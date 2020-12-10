Обзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игр

Мы будем изучать его на примере версии объемом 512 Гбайт. Сопровождаются 3-летней гарантией производителя.
T-Force VULCAN G 512GB обзор
КомплектацияПоставляется упакованным в традиционную коробку с описанием его ключевых преимущества, среди которых SLС-кеширование, S.M.A.R.T. и TRIM. Внутри зафиксирован в блистер, предотвращающий тряску.
Внешний видВыполнен в корпусе из металла, окрашенного в черный цвет. На крышку нанесен хромированный логотип бренда T-Force. Доступны модификации объёмами 512 Гбайт и 1 Тбайт.
Толщина корпуса 7мм. Его можно устанавливать в корпуса в стандартный крепеж или использовать для установки в ноутбуках и ультрабуках. Соответствующие крепления распределены по корпусу.
На обратной стороне T-Force VULCAN G 512GB нанесена наклейка с серийным номер, данными по стране производства, объему и общим данными.
Подключается при помощи традиционного SATA 6 Гбит/с. Заявленные скорости обмена данными составляют 550MB/s и 500 MB/s, для чтения и записи соответственно.
На одной из сторон печатной платы нанесены чипы памяти TOSHIBA. Это 3D-NAND с технологией SLC-кеширования.
За работу отвечает контроллер SM2258XT. Он четырёхканальный.
Тесты T-Force VULCAN G 512GB
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil
AJA
Итоги по T-Force VULCAN G 512GBT-Force VULCAN G 512GB – продемонстрировал высокие скорости чтения и записи. Высокий ресурс службы, трехлетняя гарантия производителя, металлический корпус, возможность использования для апгрейда ноутбуков и ультрабуков, SLC-кеширование. Подойдет в качестве системного или дополнительного.
T-Force VULCAN G 512GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".