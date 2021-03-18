Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья

Тестируемое сегодня кресло TESORO Alphaeon S3 позиционируется как игровое. В нем предлагается ряд интересных решений, которых не встречали в ранее изученных моделях. Как пример, система поддержки Seat Xtension с возможностью увеличения длины сиденья на 5 сантиметров, повышающей комфорт и снимающей усталость с ног. Рассчитано оно на пользователей с весом до 130 килограммов. Сегодня мы готовы поделиться опытом его длительной эксплуатации.

TESORO Alphaeon S3

К моменту публикации оно уже находится в свободной продаже.

TESORO Alphaeon S3 обзор

Комплектация и сборка

Перед началом эксплуатации нужно будет не только распаковать его, но и провести процесс сборки. Неспешно и без опыта его можно самостоятельно завершить за 20-30 минут. Все необходимое идет в комплекте.

TESORO Alphaeon S3

Мы всегда начинаем установку с фиксации колесиков на крестовине и последующей установки на него газлифта с декоративным кожухом.

TESORO Alphaeon S3

TESORO Alphaeon S3

Далее необходимо будет соединить сиденье и спинку с помощью винтов и шайб. Шестиугольный металлический ключ уже лежит в коробке.

TESORO Alphaeon S3

TESORO Alphaeon S3

Крепежные пластины закрываются декоративными пластиковыми накладками. Можно приступать к фиксации механизма на основание сиденья.

TESORO Alphaeon S3

Остается зафиксировать собранное сиденье на газлифте и установить две комплектные подушки.

Внешний вид

Владелец TESORO Alphaeon S3 может выбрать сразу между тремя вариантами цветового исполнения: желтой, красной и розовой. Меняется цвет логотипа на подушках, цвет ниток и вставок.

TESORO Alphaeon S3

Общий внешний вид, несмотря на выбранный цвет, остается строгим и выдержанным. Такое кресло можно рассматривать для использования в офисе или кабинете руководителя.

TESORO Alphaeon S3

Внутри металлический каркас с эргономичной конструкцией. Вдохновляются инженеры «ковшами» гоночных автомобилей. Боковые упоры и удобная посадка.

TESORO Alphaeon S3

Основным материалом для спинки и сиденья выступает экокожа. Часть площади идет дышащая, что снижает степень нагрева при длительных сессиях.

TESORO Alphaeon S3

В центральной части отдельная подушка, являющаяся несъемной частью общей конструкции. Под ней есть ниша, которая используется для фиксации одной из комплектных подушек.

TESORO Alphaeon S3

Интересно смотрится формирование внешней поверхности в виде отдельных блоков, напоминающих чешую дракона. Эффект дополняют цветные вставки.

TESORO Alphaeon S3

Высокая спинка с вырезом в верхней части. Она усилена пластиком. Тут фиксируется вторая съемная подушка для шейного упора.

TESORO Alphaeon S3

На обратной стороне вышит логотип производителя. Не стали экономить, используя краску, прошитые нитками элементы экстерьера не теряют со временем привлекательности.

TESORO Alphaeon S3

Сиденье TESORO Alphaeon S3 с выдвижным блоком, увеличивающим длину до 5 сантиметров. Общая глубина варьируется от 63 до 68 сантиметров. В выдвинутом состоянии уменьшает нагрузку на ноги.

TESORO Alphaeon S3

Сменяется его положение с помощью рычага на внутренней части. Двигается по направляющим.

TESORO Alphaeon S3

Подлокотники выполнены из износоустойчивого пластика. Внешняя поверхность с прорезиненным эффектом. Есть три степени регулировки: двигаются вперед и назад, поворачиваются относительно точки крепления и меняется высота.

TESORO Alphaeon S3

Справа рычаг для изменения угла наклона спинки. Остальная часть элементов связана с механизмом топ-ган.

TESORO Alphaeon S3

В комплекте с креслом идут две съемные подушки с вышитым логотипом производителя. Они фиксируются с помощью ремешков.

TESORO Alphaeon S3

Тесты

TESORO Alphaeon S3

По половому покрытию кресло TESORO Alphaeon S3 перемещается при помощи пяти колесиков. Выполнены они из пластика. При эксплуатации на ламинате стоит быть аккуратным при перемещении.

TESORO Alphaeon S3

Крестовина с запасом по прочности. Полностью выполнена из металла. Внутри ребра усиления. Не случайно производитель дает рекомендацию по весу в 130 килограммов.

TESORO Alphaeon S3

Газлифт 4 класса. Высота регулировки в диапазоне от 1210 до 1290 мм. Ход 80 мм, закрывает большинство потребностей при эксплуатации со столами разной высоты.

TESORO Alphaeon S3

Механизм топ-ган. Регулируется степень качания. Максимальная степень наклона спинки 150 градусов. В откинутом положении не опрокидывается.

TESORO Alphaeon S3

Кресло в течение месяца с момента сборки и до выхода обзора использовалось пользователем с весом 74 килограмма и ростов 168 сантиметров. Посадка в нем комфортная. Чаще всего в нем проводили длительное время.

TESORO Alphaeon S3

Эргономичная конструкция. Корректировка расположения подушек. Хотя с учетом того, что центральная подушка изначально сформирована под линию поясницы, комфортно и без дополнительного упора под спину.

TESORO Alphaeon S3

Надежный металлический каркас и запас по прочности в местах соединений. Во время перемещения по плитке, посадке и смене положений отсутствуют посторонние шумы и скрипы.

TESORO Alphaeon S3

Понравилась ширина подлокотников. В максимально поднятом положении они могут создавать общую плоскость с поверхностью рабочего стола.

TESORO Alphaeon S3

По технологии Seat Xtension весомые отличия отмечали пользователи с высоким ростом. Для них стандартной длины сиденья может не хватать.

TESORO Alphaeon S3

Итоги по TESORO Alphaeon S3

Золото. Выбор редакции MegaObzorTESORO Alphaeon S3 выступает хорошей альтернативой недорогим решениям до 20 тысяч рублей, предлагая высокий уровень исполнения и задел на премиальность. Широкие возможности регулировок, сиденье Seat Xtension, две съемные подушки, простая сборка, эргономичная посадка, 3 степени регулировки подлокотников, стальной каркас, экокожа с дышащим эффектом. К условным минусам отнесем возможные проблемы при эксплуатации на ламинате и паркете из-за колесиков.
TESORO Alphaeon S3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы TESORO Alphaeon S3
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