Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0

Начиная с 2021 года поддержка PCIe 4.0 появилась и на материнских платах Intel. И если с видеокартами прироста заметного эта версия протокола не дает, то с накопителями М.2 прибавка в скорости идет заметная. Тестируемые сегодня T-Force CARDEA Ceramic C440 предлагают поддержку нового интерфейса, предлагая помимо роста скоростей обмена данными еще и встроенную систему охлаждения.

T-Force CARDEA Ceramic C440 обзор

Вышли они в двух версиях с 1 и 2 Тбайт. К моменту публикации найти их в российских магазинах нам не удалось. Рекомендованная при этом составляет 240 долларов без учета налогов.

Комплектация

Упакованы в блистер, оформленный в белых тонах. Комплект включает наклейку с логотипом. Сопровождается 5-летней гарантией.

Внешний вид

Выполнен диск на печатной плате темно-зеленого цвета. На обратной стороне нанесена наклейка с техническими данными.

Установлен керамический радиатор белого цвета. Между чипами, контроллером есть прослойка с термоинтерфейсом.

Сам радиатор при необходимости можно будет снять. Например, есть планируется установка и использование металлического радиатора материнской платы. Это не приведет к потере гарантии.

Толщина этого элемента у T-Force CARDEA Ceramic C440 в районе 1 мм. На крышку нанесен логотип T-Force и название линейки.

Построен на базе платформы Phision с контроллером PS5016-E16. Это решение часто используется в накопителях с интерфейсом PCIe 4.0.

Двухядерный чип ARM Cortex R5. Есть буферная память стандарта DDR4 объемом 2 Гбайт. По 1 Гбайт с каждой из сторон платы.

Тесты T-Force CARDEA Ceramic C440

Флеш память Toshiba BiCS4. Это 3D TLC NAND. Таких чипов тут четыре, они 96-слойные.Как показала практика тестов при продолжительной нагрузке со штатным керамическим радиатором температура поднималась до 80 градусов. Установка металлического радиатора от материнской платы снизила ее до 70 градусов.

HD Tune Pro:

Тестирование велось на платформе AMD с процессором Ryzen 5 3600 и материнской платой с чипсетом X570.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по T-Force CARDEA Ceramic C440

T-Force CARDEA Ceramic C440 – накопитель с высокими скоростями работы с данными. Можно использовать как в качестве системного, заметно сократив время загрузки системы и запуск софта, так и дополнительного. В 2021 году актуальность PCIe 4.0 будет расти, предоставив преимущества нового интерфейса не только на AMD платформе, но и на Intel. Используемый тут контроллер, требует организации охлаждения и штатный керамический радиатор решает эту задачу на материнских платах без организованного отвода тепла от накопителей. К плюсам отнесем пятилетнюю гарантию.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".