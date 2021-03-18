Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья

Тестируемое сегодня кресло TESORO Alphaeon S3 позиционируется как игровое. В нем предлагается ряд интересных решений, которых не встречали в ранее изученных моделях. Как пример, система поддержки Seat Xtension с возможностью увеличения длины сиденья на 5 сантиметров, повышающей комфорт и снимающей усталость с ног. Рассчитано оно на пользователей с весом до 130 килограммов. Сегодня мы готовы поделиться опытом его длительной эксплуатации.

TESORO Alphaeon S3 обзор

К моменту публикации оно уже находится в свободной продаже.

Комплектация и сборка

Перед началом эксплуатации нужно будет не только распаковать его, но и провести процесс сборки. Неспешно и без опыта его можно самостоятельно завершить за 20-30 минут. Все необходимое идет в комплекте.

Мы всегда начинаем установку с фиксации колесиков на крестовине и последующей установки на него газлифта с декоративным кожухом.

Далее необходимо будет соединить сиденье и спинку с помощью винтов и шайб. Шестиугольный металлический ключ уже лежит в коробке.

Крепежные пластины закрываются декоративными пластиковыми накладками. Можно приступать к фиксации механизма на основание сиденья.

Внешний вид

Остается зафиксировать собранное сиденье на газлифте и установить две комплектные подушки.Владелец TESORO Alphaeon S3 может выбрать сразу между тремя вариантами цветового исполнения: желтой, красной и розовой. Меняется цвет логотипа на подушках, цвет ниток и вставок.

Общий внешний вид, несмотря на выбранный цвет, остается строгим и выдержанным. Такое кресло можно рассматривать для использования в офисе или кабинете руководителя.

Внутри металлический каркас с эргономичной конструкцией. Вдохновляются инженеры «ковшами» гоночных автомобилей. Боковые упоры и удобная посадка.

Основным материалом для спинки и сиденья выступает экокожа. Часть площади идет дышащая, что снижает степень нагрева при длительных сессиях.

В центральной части отдельная подушка, являющаяся несъемной частью общей конструкции. Под ней есть ниша, которая используется для фиксации одной из комплектных подушек.

Интересно смотрится формирование внешней поверхности в виде отдельных блоков, напоминающих чешую дракона. Эффект дополняют цветные вставки.

Высокая спинка с вырезом в верхней части. Она усилена пластиком. Тут фиксируется вторая съемная подушка для шейного упора.

На обратной стороне вышит логотип производителя. Не стали экономить, используя краску, прошитые нитками элементы экстерьера не теряют со временем привлекательности.

Сиденье TESORO Alphaeon S3 с выдвижным блоком, увеличивающим длину до 5 сантиметров. Общая глубина варьируется от 63 до 68 сантиметров. В выдвинутом состоянии уменьшает нагрузку на ноги.

Сменяется его положение с помощью рычага на внутренней части. Двигается по направляющим.

Подлокотники выполнены из износоустойчивого пластика. Внешняя поверхность с прорезиненным эффектом. Есть три степени регулировки: двигаются вперед и назад, поворачиваются относительно точки крепления и меняется высота.

Справа рычаг для изменения угла наклона спинки. Остальная часть элементов связана с механизмом топ-ган.

В комплекте с креслом идут две съемные подушки с вышитым логотипом производителя. Они фиксируются с помощью ремешков.

Тесты

По половому покрытию кресло TESORO Alphaeon S3 перемещается при помощи пяти колесиков. Выполнены они из пластика. При эксплуатации на ламинате стоит быть аккуратным при перемещении.

Крестовина с запасом по прочности. Полностью выполнена из металла. Внутри ребра усиления. Не случайно производитель дает рекомендацию по весу в 130 килограммов.

Газлифт 4 класса. Высота регулировки в диапазоне от 1210 до 1290 мм. Ход 80 мм, закрывает большинство потребностей при эксплуатации со столами разной высоты.

Механизм топ-ган. Регулируется степень качания. Максимальная степень наклона спинки 150 градусов. В откинутом положении не опрокидывается.

Кресло в течение месяца с момента сборки и до выхода обзора использовалось пользователем с весом 74 килограмма и ростов 168 сантиметров. Посадка в нем комфортная. Чаще всего в нем проводили длительное время.

Эргономичная конструкция. Корректировка расположения подушек. Хотя с учетом того, что центральная подушка изначально сформирована под линию поясницы, комфортно и без дополнительного упора под спину.

Надежный металлический каркас и запас по прочности в местах соединений. Во время перемещения по плитке, посадке и смене положений отсутствуют посторонние шумы и скрипы.

Понравилась ширина подлокотников. В максимально поднятом положении они могут создавать общую плоскость с поверхностью рабочего стола.

По технологии Seat Xtension весомые отличия отмечали пользователи с высоким ростом. Для них стандартной длины сиденья может не хватать.

Итоги по TESORO Alphaeon S3

TESORO Alphaeon S3 выступает хорошей альтернативой недорогим решениям до 20 тысяч рублей, предлагая высокий уровень исполнения и задел на премиальность. Широкие возможности регулировок, сиденье Seat Xtension, две съемные подушки, простая сборка, эргономичная посадка, 3 степени регулировки подлокотников, стальной каркас, экокожа с дышащим эффектом. К условным минусам отнесем возможные проблемы при эксплуатации на ламинате и паркете из-за колесиков.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".