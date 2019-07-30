Обзор Thermaltake WaterRam RGB 16GB DDR4-3200 (CL-W251-CA00SW-A). Оперативная память в водоблоком

2019-07-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake WaterRam RGB; [184]
Не так давно мы провели сборку системы на топовом процессоре Intel Core i9 9900KF, выбрав в качестве системы охлаждения новый KIT от Thermaltake, о нем мы еще поговорим детальней в ближайшем будущем. Сегодня же уделим особое внимание комплекту оперативной памяти Thermaltake WaterRam RGB, использующим для активного охлаждения водоблок. Как заверяет сам производитель, такой подход обеспечивает преимущество в виде 37% по сравнению с традиционными радиаторами.

Thermaltake WaterRam RGB

Доступны эти наборы комплектом из двух или четырех планок, также вышел флагманский вариант с тактовой частотой 3600 МГц. Данные этого обзора и теста также будут актуальны и при самостоятельном апгрейде имеющейся памяти. Производитель предлагает KIT для установки на приобретенные ранее планки. Рекомендованная стоимость тестируемого нами обзора составляет 16000 рублей.

Thermaltake WaterRam RGB обзор

Комплектация

Thermaltake WaterRam RGB

Покупатель получает память, упакованную в коробку из плотного картона с изображением комплекта в сборе, данными по поддерживаемым технологиям сторонних производителей и общими техническими характеристиками.

Thermaltake WaterRam RGB

Комплект включает пару планок с установленными радиаторами, набор винтов для крепления, водоблок, кабели для синхронизации и подключения, контроллер управления, руководство пользователя и гарантийный талон.

Thermaltake WaterRam RGB

Внешний вид

Сама конструкция Thermaltake WaterRam RGB разборная, она состоит из модулей памяти и водоблока. Крепятся они между собой при помощи винтов.

Thermaltake WaterRam RGB

На планки оперативной памяти установлены алюминиевые радиаторы, окрашенные в черный цвет с минималистичным оформлением. Радиаторы также при необходимости могут быть разобраны.

Thermaltake WaterRam RGB

Внутри под радиаторами скрываются термопрокладки, обеспечивающие эффективную передачу тепла от чипов.

Thermaltake WaterRam RGB

Верхний торец ровный. По краям винтовые крепления. Эта часть будет в прямом контакте с рабочей зоной водоблока.

Thermaltake WaterRam RGB

В этой памяти используются чипы памяти Hynix. На них нанесена маркировка Thermaltake. Здесь же наклейка с техническими данными.

Thermaltake WaterRam RGB

Без водоблока высота планок только незначительно превышает чистую высоту печатной платы. Хотя в случае этого набора совместимость с башенной системой охлаждения процессора далеко не самый важный параметр.

Thermaltake WaterRam RGB

Компания придерживается общей стилистики, Thermaltake WaterRam RGB не стали исключением. Касается это не только внешнего вида, но и реализации подсветки.

Thermaltake WaterRam RGB

Верхняя часть конструкции — это прозрачное оргстекло с декоративной черной накладкой на крышке. Логотип производителя по краям подсвечивается, как и боковые зоны.

Thermaltake WaterRam RGB

Основание никелированное. На него нанесен термоинтерфейс, осуществляющий прямой контакт с верхним ребром планок памяти.

Thermaltake WaterRam RGB

Выведена пара флипортов под фитинги типоразмера G1/4. Важно отметить, что в комплект фитинги не входят. Решение правильное, оптимален будет самостоятельный подбор под стилистику общей системы.

Thermaltake WaterRam RGB

Подсветку можно будет задействовать несколькими способами. Один из них — это комплектный блок управления. К нему подключается до пяти устройств с 9-контактным фирменным коннектором.

Thermaltake WaterRam RGB

Также можно подключить его напрямую к материнской плате. Так поведение подсветки будет зависеть от программного обеспечения материнской платы.

Thermaltake WaterRam RGB

Установка

Процесс установки прост. Первоначально устанавливаются планки памяти в слоты материнской платы. Делаем это с учетом поддержки двухканального режима.

Thermaltake WaterRam RGB

Следующим шагом фиксируем при помощи комплектных винтов фиксируем водоблок. Далее устанавливаем фитинги.

Thermaltake WaterRam RGB

Подключаем кабели питания в зависимости от выбранного способа работы подсветки.

Thermaltake WaterRam RGB

Thermaltake WaterRam RGB

Софт

В приложении TT RGB Plus предлагается настройка 12 светодиодов в отдельности с палитрой цветов. Выбирается яркость подсветки.

Thermaltake WaterRam RGB

Есть готовые эффекты и скорость смены. Из полезного можно контролировать температуру памяти. Каждому устройству есть возможность присвоить свое имя.

Тесты

Thermaltake WaterRam RGB

В XMP 2.0 профиль Thermaltake WaterRam RGB записана частота 3200 МГц с таймингами CL16-18-18-38. Это одноранговая память. Для контроля температуры используется датчик OnSemi CAT34TS04.

Thermaltake WaterRam RGB

Для тестирования использовалась материнская плата GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA в паре с процессором Intel Core i9-9900K. Для охлаждения применен набор Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit с новым T1000 Coolant зеленого цвета.

Thermaltake WaterRam RGB

Проблем с запуском на частоте 3200 МГц не возникло. Для работы не требуется повышение напряжения модулей памяти.

Thermaltake WaterRam RGB

Температура при продолжительной нагрузке на систему не превышала 45 градусов.

Thermaltake WaterRam RGB

Разгон

Без повышения напряжения получена стабильная частота 3600 МГц. Материнская плата автоматически подняла тайминги до CL18-21-21-38. На плате ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X эта частота была взята на заводских таймингах CL16-18-18-38.

Thermaltake WaterRam RGB

Температура оставалась в пределах 32-35 градусов. При отключении водоблока температура повышалась до 45-47 градусов.

Thermaltake WaterRam RGB

С повышением напряжения до 1.45V получена стабильная частота 3700 МГц с таймингами CL19-21-21-38. Температура не превышала даже с повышением напряжения 38 градусов. С отключением водоблока повышалась до 51 градуса.

Thermaltake WaterRam RGB

В ближайшем будущем мы также проведем тестирование этого набора с третьим поколением AMD Ryzen.

Thermaltake WaterRam RGB

Сравнение

Температура

Thermaltake WaterRam RGB

AIDA64

Thermaltake WaterRam RGB

WinRar

Thermaltake WaterRam RGB

CineBench 15

Thermaltake WaterRam RGB

3DMark 11

Thermaltake WaterRam RGB

Итоги по Thermaltake WaterRam RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake WaterRam RGB станет правильным дополнением к устанавливаемому кастомному охлаждению. Простая установка и эффектный внешний вид. Возможность синхронизации подсветки с компонентами этого и других производителей. Есть хороший запас для проведения ручного разгона с получением стабильной частоты в 3700 МГц с повышением напряжения и 3600 МГц с сохранением таймингов и напряжения. Водоблок продемонстрировал эффективный отвод тепла в режиме разгона. Хотелось бы также в идеале видеть возможность покупки отдельных радиаторов, без общего набора с водоблоком, что позволит провести апгрейд ранее приобретенной пары планок оперативной памяти.
Thermaltake WaterRam RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Thermaltake WaterRam RGB
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