Обзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA). Жесткий диск для NAS и RAID

Сегодня в центре внимания жесткий диск TOSHIBA N300 объемом 14 Тбайт. Представлены они были в конце прошлого года, ориентированы на использование в сетевых хранилищах. Обеспечивается высокая степень надежности и малое энергопотребление. Также эти накопители подойдут для использования в масштабируемых RAID-массивах.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
Средняя стоимость на момент публикации составляет 30 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона. Внутреннее пространство заполнено воздушной вставкой, предотвращающей повреждения при транспортировке. Предоставляется трехлетняя гарантия.
Внешний вид и особенностиДиски такого объема требуют особого технического исполнения. Внутреннее пространство заполнено гелием.
Корпус с лазерной резкой исключает утечку газа в ходе эксплуатации. Используются датчики угловых колебаний.
Скорость вращения 7200 оборотов в минуту. Используется буфер данных объемом 256 Мбайт.
TOSHIBA N300 14 Tb можно эксплуатировать в режиме 24/7. Время наработки на отказ составляет 1 000 000 ч.
Выполнен в традиционном форм-факторе. Вес 800 граммов. Подключается с помощью SATA-интерфейса.
Тесты
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
AJA