в основании ручки. Он совмещен с предохранителем рычагом. Такое исполнение защищает оператора от случайного включения. Есть кнопка блокировки клавиши запуска.

Starwind SG-5218

С тыльной стороны у Starwind SG-5218 рычаг топливной заслонки и праймер для подкачки топлива. Проблем с запуском холодного двигателя не было.

Starwind SG-5218

На боковой грани крышка бака для топливной смеси. Для ее заливки потребуется наклонить пилу набок. Помимо этого, необходимо заливать специальное масло для смазки цепи.

Starwind SG-5218

Объем бака для топливной смеси составляет 550 мл, для масла смазки цепи – 260 мл. Полного бака хватало практически на 2 часа распиловки.

Starwind SG-5218

Оснащена она двухтактным двигателем объемом 52 кубических сантиметра и мощностью 3.5 лошадиных силы. В отличие от четырехтактных он дает более высокую мощность в пересчете на объем двигателя, они проще в обслуживании и дешевле.

Starwind SG-5218

Сцепление вала двигателя со звездочкой передачи вращающегося момента от двигателя к цепи идет через муфту центробежного типа. При возможном закаливании цепи при распиле она не будет блокировать работу двигателя, и как следствие не происходит повреждений механизма, что обеспечивает длительную работу и повышенную надежность.

Starwind SG-5218

Длина комплектной шины составляет 45 сантиметров, выполнена из высокопрочной стали. Рассчитана она под цепь с шириной паза в 1.5 мм. Здесь количество звеньев составляет 72 штуки.

Starwind SG-5218

Под верхней крышкой корпуса Starwind SG-5218 располагается воздушный фильтр. Его очистка проходит быстро и незатруднительно. Представляет собой он сетчатую мембрану и элемент для грубой предварительной очистки.

Starwind SG-5218

Тесты

Первоначальная сборка после распаковки проводится пользователем самостоятельно. В комплектной инструкции подробно описаны все шаги и сопровождены иллюстрациями. Есть все необходимые типы отверток и фурнитура. Топливная смесь и масло приобретаются отдельно. Для их приготовления есть специальная емкость с делениями.

Starwind SG-5218

Первое время необходимо будет следить за натяжением цепи, регулировка натяжки должна проходить только в холодном состоянии. При этом смазка цепи во время работы проходит автоматически через специальные направляющие в шине, от владельца потребуется только контролировать уровень масла в резервуаре. Оптимально использовать минеральное масло.

Starwind SG-5218

При создании бензопилы Starwind SG-5218 учтены особенности российского климата. Она адаптирована для возможности простого запуска в неблагоприятных условиях, включая морозы. Наше тестирование проходило в летнее время, пила запускалась быстро, с проблемами в ходе дальнейшей эксплуатации не сталкивались.

Starwind SG-5218

У корпуса удобная развесовка. Отметим наличие антивибрационной системы, которая особенно при длительной распиловке снижает нагрузку на предплечье и руки.

Starwind SG-5218

С помощью нее пилили и заготавливали дрова для бани, очищали сухостой на дачном участке, а также выполняли мелкие строительные работы. Со всеми задачами справлялась на отлично.

Starwind SG-5218

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorStarwind SG-5218 – недорогая бензопила для повседневной бытовой эксплуатации на дачном участке или в частном доме, неприхотливая в использовании. Высокое качество исполнения, оптимальный вес и размер, простота эксплуатации, ручной насос для предварительной подкачки топлива, холодный старт, воздушный фильтр.
Starwind SG-5218 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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