Обзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое кресло

2019-09-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Tesoro Zone Balance; [240]
Не ошибемся, если скажем, что большинство из нас проводит много времени перед экраном монитора. Для того чтобы это время проходило с минимальными нагрузками на спину и позвоночник, а также не приводило к усталости и неприятным ощущениям, рекомендуем ответственно подойти к выбору кресла. Тестируемое сегодня Tesoro Zone Balance предлагает эргономичный дизайн и сразу ряд умных функций.

Tesoro Zone Balance

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Tesoro Zone Balance обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с логотипом производителя. Внутри все комплектующие упакованы в отдельные коробки и защищены транспортировочной пленкой. В комплекте покупатель получает иллюстрированную инструкцию и само кресло в разборе.

Tesoro Zone Balance

Сборка

Tesoro Zone Balance

Перед началом эксплуатации необходимо будет провести самостоятельную сборку. Сделать это можно будет без сторонней помощи. В комплекте есть Г-образный ключ. Сам процесс можно разделить на два этапа: сборку основания и сиденья.

Tesoro Zone Balance

Первым шагом устанавливаем колеса в крестовину. Следом фиксируется блок газлифта. Тут он 4 класса. Крестовина выполнена из окрашенного металла.

Tesoro Zone Balance

Фиксируем при помощи четырех винтов мультиблок к основанию сиденья. Устанавливаем и прижимаем спинку. Ручки изначально установлены на сиденье.

Tesoro Zone Balance

Остается только поставить собранное сиденье на основание.

Tesoro Zone Balance

Внешний вид

Tesoro Zone Balance доступно в нескольких цветовых вариантах исполнения. Тестируемый нами черно-белый окрас выглядит одним из наиболее удачных.

Tesoro Zone Balance

Можно не переживать за загрязнение белых зон в процессе эксплуатации. Это кожзам, его можно будет протирать влажной тряпкой.

Tesoro Zone Balance

Высота спинки составляет 78 см. Само кресло рассчитано на людей с весом до 120 килограммов. В основе скрывается металлический каркас, обеспечивающий жесткость и надежность.

Tesoro Zone Balance

Используемый газлифт 4 класса предлагает изменение высоты в диапазоне от 35 до 43 сантиметров. Также регулируется наклон спинки до 180 градусов.

Tesoro Zone Balance

Скольжение по полу кресла обеспечивает связка из пяти колесиков с нейлоновыми накладками. Они поворотные. Диаметр 50 мм.

Tesoro Zone Balance

Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом, удерживающим изначальную форму. Стежки аккуратные.

Tesoro Zone Balance

В комплекте с креслом идут две съемные анатомические подушки для упора шеи и поясницы. Обе устанавливаются скрытно.

Tesoro Zone Balance

Нижняя скрывается в самой спинке, ее центральная часть тут со скрытой нишей и своим отдельным рисунком покрытия. Для верхней пригодится комплектная пластиковая бабочка.

Tesoro Zone Balance

Само же кресло Tesoro Zone Balance выдержано в гоночной стилистике. Боковые упоры и вырез на спинке.

Tesoro Zone Balance

В этой модели нет элементов с подсветкой. Выделить можно вышитый логотип на спинке, подушках и верхней части спинки.

Tesoro Zone Balance

Подлокотники с регулировкой по высоте. Не раскачиваются и не люфтят.

Tesoro Zone Balance

Тесты

Tesoro Zone Balance

Посадка в Tesoro Zone Balance удобная. Ничего не скрипит. Конструкция с высокой жесткостью. Установленные подушки обеспечивают дополнительный уровень комфорта. Предлагаются достаточные степени регулировки. С максимально откинутой спинкой в этом кресле можно будет вздремнуть между рейдами, в этом положении оно не перевешивает.

Tesoro Zone Balance

Подлокотники с мягкой накладкой. Длительная эксплуатация без перерывов не приводит к проблемам с запотеванием. Используемый тут материал не создаст проблем с последующим обслуживанием.

Tesoro Zone Balance

Поддерживается механизм качания, он включается и выключается вручную. Меняется высота расположения сиденья. Также можно изменить жесткость качания.

Tesoro Zone Balance

Tesoro Zone Balance

Tesoro Zone Balance

Tesoro Zone Balance

Итоги по Tesoro Zone Balance

Золото. Выбор редакции MegaObzorTesoro Zone Balance – добротное игровое кресло, которое станет правильным выбором для тех, кто проводит много времени за монитором. Приятный внешний вид, стальной каркас и надежная конструкция, достаточные степени регулировки, пара съемных подушек в комплекте.
Tesoro Zone Balance получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Tesoro Zone Balance
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