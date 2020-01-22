Обзор Team Group MP33 512GB (TM8FP6512G0C101). Твердотельный накопитель

В конце прошлого года состоялся анонс линейки твердотельных накопителей Team Group MP33, выполненных в форм-факторе М.2 с интерфейсом PCIe 3.0 x4. Ориентирован он для установки в настольные ПК, ультрабуки и ноутбуки. Относится к недорогому сегменту. Мы будем изучать на примере версии объемом 512GB.

Team Group MP33 512GB обзор

К моменту публикации продажи еще не стартовали. Это первый подробный обзор этого накопителя.

Комплектация

Покупатель получает диск упакованным в блистер. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики. Предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Выполнен Team Group MP33 512GB в классическом варианте исполнения с печатной платой темно-синего цвета. На лицевую сторону нанесена наклейка с техническими данными.

В конструкции накопителя не предусмотрен отдельный блок с радиатором. За время тестов мы не наблюдали проблем с перегревом при длительной эксплуатации.

Подключается при помощи интерфейса PCIe Gen3 x4, соответствуя стандарту NVMe 1.3. На плате распаяны чипы 3D NAND от Toshiba. Контроллер Phision PS5013-E13-31

Диски в этой линейки представлены с объемами: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Заявлен высокий уровень быстродействия.

Габариты печатной платы составляют 80 × 22 × 3,8 мм. Заявленная наработка на отказ полтора миллиона часов.

Тесты Team Group MP33 512GB

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по Team Group MP33 512GB

Team Group MP33 512GB станет хорошим выбором при поиске твердотельного накопителя как в носимые, так и настольные системы. Невысокая стоимость не отразилась негативно на скоростях обмена данными и сроке гарантийного обслуживания. Не понравиться может отсутствие радиатора пассивного охлаждения.