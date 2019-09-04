Обзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое кресло

Не ошибемся, если скажем, что большинство из нас проводит много времени перед экраном монитора. Для того чтобы это время проходило с минимальными нагрузками на спину и позвоночник, а также не приводило к усталости и неприятным ощущениям, рекомендуем ответственно подойти к выбору кресла. Тестируемое сегодня Tesoro Zone Balance предлагает эргономичный дизайн и сразу ряд умных функций.

Tesoro Zone Balance обзор

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Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с логотипом производителя. Внутри все комплектующие упакованы в отдельные коробки и защищены транспортировочной пленкой. В комплекте покупатель получает иллюстрированную инструкцию и само кресло в разборе.

Сборка

Перед началом эксплуатации необходимо будет провести самостоятельную сборку. Сделать это можно будет без сторонней помощи. В комплекте есть Г-образный ключ. Сам процесс можно разделить на два этапа: сборку основания и сиденья.

Первым шагом устанавливаем колеса в крестовину. Следом фиксируется блок газлифта. Тут он 4 класса. Крестовина выполнена из окрашенного металла.

Фиксируем при помощи четырех винтов мультиблок к основанию сиденья. Устанавливаем и прижимаем спинку. Ручки изначально установлены на сиденье.

Остается только поставить собранное сиденье на основание.

Внешний вид

Tesoro Zone Balance доступно в нескольких цветовых вариантах исполнения. Тестируемый нами черно-белый окрас выглядит одним из наиболее удачных.

Можно не переживать за загрязнение белых зон в процессе эксплуатации. Это кожзам, его можно будет протирать влажной тряпкой.

Высота спинки составляет 78 см. Само кресло рассчитано на людей с весом до 120 килограммов. В основе скрывается металлический каркас, обеспечивающий жесткость и надежность.

Используемый газлифт 4 класса предлагает изменение высоты в диапазоне от 35 до 43 сантиметров. Также регулируется наклон спинки до 180 градусов.

Скольжение по полу кресла обеспечивает связка из пяти колесиков с нейлоновыми накладками. Они поворотные. Диаметр 50 мм.

Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом, удерживающим изначальную форму. Стежки аккуратные.

В комплекте с креслом идут две съемные анатомические подушки для упора шеи и поясницы. Обе устанавливаются скрытно.

Нижняя скрывается в самой спинке, ее центральная часть тут со скрытой нишей и своим отдельным рисунком покрытия. Для верхней пригодится комплектная пластиковая бабочка.

Само же кресло Tesoro Zone Balance выдержано в гоночной стилистике. Боковые упоры и вырез на спинке.

В этой модели нет элементов с подсветкой. Выделить можно вышитый логотип на спинке, подушках и верхней части спинки.

Подлокотники с регулировкой по высоте. Не раскачиваются и не люфтят.

Тесты

Посадка в Tesoro Zone Balance удобная. Ничего не скрипит. Конструкция с высокой жесткостью. Установленные подушки обеспечивают дополнительный уровень комфорта. Предлагаются достаточные степени регулировки. С максимально откинутой спинкой в этом кресле можно будет вздремнуть между рейдами, в этом положении оно не перевешивает.

Подлокотники с мягкой накладкой. Длительная эксплуатация без перерывов не приводит к проблемам с запотеванием. Используемый тут материал не создаст проблем с последующим обслуживанием.

Поддерживается механизм качания, он включается и выключается вручную. Меняется высота расположения сиденья. Также можно изменить жесткость качания.

Итоги по Tesoro Zone Balance

Tesoro Zone Balance – добротное игровое кресло, которое станет правильным выбором для тех, кто проводит много времени за монитором. Приятный внешний вид, стальной каркас и надежная конструкция, достаточные степени регулировки, пара съемных подушек в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".