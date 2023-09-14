Быстрый и надежный М.2 объемами 4 и 8 Тбайт. Обзор Teamgroup MP44

Серия Teamgroup MP44 включает накопители объемами от 512 Гбайт до 8 Тбайт. Они поддерживают высокие скорости работы с данными, используя интерфейс PCIe Gen4. Из особенностей отмечаются графеновая наклейка для взаимодействия и 5-летняя гарантия от производителя. Изучать будем на примере диска объемом 1 Тбайт.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на гранях которых помимо данных по объему, приведены данные по характеристикам. Внутри зафиксирован в пластиковой подложке.

Внешний вид

Выполнен накопитель на печатной плате в типоразмере 2280. Печатная плата черного цвета с интерфейсом PCIe 4.0.

На лицевую сторону нанесена графеновая наклейка с нанесенным логотипом бренда, серийным номером, данными по стране производства и сертификации. Ее толщина составляет 1 мм.

В отличие от привычной бумаги, здесь должна быть улучшенная эффективность передачи тепла на штатный радиатор в материнской плате. Отклеивать ее необходимости нет.

В Teamgroup MP44 используется контроллер Maxio MAP1602A. Особенностью является отсутствие DRAM-кеша.

Заявленные скорости последовательного чтения и записи составляют 7400 и 7000 Мбайт/с соответственно.

При этом в этой серии увеличен ресурс службы по сравнению с накопителями конкурентов в сопоставимых объемах. Для изучаемого диска составляет 1,450TBW.

Тесты

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

HD Tune Pro:

AJA

Итоги

Наиболее интересна серия Teamgroup MP44 накопителями объемами 4 и 8 Тбайт предложив высокие скорости работы с данными, совместимость со штатным охлаждением материнской платы, а также повышенную надежность. Рассматривать их можно для настольных ПК, ноутбуков и игровых консолей PlayStation 5, которые с последним обновлением стали поддерживает диски объемом 8 Тбайт.