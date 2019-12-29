Обзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA). Жесткий диск для NAS и RAID

2019-12-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - TOSHIBA HDWG21EUZSVA; [225]
Сегодня в центре внимания жесткий диск TOSHIBA N300 объемом 14 Тбайт. Представлены они были в конце прошлого года, ориентированы на использование в сетевых хранилищах. Обеспечивается высокая степень надежности и малое энергопотребление. Также эти накопители подойдут для использования в масштабируемых RAID-массивах.

TOSHIBA N300 14 Tb

Средняя стоимость на момент публикации составляет 30 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Внутреннее пространство заполнено воздушной вставкой, предотвращающей повреждения при транспортировке. Предоставляется трехлетняя гарантия.

TOSHIBA N300 14 Tb

Внешний вид и особенности

Диски такого объема требуют особого технического исполнения. Внутреннее пространство заполнено гелием.

TOSHIBA N300 14 Tb

Корпус с лазерной резкой исключает утечку газа в ходе эксплуатации. Используются датчики угловых колебаний.

TOSHIBA N300 14 Tb

Скорость вращения 7200 оборотов в минуту. Используется буфер данных объемом 256 Мбайт.

TOSHIBA N300 14 Tb

TOSHIBA N300 14 Tb можно эксплуатировать в режиме 24/7. Время наработки на отказ составляет 1 000 000 ч.

TOSHIBA N300 14 Tb

Выполнен в традиционном форм-факторе. Вес 800 граммов. Подключается с помощью SATA-интерфейса.

TOSHIBA N300 14 Tb

Тесты



HD Tune Pro:

TOSHIBA N300 14 Tb

TOSHIBA N300 14 Tb

TOSHIBA N300 14 Tb

TOSHIBA N300 14 Tb

TOSHIBA N300 14 Tb



CrystalDiskMark:

TOSHIBA N300 14 Tb



AS SSD Benchmark:

TOSHIBA N300 14 Tb



Тест скорости работы с данными:

TOSHIBA N300 14 Tb

AJA

TOSHIBA N300 14 Tb

Итоги по TOSHIBA N300 14 Tb

TOSHIBA N300 14 Tb станет хорошим выбором накопителя в RAID-массив или сетевой накопитель. Трехлетняя гарантия, низкий уровень шума и энергопотребления, низкие рабочие температуры, высокие скорости обмена данных, качественная упаковка.

Комментарии и отзывы TOSHIBA HDWG21EUZSVA
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Обзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA). Жесткий диск для NAS и RAIDОбзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA). Жесткий диск для NAS и RAID
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