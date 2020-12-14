Обзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждением

Не так давно компания TeamGroup выпустила обновленный М.2 накопитель семейства Cardea II, оснащаемый эффективным радиатором охлаждения. Это специальная версия с сертификацией ASUS TUF Gaming Alliance. По задумке, этот сертификат выдается только доверенным и надежным продуктам. В случае с твердотельным накопителем это отразилось не только на техническом оснащении, но и предоставляемой пятилетней гарантией от производителя.

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

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T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance обзор

Комплектация

Поставляется в коробке со стилизованным оформлением. Здесь же присутствует логотип TUF. Описания преимуществ установленного радиатора.

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

С обратной стороны подробная таблица с техническими характеристиками.

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

Внешний вид

Радиатор охлаждения изначально зафиксирован на твердотельном диске. В отличие от оригинальной Cardea II ее цвет изменился с красного на черный.

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

На лицевой панели дополнительно к названию линейки добавлена пометка по TUF Gaming Alliance.

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

Радиатор выполнен из металла. Активного охлаждения с вентилятором в конструкции не предусмотрено. Для увеличения полезной площади отвода тепла присутствуют ребра.

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

Крепится на печатной плате при помощи скобы. При необходимости он может быть демонтирован. Как пример, если на материнской плате уже стоит радиатор, или он, из-за расположения М.2 на плате мешает установке видеокарты.

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

На обратной стороне наклейка с техническими данными, серийным номером, логотипом и датой производства.

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

В T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance используется контроллер Phison E12. Работает он в паре с оперативной памятью DDR3 объемом 4 Гбайт.

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

Чипы памяти набрана микросхемами Micron. Доступны накопители объемами 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Тесты

В ходе тестов с продолжительной нагрузкой, установленный радиатор отлично справлялся с отводом тепла. Для сравнения на скриншоте приведем данные с м.2 диска Samsung без радиатора.

HD Tune Pro:

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

CrystalDiskMark:

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

AS SSD Benchmark:

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

Anvil

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

AJA

T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB

Итоги по T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance

Золото. Выбор редакции MegaObzorT-Force Cardea II TUF Gaming Alliance – высокопроизводительный М.2 накопитель с эффективной системой отвода тепла. Пятилетняя гарантия, быстрая работа с большими объемами данных, привлекательный внешний вид. С рядом материнских плат радиатор может создать трудности при установке видеокарты. В остальном отличный вариант в качестве системного диска в игровой или рабочий ПК.
T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB
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