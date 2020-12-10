Обзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игр

В конце лета компания Team Group запустила продажи твердотельных накопителей T-Force VULCAN G, позиционируемых в качестве диска под игровые системы. Выполнена новинка в традиционном форм-факторе 2.5-дюймового диска с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. В отличие от обычных HDD они предлагают увеличенные 4 раза скорости записи и чтения.

T-Force VULCAN G 512GB обзор

Мы будем изучать его на примере версии объемом 512 Гбайт. Сопровождаются 3-летней гарантией производителя.

Комплектация

Поставляется упакованным в традиционную коробку с описанием его ключевых преимущества, среди которых SLС-кеширование, S.M.A.R.T. и TRIM. Внутри зафиксирован в блистер, предотвращающий тряску.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из металла, окрашенного в черный цвет. На крышку нанесен хромированный логотип бренда T-Force. Доступны модификации объёмами 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Толщина корпуса 7мм. Его можно устанавливать в корпуса в стандартный крепеж или использовать для установки в ноутбуках и ультрабуках. Соответствующие крепления распределены по корпусу.

На обратной стороне T-Force VULCAN G 512GB нанесена наклейка с серийным номер, данными по стране производства, объему и общим данными.

Подключается при помощи традиционного SATA 6 Гбит/с. Заявленные скорости обмена данными составляют 550MB/s и 500 MB/s, для чтения и записи соответственно.

На одной из сторон печатной платы нанесены чипы памяти TOSHIBA. Это 3D-NAND с технологией SLC-кеширования.

За работу отвечает контроллер SM2258XT. Он четырёхканальный.

Тесты T-Force VULCAN G 512GB

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по T-Force VULCAN G 512GB

T-Force VULCAN G 512GB – продемонстрировал высокие скорости чтения и записи. Высокий ресурс службы, трехлетняя гарантия производителя, металлический корпус, возможность использования для апгрейда ноутбуков и ультрабуков, SLC-кеширование. Подойдет в качестве системного или дополнительного.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".