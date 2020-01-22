Обзор Team Group MP33 512GB (TM8FP6512G0C101). Твердотельный накопитель

В конце прошлого года состоялся анонс линейки твердотельных накопителей Team Group MP33, выполненных в форм-факторе М.2 с интерфейсом PCIe 3.0 x4. Ориентирован он для установки в настольные ПК, ультрабуки и ноутбуки. Относится к недорогому сегменту. Мы будем изучать на примере версии объемом 512GB.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
К моменту публикации продажи еще не стартовали. Это первый подробный обзор этого накопителя.
Team Group MP33 512GB обзор
КомплектацияПокупатель получает диск упакованным в блистер. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики. Предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.
Внешний видВыполнен Team Group MP33 512GB в классическом варианте исполнения с печатной платой темно-синего цвета. На лицевую сторону нанесена наклейка с техническими данными.
В конструкции накопителя не предусмотрен отдельный блок с радиатором. За время тестов мы не наблюдали проблем с перегревом при длительной эксплуатации.
Подключается при помощи интерфейса PCIe Gen3 x4, соответствуя стандарту NVMe 1.3. На плате распаяны чипы 3D NAND от Toshiba. Контроллер Phision PS5013-E13-31
Диски в этой линейки представлены с объемами: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Заявлен высокий уровень быстродействия.
Габариты печатной платы составляют 80 × 22 × 3,8 мм. Заявленная наработка на отказ полтора миллиона часов.
Тесты Team Group MP33 512GBУстанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
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