Обзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждением

Не так давно компания TeamGroup выпустила обновленный М.2 накопитель семейства Cardea II, оснащаемый эффективным радиатором охлаждения. Это специальная версия с сертификацией ASUS TUF Gaming Alliance. По задумке, этот сертификат выдается только доверенным и надежным продуктам. В случае с твердотельным накопителем это отразилось не только на техническом оснащении, но и предоставляемой пятилетней гарантией от производителя.

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance обзор

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Комплектация

Поставляется в коробке со стилизованным оформлением. Здесь же присутствует логотип TUF. Описания преимуществ установленного радиатора.

С обратной стороны подробная таблица с техническими характеристиками.

Внешний вид

Радиатор охлаждения изначально зафиксирован на твердотельном диске. В отличие от оригинальной Cardea II ее цвет изменился с красного на черный.

На лицевой панели дополнительно к названию линейки добавлена пометка по TUF Gaming Alliance.

Радиатор выполнен из металла. Активного охлаждения с вентилятором в конструкции не предусмотрено. Для увеличения полезной площади отвода тепла присутствуют ребра.

Крепится на печатной плате при помощи скобы. При необходимости он может быть демонтирован. Как пример, если на материнской плате уже стоит радиатор, или он, из-за расположения М.2 на плате мешает установке видеокарты.

На обратной стороне наклейка с техническими данными, серийным номером, логотипом и датой производства.

В T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance используется контроллер Phison E12. Работает он в паре с оперативной памятью DDR3 объемом 4 Гбайт.

Тесты

Чипы памяти набрана микросхемами Micron. Доступны накопители объемами 512 Гбайт и 1 Тбайт.В ходе тестов с продолжительной нагрузкой, установленный радиатор отлично справлялся с отводом тепла. Для сравнения на скриншоте приведем данные с м.2 диска Samsung без радиатора.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance – высокопроизводительный М.2 накопитель с эффективной системой отвода тепла. Пятилетняя гарантия, быстрая работа с большими объемами данных, привлекательный внешний вид. С рядом материнских плат радиатор может создать трудности при установке видеокарты. В остальном отличный вариант в качестве системного диска в игровой или рабочий ПК.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".