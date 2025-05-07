TeamGroup T-Force G50 обзор и тесты доступного накопителя PCI 4.0

Линейка твердотельных накопителей TeamGroup T-Force G50 относится к недорогому ценовому сегменту, но при этом ориентирована на игровые сборки с поддержкой PCIe Gen 4x4, HMB-кэшированием. Представлены в версиях объемами от 512 Гбайт до 2 Тбайт. Сопровождается 5-летней гарантией производителя.

Комплектация

На лицевой стороне коробки изображение накопителя и данные по объему, список полученных сертификатов и используемый интерфейс. Внутри зафиксирован на подложке из прозрачного пластика. Комплект включает графеновый радиатор.

Внешний вид

На твердотельный диск с завода не предустановлен радиатор. Это позволит пользователю в зависимости от условий проведения монтажа самостоятельно решить необходимость его наклеивания.

С материнскими платами вместо него можно использовать тот радиатор, что имеется на материнской плате или сторонние решения. При этом у комплектного невысокого профиля и с ним можно устанавливать в ноутбуки или даже использовать в типовых сборках без риска вывода из строя и потери производительности в нагрузке.

NVMe формат М.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen 4x4. Используется 176-слойная 3D TLC NAND память.

Здесь 1 Тбайт памяти и для него заявлен ресурс в 650 TBW, выше чем в среднем у конкурентов в близком ценовом сегменте.

В TeamGroup T-Force G50 установлен четырехканальный контроллер InnoGrit IG5220. Данный чип поддерживает резервирование системной памяти для обеспечения работы накопителя – технология HMB.

Тесты

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

AJA

Anvil

3DMark

Итоги

TeamGroup T-Force G50 – доступный твердотельный накопитель с высокими скоростями работы с данными, который можно рассматривать для установки системы или увеличения объема в виде установки дополнительным накопителем. Невысокие рабочие температуры, тонкий радиатор, длительная гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".