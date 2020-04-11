Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка

2020-04-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - TRANSCEND Jetflash 910 256Gb; [311]
Флешки получили широкое распространение, заменив собой целый сегмент оптических дисков, предложив компактный формат, возможность простой перезаписи, широкую совместимость с системами и повышенный уровень защиты записанных данных. Со временем технологии позволили заметно увеличить объем накопителей и повысить скорость обмена данными. Как пример, новинка TRANSCEND Jetflash 910 предлагает 256 Гбайт со скоростями 420 и 400 400 МБ/с для чтения и записи соответственно.

Transcend ESD240C

Средняя стоимость составляет 5 490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает накопитель упакованным в традиционный блистер. На данные флеш-накопители производитель дает пятилетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Выполнена в алюминиевом корпусе темно-серого цвета. Компактные габариты и традиционный форм-фактор.

Transcend ESD240C

Оформление минималистичное. На боковую грань нанесены название серии и доступный объем данных.

Transcend ESD240C

Для защиты скоростного USB-разъема используется съемный колпачок. На боковой грани ушко под ремешок и светодиодный индикатор.

Transcend ESD240C

Высокие скорости у TRANSCEND Jetflash 910 достигаются использованием 3D-NAND памяти. Для нее заявлен ресурс службы в 3000 циклов перезаписи для ячейки.

Transcend ESD240C

У нас на тестах старший вариант, также есть флешка с объемом 128 Гбайт.

Transcend ESD240C

Тесты TRANSCEND Jetflash 910 256Gb

Crystal Disk Mark

Transcend ESD240C

HD Tune

Transcend ESD240C

Transcend ESD240C

Transcend ESD240C

Transcend ESD240C

AS SSD

Transcend ESD240C

Transcend ESD240C

AJA

Anvil's

Итоги по TRANSCEND Jetflash 910 256Gb

Золото. Выбор редакции MegaObzorTRANSCEND Jetflash 910 предлагает не только большой объем под хранение данных, но и высокие скорости работы. Алюминиевый корпус, высокая надежность и пятилетняя гарантия, легкий вес и традиционный формат исполнения. К условным минусам отнесем отсутствие в комплекте ремешка.
TRANSCEND Jetflash 910 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы TRANSCEND Jetflash 910 256Gb
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
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