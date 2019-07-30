Обзор Thermaltake WaterRam RGB 16GB DDR4-3200 (CL-W251-CA00SW-A). Оперативная память в водоблоком

Не так давно мы провели сборку системы на топовом процессоре Intel Core i9 9900KF, выбрав в качестве системы охлаждения новый KIT от Thermaltake, о нем мы еще поговорим детальней в ближайшем будущем. Сегодня же уделим особое внимание комплекту оперативной памяти Thermaltake WaterRam RGB, использующим для активного охлаждения водоблок. Как заверяет сам производитель, такой подход обеспечивает преимущество в виде 37% по сравнению с традиционными радиаторами.

Thermaltake WaterRam RGB обзор

Доступны эти наборы комплектом из двух или четырех планок, также вышел флагманский вариант с тактовой частотой 3600 МГц. Данные этого обзора и теста также будут актуальны и при самостоятельном апгрейде имеющейся памяти. Производитель предлагает KIT для установки на приобретенные ранее планки. Рекомендованная стоимость тестируемого нами обзора составляет 16000 рублей.

Комплектация

Покупатель получает память, упакованную в коробку из плотного картона с изображением комплекта в сборе, данными по поддерживаемым технологиям сторонних производителей и общими техническими характеристиками.

Комплект включает пару планок с установленными радиаторами, набор винтов для крепления, водоблок, кабели для синхронизации и подключения, контроллер управления, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Сама конструкция Thermaltake WaterRam RGB разборная, она состоит из модулей памяти и водоблока. Крепятся они между собой при помощи винтов.

На планки оперативной памяти установлены алюминиевые радиаторы, окрашенные в черный цвет с минималистичным оформлением. Радиаторы также при необходимости могут быть разобраны.

Внутри под радиаторами скрываются термопрокладки, обеспечивающие эффективную передачу тепла от чипов.

Верхний торец ровный. По краям винтовые крепления. Эта часть будет в прямом контакте с рабочей зоной водоблока.

В этой памяти используются чипы памяти Hynix. На них нанесена маркировка Thermaltake. Здесь же наклейка с техническими данными.

Без водоблока высота планок только незначительно превышает чистую высоту печатной платы. Хотя в случае этого набора совместимость с башенной системой охлаждения процессора далеко не самый важный параметр.

Компания придерживается общей стилистики, Thermaltake WaterRam RGB не стали исключением. Касается это не только внешнего вида, но и реализации подсветки.

Верхняя часть конструкции — это прозрачное оргстекло с декоративной черной накладкой на крышке. Логотип производителя по краям подсвечивается, как и боковые зоны.

Основание никелированное. На него нанесен термоинтерфейс, осуществляющий прямой контакт с верхним ребром планок памяти.

Выведена пара флипортов под фитинги типоразмера G1/4. Важно отметить, что в комплект фитинги не входят. Решение правильное, оптимален будет самостоятельный подбор под стилистику общей системы.

Подсветку можно будет задействовать несколькими способами. Один из них — это комплектный блок управления. К нему подключается до пяти устройств с 9-контактным фирменным коннектором.

Также можно подключить его напрямую к материнской плате. Так поведение подсветки будет зависеть от программного обеспечения материнской платы.

Установка

Процесс установки прост. Первоначально устанавливаются планки памяти в слоты материнской платы. Делаем это с учетом поддержки двухканального режима.

Следующим шагом фиксируем при помощи комплектных винтов фиксируем водоблок. Далее устанавливаем фитинги.

Подключаем кабели питания в зависимости от выбранного способа работы подсветки.

Софт

В приложении TT RGB Plus предлагается настройка 12 светодиодов в отдельности с палитрой цветов. Выбирается яркость подсветки.

Тесты

Есть готовые эффекты и скорость смены. Из полезного можно контролировать температуру памяти. Каждому устройству есть возможность присвоить свое имя.

В XMP 2.0 профиль Thermaltake WaterRam RGB записана частота 3200 МГц с таймингами CL16-18-18-38. Это одноранговая память. Для контроля температуры используется датчик OnSemi CAT34TS04.

Для тестирования использовалась материнская плата GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA в паре с процессором Intel Core i9-9900K. Для охлаждения применен набор Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit с новым T1000 Coolant зеленого цвета.

Проблем с запуском на частоте 3200 МГц не возникло. Для работы не требуется повышение напряжения модулей памяти.

Температура при продолжительной нагрузке на систему не превышала 45 градусов.

Разгон

Без повышения напряжения получена стабильная частота 3600 МГц. Материнская плата автоматически подняла тайминги до CL18-21-21-38. На плате ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X эта частота была взята на заводских таймингах CL16-18-18-38.

Температура оставалась в пределах 32-35 градусов. При отключении водоблока температура повышалась до 45-47 градусов.

С повышением напряжения до 1.45V получена стабильная частота 3700 МГц с таймингами CL19-21-21-38. Температура не превышала даже с повышением напряжения 38 градусов. С отключением водоблока повышалась до 51 градуса.

В ближайшем будущем мы также проведем тестирование этого набора с третьим поколением AMD Ryzen.

Сравнение

Температура

AIDA64

WinRar

CineBench 15

3DMark 11

Итоги по Thermaltake WaterRam RGB

Thermaltake WaterRam RGB станет правильным дополнением к устанавливаемому кастомному охлаждению. Простая установка и эффектный внешний вид. Возможность синхронизации подсветки с компонентами этого и других производителей. Есть хороший запас для проведения ручного разгона с получением стабильной частоты в 3700 МГц с повышением напряжения и 3600 МГц с сохранением таймингов и напряжения. Водоблок продемонстрировал эффективный отвод тепла в режиме разгона. Хотелось бы также в идеале видеть возможность покупки отдельных радиаторов, без общего набора с водоблоком, что позволит провести апгрейд ранее приобретенной пары планок оперативной памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".