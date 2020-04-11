Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка

Флешки получили широкое распространение, заменив собой целый сегмент оптических дисков, предложив компактный формат, возможность простой перезаписи, широкую совместимость с системами и повышенный уровень защиты записанных данных. Со временем технологии позволили заметно увеличить объем накопителей и повысить скорость обмена данными. Как пример, новинка TRANSCEND Jetflash 910 предлагает 256 Гбайт со скоростями 420 и 400 400 МБ/с для чтения и записи соответственно.

Комплектация

Внешний вид

Средняя стоимость составляет 5 490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Покупатель получает накопитель упакованным в традиционный блистер. На данные флеш-накопители производитель дает пятилетнее гарантийное обслуживание.Выполнена в алюминиевом корпусе темно-серого цвета. Компактные габариты и традиционный форм-фактор.

Оформление минималистичное. На боковую грань нанесены название серии и доступный объем данных.

Для защиты скоростного USB-разъема используется съемный колпачок. На боковой грани ушко под ремешок и светодиодный индикатор.

Высокие скорости у TRANSCEND Jetflash 910 достигаются использованием 3D-NAND памяти. Для нее заявлен ресурс службы в 3000 циклов перезаписи для ячейки.

У нас на тестах старший вариант, также есть флешка с объемом 128 Гбайт.

Тесты TRANSCEND Jetflash 910 256Gb

Crystal Disk Mark

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil's

Итоги по TRANSCEND Jetflash 910 256Gb

TRANSCEND Jetflash 910 предлагает не только большой объем под хранение данных, но и высокие скорости работы. Алюминиевый корпус, высокая надежность и пятилетняя гарантия, легкий вес и традиционный формат исполнения. К условным минусам отнесем отсутствие в комплекте ремешка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".