Обзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игр

В конце лета компания Team Group запустила продажи твердотельных накопителей T-Force VULCAN G, позиционируемых в качестве диска под игровые системы. Выполнена новинка в традиционном форм-факторе 2.5-дюймового диска с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. В отличие от обычных HDD они предлагают увеличенные 4 раза скорости записи и чтения.

T-Force VULCAN G 512GB

Мы будем изучать его на примере версии объемом 512 Гбайт. Сопровождаются 3-летней гарантией производителя.

T-Force VULCAN G 512GB обзор

Комплектация

Поставляется упакованным в традиционную коробку с описанием его ключевых преимущества, среди которых SLС-кеширование, S.M.A.R.T. и TRIM. Внутри зафиксирован в блистер, предотвращающий тряску.

T-Force VULCAN G 512GB

Внешний вид

Выполнен в корпусе из металла, окрашенного в черный цвет. На крышку нанесен хромированный логотип бренда T-Force. Доступны модификации объёмами 512 Гбайт и 1 Тбайт.

T-Force VULCAN G 512GB

Толщина корпуса 7мм. Его можно устанавливать в корпуса в стандартный крепеж или использовать для установки в ноутбуках и ультрабуках. Соответствующие крепления распределены по корпусу.

T-Force VULCAN G 512GB

На обратной стороне T-Force VULCAN G 512GB нанесена наклейка с серийным номер, данными по стране производства, объему и общим данными.

T-Force VULCAN G 512GB

Подключается при помощи традиционного SATA 6 Гбит/с. Заявленные скорости обмена данными составляют 550MB/s и 500 MB/s, для чтения и записи соответственно.

T-Force VULCAN G 512GB

На одной из сторон печатной платы нанесены чипы памяти TOSHIBA. Это 3D-NAND с технологией SLC-кеширования.

T-Force VULCAN G 512GB

За работу отвечает контроллер SM2258XT. Он четырёхканальный.

T-Force VULCAN G 512GB

Тесты T-Force VULCAN G 512GB

HD Tune Pro:

T-Force VULCAN G 512GB

T-Force VULCAN G 512GB

T-Force VULCAN G 512GB

CrystalDiskMark:

T-Force VULCAN G 512GB

AS SSD Benchmark:

T-Force VULCAN G 512GB

T-Force VULCAN G 512GB

Anvil

T-Force VULCAN G 512GB

AJA

T-Force VULCAN G 512GB

Итоги по T-Force VULCAN G 512GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorT-Force VULCAN G 512GB – продемонстрировал высокие скорости чтения и записи. Высокий ресурс службы, трехлетняя гарантия производителя, металлический корпус, возможность использования для апгрейда ноутбуков и ультрабуков, SLC-кеширование. Подойдет в качестве системного или дополнительного.
T-Force VULCAN G 512GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы T-Force VULCAN G 512GB
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