Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0

Вышли они в двух версиях с 1 и 2 Тбайт. К моменту публикации найти их в российских магазинах нам не удалось. Рекомендованная при этом составляет 240 долларов без учета налогов.
T-Force CARDEA Ceramic C440 обзор
КомплектацияУпакованы в блистер, оформленный в белых тонах. Комплект включает наклейку с логотипом. Сопровождается 5-летней гарантией.
Внешний видВыполнен диск на печатной плате темно-зеленого цвета. На обратной стороне нанесена наклейка с техническими данными.
Установлен керамический радиатор белого цвета. Между чипами, контроллером есть прослойка с термоинтерфейсом.
Сам радиатор при необходимости можно будет снять. Например, есть планируется установка и использование металлического радиатора материнской платы. Это не приведет к потере гарантии.
Толщина этого элемента у T-Force CARDEA Ceramic C440 в районе 1 мм. На крышку нанесен логотип T-Force и название линейки.
Построен на базе платформы Phision с контроллером PS5016-E16. Это решение часто используется в накопителях с интерфейсом PCIe 4.0.
Двухядерный чип ARM Cortex R5. Есть буферная память стандарта DDR4 объемом 2 Гбайт. По 1 Гбайт с каждой из сторон платы.
Флеш память Toshiba BiCS4. Это 3D TLC NAND. Таких чипов тут четыре, они 96-слойные.
Тесты T-Force CARDEA Ceramic C440Как показала практика тестов при продолжительной нагрузке со штатным керамическим радиатором температура поднималась до 80 градусов. Установка металлического радиатора от материнской платы снизила ее до 70 градусов.
Тестирование велось на платформе AMD с процессором Ryzen 5 3600 и материнской платой с чипсетом X570.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil
AJA
Итоги по T-Force CARDEA Ceramic C440T-Force CARDEA Ceramic C440 – накопитель с высокими скоростями работы с данными. Можно использовать как в качестве системного, заметно сократив время загрузки системы и запуск софта, так и дополнительного. В 2021 году актуальность PCIe 4.0 будет расти, предоставив преимущества нового интерфейса не только на AMD платформе, но и на Intel. Используемый тут контроллер, требует организации охлаждения и штатный керамический радиатор решает эту задачу на материнских платах без организованного отвода тепла от накопителей. К плюсам отнесем пятилетнюю гарантию.
T-Force CARDEA Ceramic C440 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".